步道平坦好走！彰化芬園「挑水古道」沿碧山古道O形環走，入口還有偽日式鳥居

2020.11.07

繼上次走過挑鹽古道、挑筍古道，這次來芬園走挑水古道，未來還有苗栗挑炭、挑柴、挑茶古道、台中石岡的挑物古道等等，把精「挑」細選的古道走一遍。

一早來到芬園挑水古道入口的員草路，發現路邊停滿了車，想說還真熱門呀！後來看到迎面走來的民眾人手一包餐盒和伴手禮，想說今天應該有什麼活動吧？

原來是彰化縣黃秀芳立委與芬園鄉公所合辦的「抗疫健行趣 健康樂活GO」活動，事先報名就可以領餐盒和伴手禮了，只可惜我們不知道...。

08:30 挑水步道入口有仿日式鳥居，沿路平整好走，也是賞桐步道喔！

入口處的公廁剛建好

08:36 走沒多久就來到和碧山古道的分叉點

本來想取右先走碧山古道，

但後來想到要玩一下健行筆記的「跟著寶寶漫步參山」尋寶換餐具活動，只要走參山轄內獅頭山、梨山、八卦山風景區其中一條步道，就可以換餐具喔！分別是叉子、湯匙和筷子，這次就挑八卦山的「挑水古道」，剛好下一週又要去走梨山的「德芙蘭步道」，所以至少可以拿到兩樣餐具了！

所以我們就先走「挑水古道」囉！

地面上很多彩繪圖案，畫得其實還滿精細的！

途中的圓形小茄子好可愛呦！

挑水古道一點都不像「古道」，看起來就像產業道路。

中間的「鵝卵天梯」一路陡上可通往碧山古道。

「鵝卵天梯」路跡還不太明顯，我們沒有上去。

繼續走挑水古道。

眼尖的老公看到一隻蠍子！

不過回家查了一下，牠應該是外型貌似毒蠍的「長尾鞭蠍」，長尾受到攻擊時會噴出醋酸的汁液，但其實是沒有毒的，跟蠍子的血緣關係也很遠。

繼續往前走，就是桐花廣場。

帳棚後方的一簾幽夢~~

過了桐花廣場才是人行步道。

一樣十分平坦的人工路徑。

不久就來到挑水古道的主要景點：龍鳳湧井

清朝時期因交通不便，當地先民為解決生活飲水問題，於山麓間尋覓時，發覺此處山澗溝渠終年有水，於是在泉水湧出的源頭挖掘水井，並將取水的山徑修砌為石階步道。

古道半山腰處的龍鳳湧井，曾有二口自然湧出泉井。

不過現今僅是一池枯水....

看到湧泉對面有步道，但卻沒指標，我們也不敢亂走，後來才知道這裡就可以直接接上碧山古道，根本不用多走那段S型坡道和大馬路。

只好繼續往前走

S型坡道

走好久...

終於走到終點了！看起來健行活動的流水席剛收攤，可惜又沒機會吃到XDD

終點有公廁唷！

拍鳥巢

9:48 挑水古道大彰路的出口

剛上來時可能沒注意到導覽圖，這裡比較明顯。

139縣道的入口除了路邊停車位沒有停車場，而148縣道員草路的入口，還有小型停車場，停車位比較多喔！

沿著148縣道走一小段，來到大彰路一段672巷口，這邊也有一個挑水古道入口

我們沿著碧山古道指標走，

看起來像長滿肌瘤的大樹XDD

到了分叉點，老公想說去看看挑水古道的入口在哪？

土地公廟旁邊

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有個步道，原來這就是剛才我們在龍鳳湧泉看到的步道，早知就不用繞到馬路走那麼大一圈了！

入口的挑水夫意象

回到碧山古道，古道前半段是產業道路

視野還算不錯

不過完全沒人，要不是跟著健行筆記的軌跡走，真的有點怕怕！

通往挑水古道叉路的鵝卵天梯，不過沒有特別明顯的指標，而是寫在石頭上！

快到碧山古道出口時的彩旗，記得在枕頭山出口附近也看到類似的彩旗，不知是不是一樣的？

竟然還有仙人掌！？

後半段的路徑就是一般平緩山徑

最後一段又回到產業道路

回到挑水古道的鳥居附近，這才注意到這裡有停車場喔！

10:50走回起點，剛來的時候這裡停滿機車，現在都沒車了，再來補拍一張！

2小時輕輕鬆鬆完成4.5公里的O形環走！（GPX）

歡迎參觀：

晨瑄小資旅遊趣．一週一步道

原文出處：【彰化芬園】挑水古道．碧山古道O形環走