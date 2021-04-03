一日單登「桃山」行程攻略！ 眺望完整聖稜線，連玉山都能看見

第一次看到桃山的身影，是去年六月去雪山主峰時住的三六九山莊。

步出山莊抬頭一望，便能看見前方那高聳的武陵四秀；其中山形最引人注意的，莫過於桃山了。桃山，山如其名，真的像顆桃子般在山峰處有個尖尖的收尾；站在桃山山頂能眺望完整的聖稜線、北一段（南湖群峰、中央尖山），甚至連玉山都能看到喔！

今天的文章會涵蓋：

山岳與路線簡介 行前準備：入園申請、登山保險、武陵農場門票 行程建議 行程概覽 詳細時程 花費紀錄 後記

山岳與路線簡介

桃山與品田山、池有山、喀拉業山並稱武陵四秀，是四座位於武陵農場北方的百岳。

⛰️桃山海拔3,325公尺，位於台中市和平區與新竹縣尖石鄉交界，距山頂200公尺處有桃山山屋；百岳#48，是許多山友心中風景最秀麗的武陵四秀。

⛰️品田山海拔3,524公尺，位於台中市和平區與新竹縣尖石鄉交界，為淡水河發源地；百岳#24，武陵四秀之首，也是百岳「十峻」之一。

⛰️池有山海拔3,303公尺，位於台中市和平區與新竹縣尖石鄉交界；百岳#24。

⛰️喀拉業山海拔3,133公尺，位於新竹縣尖石鄉和宜蘭縣大同鄉交界，是雪山山脈自北方起算，第一座海拔超過3,000公尺的山巒；百岳#84，同時也是武陵四秀中最矮、最遠的一座。

武陵四秀的登山行程安排非常彈性，常見的走法有：

四天三夜或三天二夜連走武陵四秀 二天一夜走其中二個，像是品田山＋池有山、桃山＋池有山、桃山＋喀拉業山 一日單登池有山、桃山，有些高手也會一日登二座

行程安排建議依據自己的體能狀況、對山徑的掌握度以及天氣來調整。

這次阿寶待在武陵農場三天，第二天的時候輕裝單登桃山，其他天在山下遊覽，我很喜歡這樣的安排！這邊先簡單列一下每天的行程給大家參考，下篇文章會介紹武陵農場三天二夜要怎麼搭配百岳一起玩哦。

Day 1 早上驅車前往武陵農場｜下午去桃山瀑布暖身｜晚上入住武陵農場露營區Day 2 凌晨出發登桃山｜下午入住富野渡假村，吃Buffet、參加高山音樂會&星空導覽Day 3 早上武陵農場賞櫻&園區導覽｜下午開心回家

? 一日單登桃山路線

武陵山莊停車場 → 1.3k → 桃山登山口 → 2.7k → 停機坪 → 1.8k → 桃山

千萬別小看這短短5.8k的路程，除了武陵山莊至桃山登山口為緩坡外，桃山登山口到桃山4.5k要瘋狂陡上近1,400公尺的垂直距離！

行前準備

✍️ 入園申請

登桃山須向雪管處提出申請入園。申請時間為入園前五日至二個月內每日7:00-23:00。

✍️ 登山保險

依台中市政府規定，登武陵四秀須投保基本款綜合登山險。想了解更多登山險資訊的朋友，可以參考之前寫的文章：【登山準備】登山綜合保險｜各縣市規範｜線上投保教學

✍️ 武陵農場門票

入園門票全票：平日$130、假日$160一般優待票：平日$100、假日$130（軍公教&學生適用）半票：平假日$80（老人&兒童適用）

入園車輛小型汽車/重型機車：$50機車：$10

更多票價資訊請參考武陵農場官網說明

行程建議

離登山口最近的停車場為武陵山莊停車場，車位約20多個；若被停滿，附近也有其他停車場可以停車。

桃山單登需時長，請依自身腳程 提前規劃行程 並 預留足夠時間 下山，建議無論走到哪，最慢中午12點折返下山。

並 下山，建議無論走到哪，最慢中午12點折返下山。 入園、出園皆須投遞入園證至武陵山莊斜對面的入園信箱，總共要印二張入園證。

高山天氣變化快，必帶 頭燈 、保暖衣物、雨衣褲。

、保暖衣物、雨衣褲。 沿路無廁所，起登前或下山後可利用武陵山莊的；如果要在山上野放，務必把垃圾帶走、便便用貓鏟掩埋。

除武陵山莊、桃山登山口附近的溪流外，僅有桃山山屋有儲水筒可補充水源；阿寶此次水帶2L、喝1L。

記得提前下載GPX，隨時檢查自己是否走在正確的山徑上。

行程概覽

日期：2021/01/31（日）

天氣：晴

人數：阿寶、Amanda、陳先生，共3人（平常有運動習慣、爬過10+百岳）

難度：中

距離：單程5.8公里，原路來回

時程：10.5小時

04:10 武陵山莊停車場04:30 桃山登山口 0k06:45 停機坪 2.7k09:00 桃山 4.5k（大休100分放飛自我）10:40 桃山折返12:10 停機坪 2.7k14:15 桃山登山口 0k14:35 武陵山莊停車場

