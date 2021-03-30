懶骨頭也能衝！大坑步道「5條入門路線」推薦，全新180度觀景台俯瞰台中市景

中捷綠線恢復試營運，近期展開為期一個月的免費試乘服務，沿線各站美食旅遊景點再次受到遊客關注。鄰近綠線「北屯總站」的「大坑風景區 」是台中頗具知名的人氣登山景點，共計十二條登山路線難易不一，其中5條步道非常適合入門新手挑戰，甚至親子共遊都沒問題。全新建造的180度觀景台還能俯瞰台中市景，是休假時放鬆身心靈、選離塵囂的好去處。

大坑9號步道｜全長約1.6公里

大坑9號步道。 圖／IG網友wiwihu_148授權

大坑9號步道絕對是懶骨頭挑戰自我的入門首選。大坑9號步道入口處位於東山路一段，周邊有許多大型停車場與美食店家，是12條路線中最方便也最親民的路線之一。全長約1.6公里的大坑9號步道，前段皆為平緩好步行的坡道，沿途除了有攤販外，還有視野極佳的涼亭可以小憩，後段則為些許階梯路線，但與其他步道相比，仍屬於初級路線，還有不少遊客帶上寵物狗一同挑戰。此外，台中市政府去年啟動整修計畫，除了改建沿途木棧道，還新設了180度的觀景平台，提供遊客一處定點歇息喘口氣的場域，同時還能俯瞰台中市景，壯觀的景致令人屏息。

大坑9號步道。 圖／IG網友yenshulin授權

大坑9號步道觀景台。 圖／IG網友sina1184sina1184授權

大坑7號步道｜全長約1.3公里

大坑7號步道。 圖／IG網友miakuo2017授權

大坑7號步道全長約1.3公里，沿途幾乎是坡度較為平緩的石頭路步道，由於路途綠意盎然，且難易度算初級階段，是適合全家大小跟親子健行的路線之一。大坑7號步道能靜靜享受大自然的美好，途中還有設置木板凳讓遊客歇息，天氣好時也能從制高點處眺望台中市區景致，是十二條步道中CP值頗高的路線。

大坑7號步道。 圖／IG網友miakuo2017授權

大坑10號步道｜全長約1.2公里

大坑10號步道。 圖／IG網友itstiffannny授權

挑戰過大坑9號步道、大坑7號步道後，大坑10號步道屬於入門進階路線。全長約1.2公里的大坑10號步道，前段以「半石半木」的階梯路線為主，由於階梯間隔較大、加上地形較為陡峭，建議穿著合適的登山鞋再出發；中後段則是2019年整修後再開放的木質階梯路線，步行上較前段親民，但中途有不少逼近90度陡峭的噴汗階梯路線，頗吃體力。大坑10號步道中途有涼亭可供歇息，花季期間還有九重葛花海能欣賞，景色相當出眾。10號步道最後通到觀景平台跟觀音亭，遊客能感受360度環繞的山景視野，建議可從9號步道下山，就能一次收集兩條路線。

大坑10號步道。 圖／IG網友u_fan_授權

大坑10號步道。 圖／IG網友itstiffannny授權

大坑10號步道。 圖／IG網友hxa_o授權

大坑10號步道。 圖／IG網友hxa_o授權

大坑6號步道｜全長約1.5公里

大坑6號步道。 圖／IG網友barrychen1002授權

大坑6號步道屬於休閒型的步道，適合全家大小一同挑戰，全長約1.5公里，比起10號步道，6號木棧階梯較為輕鬆許多，台階階距設計親民，步行時完全不吃力。6號步道沿著綾線建造，因此能夠眺望充滿綠意的山景。中段則有不少崎嶇不平的石頭路，得小心前行，中後段屬於平坦坡階路線，不管是大人或小孩都能輕鬆健走。大坑6號步道的特色就是有長約6公尺的繩索吊橋，增添健行樂趣，也有不少網友在此拍照打卡，險象環生的畫面趣味性十足。建議可六上七下，一次收集兩條路線，沿途欣賞不同風景。

大坑6號步道。 圖／IG網友hsihangchen授權

大坑6號步道。 圖／IG網友__pozzy753授權

大坑6、7號步道登山口。 圖／IG網友hsien.430授權

大坑1號步道｜全長約1.6公里

大坑1號步道。 圖／IG網友hsien_chi授權

大坑1號步道是入門等級中難度最高的一條，全長大約1.6公里，前段屬於石板路與水泥地步道，平緩好走，後段則是挑戰性頗高的木棧道路線，反覆上下的健走過程頗消耗體力，期間還有將近90度的陡峭階梯，但整體而言算是進階版中最簡單的一條路線。大坑1號步道沿途風景迷人、生態豐富，同時設有不少涼亭點提供遊客休息，另外中途還有原木搭建的遊樂設施能讓小孩盡情放電，山頭制高點也能飽覽市區美景，適合平常有運動習慣的民眾前來挑戰。

圖／IG網友li.ya.9231授權

圖／IG網友li.ya.9231授權

大坑1號步道。 圖／IG網友huoeoottn授權

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