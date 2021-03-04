登山好手要挑戰！穿越500年「浸水營古道」懶人包，周邊還有13層樓高瀑布秘境

喜歡戶外旅行的你還在找秘境和仙境嗎？小編推薦浸水營古道給你，這條古道貫穿了原住民的日常生活和殖民者統治的時光，過去那些繁華和壓迫的血淚史，如今都被大地的綠衣包覆、被稀珍的山林動物點綴，想一探浸水營國家步道嗎？我們出發囉！

浸水營國家步道簡介

▲浸水營古道。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

這條路見證了5個世紀的歷史，它是南部原住民貿易進貢的必經道路；日本人的理番之路；也是清朝官兵巡撫橫跨中央山脈的巡視道路，這條道路就叫做—浸水營古道。

浸水營古道又被稱作三條崙古道，西起屏東枋寮鄉越過中央山脈東底臺東縣達仁鄉，現今東段被林物局規劃為「浸水營國家步道」，浸水營國家步道總長約20公里，海拔達1450公尺屬中級山岳，完登需需8-9小時，建議有登山習慣的朋友前來挑戰。

浸水營古道申請

▲浸水營國家步道。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

想走浸水營古道是需要申請入山證的，入山證的申請方式可分為線上申請和現場申辦，現場申辦則可到歸崇派出所和枋寮分局辦理。

浸水營古道接駁

浸水營古道分為西段和東段，登西段的山友多半經由枋寮新開村附近的大漢山林道上山，在「大樹林」一代與原古道會合。而我們所指的浸水營國家步道，指的是浸水營古道東段，規劃完整的東段是比較親人也比較多人走的路線，步道全長為16~20公里，建議大家A點進B點出，在出口預先預定好接駁車，畢竟要在一日內往返40公里，對身體是非常大的挑戰。

浸水營古道介紹

▲浸水營古道。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

浸水營國家步道難度

登山新手可以爬嗎？

浸水營古道屬難度較高的中級山，國家步道段需步行16公里以上，耗時約8～9小時，適合有爬過中級山岳的經驗者，若平常沒有登山習慣建議從郊山或入門中級山岳開始。

怎麼做登山訓練？

浸水營古道整體來說不算難走稜線坡度和緩，路線幾乎連成一直線，最困難的部分就是長路程和登山時長，訓練時須注意肌耐力平時爬山也要特別注意配速以應付長時程的挑戰。

除了浸水營古道還有哪些中級山呢？

如果平常只在健行步道走走想開始登山的你，小編建議可以從爬郊山和入門中級山開始，等到這些都掌握之後，再來挑戰進階中級山喔！

浸水營國家步道景色

浸水營古道歷史分享站

浸水營古道是一條走過500年歷史的道路，17世紀大航海時代荷蘭人想前往台東尋找金礦，從屏東枋寮走出浸水營古道的前身；卑南王威震台灣東部和南部時各族前來進貢互通東西的並經之路；也是在1874年牡丹社事件後的理番道路。時至今日走在步道裡的山友，仍能看到州廳分界、清代營盤、出水坡遺址、日警駐在所的遺跡。

浸水營古道自然環境介紹

▲浸水營古道自然環境介紹。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

此區濕潤的氣候產生特殊的植被和自然環境，豐富的動植物生態如台灣獼猴、穿山甲、藍腹鷴、紫斑蝶、山羌以及300種以上的蕨類和各式植物，其中最著名的為台灣穗花杉及台灣油杉，這些自然美好都在浸水營古道等著你來發現他們的蹤跡。

在浸水營古道中能眺望遠方的南大武山稜線，也能感受到高山的雲霧繚繞，閉上眼睛再緩緩打開美景盡收眼底的感覺大概只有親自走訪才能窺其美好。

浸水營古道周邊景點推薦

浸水營古道周邊景點＃1

卡悠峯瀑布

▲浸水營古道周邊景點-卡悠峯瀑布。（圖／rose_funbb, Instagram）

位在屏東縣鄉子鄉的卡悠峯瀑布，又名內獅瀑布，在排灣族裡則被稱作「爪哩丟」意即懸崖之意，瀑布高低落差達40公尺相當於13層樓高，水量豐沛飛流直下而成的水氣沁涼舒爽。

▲浸水營古道周邊景點-卡悠峯瀑布。（圖／iu0317, Instagram）

這個屏東秘境僅需走15分鐘，適合親子同遊或不想走得喘噓噓的朋友來，然這段路程多處為階梯路不適合推嬰兒車造訪喔！

浸水營古道周邊景點＃2

南田海岸親水公園

在南田海岸親水公園除了能踏浪玩水，還能在這邊露營享受鹹鹹海風的度假風情，把一切煩惱拋諸腦後以星空為幕、以大地為床，讓大海唱歌催你輕輕入眠。

在南田海岸親水公園能看到一望無際的幽藍大海、部落編織工藝的裝置藝術、海灘上圓滾的南田石這些景致，它們都造就了東海岸獨有的風味。雖說這裡是個冷門景點，但是小編想推薦給看到這篇文章你，趁這裡爆紅前好好享受與大海的約會吧！

浸水營古道周邊景點＃3

老七佳部落

▲浸水營古道周邊景點-老七佳部落。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

「七佳」在排灣族語中為「中間」的意思，因為這個部落在過去位於白鷺與力里兩部落之間因而有此名。在民國五十年代政府以「改善族人生活條件」的名義為由下令遷村，時至今日部落除了少數的部落耆老還居住在此外，平時人跡罕至，再加上位在難以抵達的山越之中，因此在這裡傳統石板屋保存良好，今已被登錄於台灣文化資產保護的範圍中。

▲浸水營古道周邊景點-老七佳部落。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

去了浸水營古道這個卑南族、排灣族過往互通有無的道路，想更深入的探索南臺灣原住民的居住環境與文化，可以走訪老七佳部落看那石牆雕刻、狩獵頭骨、頭目家屋、勇士家屋等...珍貴的文化寶藏。

想知道更多旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」