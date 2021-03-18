隨處都是打卡點！宜蘭礁溪「猴洞坑瀑布、白石腳步道」親子玩水好去處

猴洞坑溪全長約有5公里，是礁溪及頭城的界河早年為了農田灌溉及水土保持，而修築河岸堤防及灌溉水圳。現在是可輕鬆親近山林，又不會太累的景點，走上瀑布頂就是IG上有名的打卡點喔

如何去GOOGLE導航設定--礁溪鄉白石路196號猴洞坑瀑布的入口，指示牌很醒目

走上紅色階梯，旁邊有「猴洞勝景」石碑爬升約一層樓高的階梯，接上河堤步道

往猴洞坑瀑布方向前進途中附有廁所，若玩水全身濕，很方便更換衣物

沿著平緩水圳旁的步道前行約一百多公尺，即可抵達猴洞坑瀑布真的很近啊~~

猴洞坑溪河道落差陡峭，因而水流急促溪水自巨岩上奔瀉而下，形成水花四濺氣象萬千的「猴洞坑瀑布 」坐在大石頭上拍照也很好看喔

岩壁上石階陡峭雖然設有扶欄，仍需小心翼翼行走往上爬約5-10分鐘即可走上溪頂處

瀑布上方的猴洞坑溪谷，是平緩淺水池，水流清澈見底，非常乾淨

瀑布頂端就是知名的IG景點，可以看到蘭陽平原的美景，能見度好時還可以直接看見龜山島

帶些水果蛋糕的輕食在猴洞坑瀑布野餐

因為猴洞坑瀑布水氣帶來清涼的微風在水池邊悠閒地享受小點心真的很棒喔

回程的路上看到陽光穿越林梢岩壁上的青苔也因為光線顯得閃耀真是漂亮

猴洞坑瀑布真是個老少咸宜的景點從步道入口到瀑布頂端，只需步行約10餘分鐘輕鬆走上瀑布頂，更有絕佳美景視野

還能清涼戲水，非常推薦親子來這裡玩喔

上山下海也要美美的野餐詳細圖文:

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