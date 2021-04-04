猴洞步道、奇岩巨石、森林野餐！ 新竹五指山老少咸宜的健行步道

新竹縣五指山的金龜岩步道，猴洞步道，奇岩巨石一線天位於新竹北埔與竹東交界登山口在觀音寺廟後方，步道不長路途上林相繁盛清幽，走起來涼爽舒適，有石階及木棧道整理完善好走又有奇特巨石可拍漂亮照片，是一條老少咸宜的健行步道喔!!

開車抵達新竹五指山觀音寺有超大免費停車場，可以在觀音寺整理裝備上個洗手間再出發喔 新竹五指山觀音寺由巨大岩石開鑿建造，與山上的一線天呼應，巨石的景色頗為壯觀清幽的觀音寺遊客不多，步道入口在池塘旁邊的觀音佛像的後方 9:35 有超級明顯指標通往步道 前段步道是不平整石階，有青苔略微濕滑一開始的步道即有巨石意象了 開始有上坡的木棧階梯，步行安全兩旁森林茂密，走起來涼爽舒適 10:05 來到金龜岩先看到龜背，很大一塊巨石走到金龜岩步道尾端，可以看見佈滿青苔象徵龜首的大岩石在陽光灑落下金光閃閃的，稱<金龜岩> 繼續往左邊步道開始走猴洞步道一線天每100公尺會有一尊可愛的石猴像 猴洞一線天步道路徑可以悠閒散步的輕鬆好走經過一個小木橋走到這裡，表示快到奇岩巨石一線天了喔 抵達巨石一線天之前的這段路徑恣意攀生的樹籐，真的很像原始森林 10:55 抵達奇岩巨石一線天階梯在兩個高聳入天的岩壁中通行有石洞探險的奇妙體驗 猴洞步道一線天階梯很陡，中斷有點昏暗，可扶著繩索小心行走狹窄的路徑僅能一人通過，請注意禮讓喔 過了一線天之後，抵達小巨石隧道猴洞步道出口可連結竹林禪寺我們通往停車場，往玉皇宮方向午餐 12:50 中午在灶君堂，梅花樹旁野餐 走到玉皇宮祈求以情趕快結束平安出遊順利 玉皇宮好貼心的設施啊 走回觀音寺需要走一段產業道路往來車輛不多，但道路上沒有行人專用道，要注意車子喔 從觀音寺出發走完猴洞步道一線天路程約3.4K走到灶君堂午餐，停留約一小時總行程若不含午餐約2.5個小時，是個輕鬆簡單的森林步道若是走的不過癮，還可以連同五指山一起連走喔非常推薦大家新竹竹東五指山，猴洞步道一線天來場視覺巨石饗宴與原始森林體驗 更詳細圖文:請點我加入FB粉絲頁:請點我若喜歡KITTY 文章請不吝拍手或關注喔