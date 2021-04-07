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全台唯一「與鐵道相依」的登山步道！嘉義竹崎小百岳獨立山步道

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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獨立山位在嘉義縣竹崎鄉，海拔840公尺山頂處，有塊歐都納製作的木牌，為編號58台灣小百岳之一

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當我們從大巃頂步道返程回到奉天岩時，廟前廣場的桌子幾乎清空

【嘉義。竹崎】山林野宴之步道健行。 奉天岩~大巃頂步道

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經過明海良心站

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先前因為保溫瓶疑似丟失，而沒能跟著前去的小喬，正在奉天岩處等我們，再會合前往獨立山

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沿途除了有指標、距離標還有雕刻的木頭上寫些趣味詞句

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從奉天岩下到與鐵道相接處，這裡有一處經年在此擺攤的愛玉冰，我們不免再於此喝上一碗清涼一下

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火車2.jpg而老闆娘告知再約3分鐘左右就有火車經過，讓我們很是興奮早早便站定了位置，只求拍下火車疾駛的照片，幸好當時用了攝影方式

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拍了火車吃了愛玉隨即沿著鐵道旁的路徑而行

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從這裡到山頂距離不遠

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雜草處瞧見了黃黑相間的蝴蝶

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來到山頂木造涼亭處，這是第三回來走獨立山步道。前兩次皆由樟腦寮車站經過吊橋到山頂，這回因先到奉天岩的樂趣午餐後再走一段大巃頂步道，再取道至獨立山頂(這段路顯然， 輕鬆許多)

【嘉義。竹崎】全台獨一無二與鐵道相依的登山步道。 編號58小百岳獨立山 840M

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因只有我和小喬 及lawance到獨立山，為了不讓夥伴等太久，拍了認證照片後隨即下山， 再回到奉天岩與夥伴們會合

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從樟腦寮段走沿途可以欣賞古樸的石階、鐵道、吊橋…等景致而這回的大巃頂步道， 古樸山徑、竹林、茶園..等各具特色走一趟

全台獨一無二與鐵道相依的登山步道可以視個人體能來盡賞國家步道之美 ^.^

城市漫遊。 gina

文章出處:

步道 吊橋 登山

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