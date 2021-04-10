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最親民的一座百岳！ 「玉山前峰」好玩又不累 石瀑上衝下滑挑戰多
玉山前峰以石瀑聞名，手腳並用不簡單，但距離極短，單趟僅0.8K，好玩又不會太累，是玉山群峰之中，最親民的一座百岳。
前情提要
玉山前峰，玉山群峰之中，最親民的一座玉山群峰有分「前五峰」和「後五峰」，前五峰以玉山主峰為首，還包括玉山前峰、玉山西峰、玉山北峰、玉山東峰。其中，玉山前峰因為擁有距離最短，加上不須抽籤、有申請就可前往等優點，可說是最親民的一座。玉山前峰的起點，位於玉山登山口2.7K之處，單趟不到1K，卻幾乎都在石瀑中前進，挑戰性不低。
行程規劃
一日單攻艾度民宿 →上東埔停車場 →玉山登山口(0K) → 玉山前峰登山口(2.7K) → 玉山前峰(3.5K) →下山*全程總計約7K，含休息費時6小時
旅程計點07:50離開民宿09:30玉山登山口，整裝出發11:00玉山前峰登山口12:30玉山前峰登頂(大休一小時)15:30返回登山口註：玉山前峰需申請入園入山證，沒有名額限制，有申請就有
出團性質四人自駕自組團，前一晚住望鄉部落的艾度民宿。（布置起耶誕樹的艾度民宿）
旅程望鄉部落←→玉山登山口，下午五點到隔日早上七點有交通管制，加上前一晚才剛單攻玉山，所幸睡晚一點；慢慢享用完民宿早餐後，快八點才開車出發。（四人份的民宿早餐）約莫九點抵達上東埔停車場，前往排雲遊客中心繳交相關文件後，便花100元搭接駁車到玉山登山口。前兩次來都是單攻玉山主峰，意味著都得摸黑出發，回程也得趕趕趕，錯過了不少登山口附近的風景。這次首度在天亮後來到玉山登山口，天公作美好天氣，加上沒有時間壓力，走起來特別輕鬆愜意，也意外發現許多之前沒有發現的美景。（沿路欣賞玉山群峰美景）（沿途許多大石景點，拍拍拍）（上面那片尖尖的岩石區，就是今日目的地－玉山前峰山頂）從登山口順順的走了2.7K，便抵達玉山前峰的登山口，許多要去主峰「順道」拜訪前峰的山友，會將包包與登山杖卸下，改換單攻包輕裝上山。（玉山前峰登山口牌子）（聽說這兩根樹木是必拍景點？！）玉山前峰以各類型、大小石頭組成的石瀑聞名，雖然單程僅0.8K，但大小碎石組成的石瀑，絕對不是散步等級，由於要手腳並用地攀爬，一定要戴上手套，登山杖在此反而無用武之地。（精彩好玩的石瀑區）（手腳並用，一下走一下爬）由於距離真的不長，很快地就能登頂，之前因為雜草太長，阻礙登頂處的好風光，前陣子似乎有進行修剪，也讓視野變得相當好。（玉山前峰，登登登頂）（聽說以前我前方的草比我還高）（時間很多，邊拍邊吃邊玩邊休息）（站在玉山前鋒，遠眺玉山群峰）（上山容易下山難，每一步都得踩穩抓穩）
感想可能是因為吃了石瀑的苦頭，加上和玉山群峰其他山峰相比，玉山前峰的海拔不高，視野不到絕佳，也因此，許多人會將玉山前峰評為「一生只想爬一次」的百岳。實際爬了覺得，戴好手套，前峰並沒有想像中困難，視野也沒有想像中差，不過確實和多數人想法一樣：開了半天車來到玉山，當然是要欣賞玉山主峰的崇高，玉山東峰的險峻，玉山北峰的千元大鈔視野。所以玉山前峰和玉山西峰，就先讓我移出願意二刷的名單囉。
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