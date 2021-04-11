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面山面海的黃金一稜！「基隆山主東峰」手腳並用+小小攀岩感

健行筆記 / 健行筆記梁藝瀠 Wennie LYY

行程

10:30 基隆山步道登山口11:15 基隆山主峰11:30 出發485峰12:10 485峰12:40 基隆山東峰/雷霆峰（休息20分鐘）13:00 離開基隆山東峰13:15 抵達山尖路叉路口14:00 回到山尖路登山口14:30 走公路回到九份老街

基隆山主峰、東峰

基隆山是位於九份與金瓜石的界山，貌似雞籠因而古名為「雞籠山」。海拔高度約588公尺，是一座錐形死火山，並列為台灣小百岳。基隆山主峰至東峰（又名雷霆峰）稜線，排名黃金十稜之首，尤其過基隆山後，地勢險峻陡峭，且芒草叢生，需手腳併用拉繩攀爬，始能登頂，是小有難度且稍具危險的路線。登頂後，坐擁無敵海景，遠眺深澳、和平島，俯瞰十三層遺址、水湳洞陰陽海。-

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將車子停在九份老街附近的停車場後，步行前來基隆山登山步道登山口，拉拉筋準備向上。

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往上沒多久會來到一個平台，附有廁所，可以在這邊小大解一波，再開始攻頂。

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一開始往基隆山的路上都是像這樣的石階，中間有2個涼亭可以休息。

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基本上到基隆山主峰還算是蠻輕鬆的，甚至可以到山頂再決定要不要前往基隆山東峰都沒問題的。

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在基隆山頂小休一會後，我們決定前往基隆山東峰的路上小探勘一下，直到難以走下去再評估是否折返。往基隆山東峰的路就在主峰山頂一旁，雜草叢生之處，有一處不太明顯下切的地方，但綁了蠻多綁布條還是可以輕易辨認出方向。

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往基隆山東峰的路上真的沒那麼簡單，路跡原始一旁都芒草叢生，所以建議要穿著長袖來比較不會割傷皮膚。

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一開始就是不停地陡下，但沿路都有拉繩。儘管當天沒有下雨地段還是蠻溼滑的，一個不小心就會滑一跤（當天5個人每個人都至少帥氣滑過一次），要記得踩穩抓穩。啊對了，來這裡記得要帶著手套，沿路的拉繩真的會讓你手磨出一層皮來。而且很多路段都需要手腳並用的。

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沿路都是展望，有山有海的，可惜今天不知道是霧還是霾害，海都蒙上一層灰灰的。都到這裡了，決定把路線完整走完，目的地就在背後那兩個山頭：485峰跟基隆山東峰。

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走到屁股都染上一層土，就知道這路段真的不算簡單，記得下雨天絕對不要來。

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還是要笑笑的啦，因為風景還是水水的。

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抵達485峰！再一個陡下跟往上就到基隆山東峰摟，沒有停留太久，直接續行。

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往基隆山東峰的陡下一樣不好走，有幾個地方踩點不是很明確，會需要一點小小攀岩感（像小猴子一樣）。

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抵達基隆山東峰（雷霆峰），一邊面海，可以看到陰陽海、十三層遺址、金瓜石瀑布。（可惜當天灰灰的）

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另一邊則面山，可以看到來時的路，最上頭有涼亭的就是基隆山主峰，下面的小山頭則是485峰，真的是一路的陡下啊…。

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往回走到山尖路及基隆山東峰的叉路口，取左往山尖路登山口去。

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從山尖路登山步道回到浪漫公路的這段路也是不好走，沿路都很濕滑，也是一路陡下，但沿路也都有繩索可以拉。

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很多地方都需要手腳並用，走久了會有點小厭世。

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好險就快要大厭世時就抵達路口啦，真的很想招招手搭搭便車回到九份老街。但後來我們還是很認命的走著浪漫公路回去。

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嗨，我是LYY！下班後的日常是個喜愛運動及登山、露營的野女子，2018下半年是我登山的起點，我愛山、我敬山，我愛山讓我看見台灣更美的每一處角落。部落格：wennielyy.comInstagram：wennielyy

基隆 登山 九份

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