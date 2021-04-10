最親民的一座百岳！ 「玉山前峰」好玩又不累　石瀑上衝下滑挑戰多

玉山前峰以石瀑聞名，手腳並用不簡單，但距離極短，單趟僅0.8K，好玩又不會太累，是玉山群峰之中，最親民的一座百岳。前情提要玉山前峰，玉山群峰之中，最親民的一座玉山群峰有分「前五峰」和「後五峰」，前五峰

2021-04-10 07:55