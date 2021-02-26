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宮崎駿系秘境！ 精選5條「臺灣森林步道」，還有日本神社好吸睛

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
臺灣「五大」森林秘境景點，從滿山的衫林再到超狂的巨木群，帶領一起走到宛如「宮崎駿」系的山林之中。 圖／IG網友lanzeh授權 圖／IG網友daphne.tw授權 圖／旅遊美食特約萊點特別攝
臺灣「五大」森林秘境景點，從滿山的衫林再到超狂的巨木群，帶領一起走到宛如「宮崎駿」系的山林之中。 圖／IG網友lanzeh授權 圖／IG網友daphne.tw授權 圖／旅遊美食特約萊點特別攝

春天近在咫尺，開工後也有許多遊客紛紛利用假日前往「走春」，探尋許多知名景點並美拍打卡。這回小編要推薦大家臺灣「五大」森林秘境景點，從滿山的衫林再到超狂的巨木群，帶領一起走到宛如「宮崎駿」系的山林之中，賞析只有台灣才擁有的獨特美景，千萬別錯過啦！

老少咸宜的「頂山石梯嶺步道」，彷彿步入「宮崎駿」系美景

「頂山石梯嶺步道」位於陽明山，是號稱老少咸宜的森林步道，海拔最高僅800公尺，全程來回僅需三小時路程，爬坡高度不到300公尺，完全適合想要走春又不想太累的民眾，更狂的是這裡有許多「日本杉」，隨時會穿越一片柳杉森林，再搭配灰木、野牡丹、藤本和蕨類等植物，彷彿走進「宮崎駿」系的美景之中，保證相機拍不停。

地址：台北市士林區風櫃口登山口附近

圖／IG網友kris_taiyang授權
圖／IG網友kris_taiyang授權

圖／IG網友mukuanchueh授權
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桃園「小百岳」東眼山步道，自導式步道只要1小時攻頂

東眼山是桃園知名的小百岳，是台灣北部最大的森林遊樂區，不過垂直高度落差僅有不到300公尺，因此不算難行走，值得興奮的是擁有300多公頃的柳杉樹海，整趟步道周遭都是高聳的樹林，令人陶醉。除此之外，還可賞析多元鳥類活動，也有許多人性化設計，像是景觀台、餐廳等設施，不怕在山林中餓肚子。

地址：桃園市復興區霞雲里佳志35號

圖／IG網友jiajie_j授權
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圖／IG網友daphne.tw授權
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近期苗栗夯點「加里山」，滿山遍佈杉木森林系景觀

「加里山」是台灣非常知名的中級山，實際海拔約為2,220公尺，由於高度落差約900公尺，且全長來回7公里，整趟來回約需花費6至8小時，也被稱作台灣小百岳，號稱是進階版的中級山。不過由於擁有絕美的杉木森林系景觀與秘境般的完整動植生態，許多遊客躍躍欲試，希望能登高賞雲海，若無白牆（指雲霧遮蔽），還可遠眺雪山與大霸等群峰。

地址：Google Map搜尋「加里山登山口森林露營區」

圖／旅遊美食特約萊點特別攝
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圖／旅遊美食特約萊點特別攝
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「太平山」擁有原始檜木森林，還可看見日本神社好吸睛

「太平山檜木原始林步道」位於宜蘭太平山國家森林遊樂區的後方山莊附近，海拔約2,000公尺，除了號稱擁有全縣最高的日本神社「鎮安宮」以外，還有翠綠原始紅檜及扁柏，再加上宏偉的巨木老樹與雲霧的點綴，絕對會令人陶醉在其中，先前因為冬季下雪，有許多遊客紛紛上山美拍打卡。

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

圖／IG網友oone_f授權
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圖／IG網友oone_f授權圖／旅遊美食特約萊點特別攝
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阿里山」森林步道美翻，巨木群起百看不厭

如果看膩了纖細聳立的高樹森林，那絕對不能錯過位於嘉義阿里山的「阿里山國家森林遊樂區巨木群步道」，擁有全台灣密度最高的神木，像是「香山神木」，樹齡高達2300年，是東漢時期出生的老神木。另外還有超過30棵的紅檜巨木，整趟步道時程約兩小時，每個角落都有其極致的美麗，推薦喜愛山林係美景的遊客，千萬不能錯過。

地址：嘉義縣阿里山鄉2鄰17號

圖／旅遊美食特約萊點特別攝
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圖／旅遊美食特約萊點特別攝
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