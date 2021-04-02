天然健身基地！谷關七雄老四「波津加步道」　山頂懸崖鷹石尖必拍

谷關第二刷，前一次花了三天的時間走了谷關七雄的其中四座山，分別是屋我尾山、唐麻丹山、八仙山和白毛山。

這一次，繼續前往谷關進行第二刷，花了兩天分別造訪馬崙山與波津加山。波津加山登山口在捎來步道的頂端，可以從谷關吊橋或捎來吊橋前往，但是我們去的時候，剛好遇到捎來吊橋在整修，暫時封閉，所以只能從谷關吊橋過去。捎來步道四個大字很明顯，剛好在四季溫泉會館的對面，一路階梯向上，大概花20分鐘左右抵達頂端。

波津加步道的入口就出現在前方，搭配警語提醒需要花費6-7小時，如果平日沒有在鍛鍊身體，最好還是在入口處拍照就好。

波津加步道全長3.6公里，高度1772公尺，爬升1千公尺左右。除了剛開始有0.5公里的下坡，其餘幾乎都是上坡路段，最累人的是1.5公里到2.5公里處，最後的0.5公里有刺激的攀岩路段。一路上會遇到很多奇形怪狀的樹木、壯觀的岩石瀑、覓食的猴子群，很值得拍照！山頂的鷹石尖和蓮花樹是必拍的景點，前者可雙腳懸空，營造出懸崖的驚險感；後者被樹木包圍，彷彿坐在蓮花中。

我和麻糬，這次全程耗費6.5小時，包含拍照、休息、吃飯。歷經過八仙山和馬崙山的洗(ㄘㄨㄟ)禮(ㄘㄢˊ)，波津加爬升高度算是還好，大約1千公尺左右，陡度在八仙山和馬崙山之間，爬波津加的過程中，可說是驚喜連連，一路上走走停停，看到美景便停下來拍照，順便舒緩緊繃的大腿，還有猴子群出沒，懶洋洋地吃著樹葉，觀賞著人類。算是谷關七雄當中滿有可看性的山。

後記：距離上次爬山是一個月前，隔天起床全身痠痛到不行，重點是還要上班QQ

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