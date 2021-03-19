網美都愛爬！台中「大坑四號步道」　遠眺城市美景的小百岳

2021/01/25(一)

熱愛爬山的姐姐，把我拖來台中，陪她爬台中的第一高峰頭嵙山。查了一下IG，覺得大坑四號步道好像還蠻特別也蠻好拍的，可以去試一試。原本我們是想坐公車來的，不過後來姐姐發現騎車的話，可以省掉從汽車停車場到登山口的一大段路，於是我們就租了一台機車直接騎到登山口的吊橋前。沿路看到很多人從停車場辛苦的爬上來 突然很慶幸有個會做功課的姐姐XD

↑ 機車停好後先研究一下地圖(不過跟著姐姐走就對了)

我們今天是走四號步道來回的路線 長度約1900M

↑ 走過吊橋後就準備開始囉~

↑ 入口處 這時我還很興奮覺得這個步道很特別

↑ 但才開始不到500M我就後悔了

圓木木棧道雖然好看又好拍但是腳要踏在這上面很吃力小腿跟腳底整個超酸

後面的路人又緊跟著我們 一開始的步道也很窄沒辦法讓他們先過 害我只能加快腳步喘到不行

而且我跟姐姐的手套根本就還沒戴好完全是靠腳在出力的 他們還叫我們先走真是太邪惡了

↑ 好不容易找到一個地方讓路人先過了

這時候的我真的想放棄回頭了 為什麼我要來這裡受苦受難呢哭哭

↑ 休息一下打起精神後重新出發

↑ 中間的路段不像一開始那麼陡 而且依著我自己的步調走起來很輕鬆

↑ 走到第一個涼亭啦 不過也還不累就繼續前進吧

↑ 前方又是又長又陡的的木棧道 不過搭配著手套拉繩子後腳沒那麼費力也就還好了

↑ ㄚㄚㄚ差點掉下去了><

↑ 繼續前進GOGO!!!!!

↑ 上樓梯完後是快樂的下樓梯

但也沒有很快樂因為一不小心就很容易跌倒

↑ 又經過一個大涼亭區 不過剛好在維修

↑ 再往前一點會有一個小小的景觀台

可以在這裡吹風休息欣賞一下台中的美景

↑ 路上剛好遇到有人在護樹

原來樹也需要吊點滴雖然很可憐 但是也好奇妙唷

↑ 景觀台這也有公廁 不過我們沒有走進去不知道乾不乾淨

↑ 接著又是長長的上樓梯 先跟木棧道多拍幾張再走

↑ 趁著沒人我也來學學網美穿運動內衣拍照

想看完整版的可以到我的部落格唷~

https://aaa22034381.pixnet.net/blog/post/30043876

大坑四號步道

長度 : 約1.9公里 適合體力充沛者

建議時間 : 2~3小時

特色 : 圓木木棧道步道 可遠眺台中市整體風貌 步道曲折充滿挑戰性