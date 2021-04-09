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峽谷地形風景＋翡翠綠溫泉河！花蓮「二子山溫泉」戶外野營

健行筆記 / 健行筆記張香蕉

行經路程：13.3 K
耗費總時：6 hours
總爬升：700 m
Strava：https://www.strava.com/activities/4742816855

路況：路途遙遠，峽谷地形風景美，冬天一樣水量略大，難度中上

溫泉位置：https://goo.gl/maps/EgB2BZRXHVHv3QKF6

溫泉狀況：60公尺的溫泉河，熱度非常夠，池子超多

備註：需先至西林派出所辦理登山二子山溫泉位於花蓮壽豐鄉，從西林林道進入後一路開到溪床邊的高地停車。路途溪床平緩但因路途遙遠要走到5～6小時，很像在腳底按摩。必須注意的是，溪水量即便是冬天也有些湍急，對嬌小的女生渡溪相對吃力，一定要帶登山杖渡溪才不容易跌倒；中間會經過峽谷地形，易有落石建議戴頭盔前往。紮營腹地不多大約分散可以紮7～8帳。

10b5fb44709260a8409056d222b70e4b.jpg多年前住在花蓮時就知道著名的二子山溫泉，不過也因為知道路途遙遠，所以一直沒有動身前往，這次藉著過年前的休假決定找朋友一起去探訪。在入山以前，要先至西林派出所辦理登山證，接著開車至西林林道下切溪床口停車，停車處腹地廣大，停個10台車也絕對沒有問題，大家不用擔心。

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40350583c891116049132b43ae9f7862.jpg剛下溪床即需要渡溪，帶著登山杖果然是對的，支撐著略為抖動的登山杖讓我們成功到達溪床另一邊。接著等著我們的，是無止盡的健康步道溪床按摩。二子山溫泉是一個鮮少人會進來的路線，沿路上可以看到許多動物腳印與排遺。以前聽說可以直接開四輪傳動車到溫泉旁，現在只能開進去約五公里，剩下還是只能靠自己一步一腳印的走下去。104d07204749a2990155e1f864ddaed9.jpg

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中午找了一處林蔭下用午餐，大約三個半小時後來到了二子山中途的熱門景點：大門牙，一顆巨大無比的巨型石頭。走在他的旁邊，才發現我們在大自然中有多麼的渺小。迎接大門牙之後的，是獨特兩側高聳的峽谷地形。這邊有幾處比較難過的溪流關卡，也必須注意是否有落石掉落，建議必須快速通過，盡量避免在此逗留休息。

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過了峽谷地形，我們終於只剩下1.5小時的路程了！後段的行程因為更少人進來過，路況更近似自然，要仔細觀察各種路徑，可能是提早過溪，或是提早下切或高繞，以防多走了許多冤枉路。終於，我們在下午五點抵達了二子山野溪溫泉。溫泉河旁就有幾塊腹地可以紮營搭帳，而從我們現在的時間來推算，大概今天又是一次包場的溫泉饗宴。

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晚上我們升起了營火，這次又帶了新玩具土克鍋，雖然略重但可以直火加熱，既省瓦斯又能豐富料理的多樣性。這次準備了厚切牛排、紅醬義大利筆管麵、以及各種飯後零嘴。在經歷了六小時的徒步，晚上躺在溫泉河裡放鬆身心、讓溫泉洗滌掉一身疲勞。躺在野外看星空或許對很多人來說是一種奢侈的行為，但對我們來說只是一種生活方式。

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第二天早晨起床，溫暖的陽光曬進我們所在的溪谷，溫泉河有如翡翠一樣奪目動人。今天就是放鬆的一天，偶爾走走晃晃、或坐或躺，想吃東西的時候就煮煮食物，想泡湯就泡湯，也為了晚上的營火四處尋覓材火。晚上依然是星空滿佈的夜晚，這樣的生活總是令人嚮往。

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第三天昨天有新的隊伍進來一同享受，由於回程的路途遙遠，我們也盡早開始打包收拾，準備離開難得一見的60米溫泉河。回程的路風景壯麗但依然是個辛苦的過程，但是依然享受。

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總體來說，二子山溫泉是一個難度不低的野溪溫泉，路途稍微遙遠，溪水量即便是冬季也略為湍急。但是，個人還是非常推薦值得一來，翡翠綠的溫泉河真的閃耀動人，會讓人流連忘返。

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