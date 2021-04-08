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刺激攀岩＋展望佳！新北平溪孝子山、慈母峰、普陀山　3座小山峰一次挑戰

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第一次來爬平溪孝子山 ，本來以為難度頗高沒想到並沒有想像中困難，所以一口氣爬了三座小山峰，孝子山。慈母峰。普陀峰一次挑戰三個刺激又有展望景觀優美的小山峰。

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車子直接開到登山口處的停車場，入口就有標示好幾條的登山路線。平溪地區的丘崚地形有峰峰相連懸崖峭壁，其中孝子山最為陡峭有小黃山之稱，雖然孝子山不高，但是要爬上陡峭的山頂也要一番工夫的折騰才能登頂，因為要爬上山頂的鐵梯又窄又陡只能一人通行，頂上的腹地也不大只能容納幾個人，所以需要在山壁下排隊等待登頂喔!登頂後有360度的無敵景觀及視野。

孝子山1.JPG 我們先爬孝子山，一開始就看到陡上的石階。還好還有拉繩輔助不然感覺還蠻危險的。

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終於走到登頂的山岩下了!但是假日爬山的人潮眾多，第一次來當然要登頂囉!要登頂所以只好乖乖的排隊囉!

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孝子山26.JPG等了好一陣子終於登頂了!

孝子山9.JPG 很久沒有一家三口來爬山了

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孝子山35.JPG孝子山7.JPG 山頂上的視野極佳!看看四周的景觀及連綿的山峰!

孝子山10.JPG孝子山33.JPG孝子山11.JPG 孝子山上有座觀音神像。

孝子山12.JPG 從另外一個山峰遠眺孝子山，可以看到這個窄小的鐵梯，爬這個梯子時真的要很小心，相機、手機、保溫壺、雨傘等隨身物品要記得收好，不然就會聽到心痛的聲音!

孝子山14.JPG 下山也是要很小心喔!

孝子山44.JPG孝子山45.JPG 接著來去挑戰另一座小山峰~慈母峰~慈母峰攻頂較簡單就是垂直陡上的石階，這裡人潮沒這麼多我比較喜歡安安靜靜的爬山!

孝子山47.JPG 看看這個石階是人工鑿出來的，真的很感恩前人把步道整理的這麼完善!

孝子山46.JPG 孝子山49.JPG 慈母峰海拔410公尺有個基點，上頭展望好~山勢雖然沒有孝子山那麼陡峭，但是景觀不輸孝子山喔~

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孝子山48.JPG從慈母峰上遙望對面的普陀山，感覺並不遠問一下山友路徑不男也不遠，更不想再走原路下山想要有不一樣的驚喜，就這樣決定再挑戰一座小山，繼續往普陀山前進吧!~

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孝子山22.JPG 普陀山海拔450公尺，是當天爬的三座山中最高的一座，登頂後可以俯瞰平溪地區還有附近的薯榔尖、石筍尖....期待下回有機會可以再來挑戰其他的山峰!

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孝子山17.JPG 山頂上有三座菩薩的神像!

孝子山18.JPG 誠心地向菩薩祈求一切圓滿喜樂!

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從普陀山回望剛剛走過的慈母峰稜線，還有不少的山友還在努力的往上爬呢!

孝子山60.JPG孝子山50.JPG 有時候會覺得上山容易下山難的感覺~

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孝子山54.JPG沿路上看到的植物

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雙扇蕨外形乍看下就像是兩支併排的破摺扇

孝子山63.JPG 跟著指標走在山壁山凹處還有岩聖顯觀音

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土地公神像

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孝子山66.JPG 算算回到登山口的時間約一個半小時我們就爬了三座小山峰，每一座小山峰攻頂都不用30分鐘，都是很容易攀爬景觀又美的登山步道

孝子山71.JPG旅遊拍照日期20210216  孝子山登山資訊開車國道一號八堵交道→62號快速道路→瑞芳交流道→台2丁→106縣道→平溪火車站→平溪國中→順指標步行500公尺至孝子山登山口。大眾運輸1.搭火車至瑞芳站轉平溪線，於平溪站下車，步行700公尺至平溪國中，順指標再步行500公尺至孝子山登山口。2.由木柵搭乘台北客運1076至平溪國中站下車，順指標步行500公尺至孝子山登山口。

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