詳細時程

由於前半段行程為摸黑行進，部分照片紀錄是回程天亮時拍攝的喔！

▾▾ 04:00 抵達武陵山莊停車場，剛好剩最後一個位子，整裝完畢後，04:10 從停車場出發。

▾▾ 入園報到信箱位於武陵山莊斜對面，起登前一定要把入園證投到信箱裡，這樣雪管處的人才會知道你們隊伍入園了。

如果行程臨時有調整，也可以加註在紙上；像我們原本是申請桃山＋喀拉業山單日往返，出發前一天決定只登桃山，就有在紙上註明「全員只登桃山，不去喀拉業山」。

▾▾ 接著往前走10秒，會看到柵欄，穿越後沿著水泥路繼續往前。

▾▾ 04:15 來到武陵吊橋，下為桃山西溪，七家灣溪的支流，屬於櫻花鉤吻鮭的保護區。

▾▾ 過吊橋後開始緩上，我們沿桃山瀑布步道續行，山徑二側皆有高聳林木，走起來靜謐無聲。

▾▾ 來到桃山登山口與桃山瀑布岔口，取右下往桃山登山口前進。

▾▾ 04:30 抵桃山登山口，準備開始傳說中的陡上1,400公尺啦。指示牌的方位會讓你覺得要走二個樹幹間的小路，但實際上右側的康莊大道（圖中陽光大面積照耀那邊）會比較好走。

▾▾ 起初是一段緩下（照片是回程拍的，所以看起來是上坡）。

▾▾ 過了0.2k～0.3k之間的一座小橋後，山徑才轉為之字形上坡，這一路到1.3k都算是相對的緩坡；我們在小橋這把外套脫了，準備爆汗。

▾▾ 一樣四周充滿杉木林，夜爬時幾乎看不到星空；倒是回程下坡時，斜陽從樹縫間灑落的光斑，讓森林的色調明亮了幾分。

▾▾ 05:10 來到1k路樁，休5分。桃山登山步道由登山口0k開始，每100公尺設有路樁；部分路段遠傳電信可通訊，中華與台哥大幾乎沒有訊號。

▾▾ 1.3k～2k步道轉為陡上，不時有跨幅較大的階梯要爬。

▾▾ 2k～2.1k和2.2～2.3k之間，是少數有大面積空地和椅子可以休息的地方。

▾▾ 06:20 天全亮，把頭燈熄掉後收進包包。2.2k～3.2k又回到相對較緩的上坡。

▾▾ 06:37 來到黑水塘岔口（2.4k～2.5k之間）。

▾▾ 隨著海拔拉高，氣溫越來越低，停機坪前有一小段山徑甚至輕微結霜。陽光把桃山照得通紅，那裡即是我們此行的目的地。

▾▾ 06:45 抵達2.7k停機坪，大休10分鐘。

大概是冬天的緣故，我們只要停下來一下下，很快就會覺得好冷；特別是到停機坪的時候，陽光還沒照到地面，加上輻射冷卻，就像是走進冷凍庫一樣，把我們手凍到不行，只好趕緊戴上防寒手套。

▾▾ 繼續緩上，赫然發現樹林間的光影好美，馬上叫陳先生站著讓我拍一張。

▾▾ 07:15 來到3k，開始有展望了！遠方的山是中央山脈的南湖大山和中央尖山，合稱北一段。

▾▾ 沒想到一月底來，還能在3.1k～3.2k之間看見滿山坡的秋芒，風隨草枝擺的畫面極為療癒。

3.5k起，山徑再度轉為陡上。睽違一個月沒上山，明顯感受到體力下降；以前上坡都是我在幫隊友加油，這次居然反過來了。

▾▾ 08:10 來到3.7k，展望變成了雪山山脈！照片左側是雪山主峰與雪山圈谷哦。

▾▾ 08:30 終於熬到了3.9k。接下來除了陡上外，還時不時來個大跨幅攀岩，完全是在考驗大腿肌啊…

▾▾ 看著這山路，我直接告訴隊友，從現在起我每200公尺要休1次直到山頂。

▾▾ 殊不知，4.2k的山徑突然又變緩了，加上出森林後展望大開，我彷彿打了雞血一樣渾身帶勁，居然又有了力氣可以一直爬坡。

▾▾ 看！即便是面對最後200公尺，這被我們公認為最困難的地獄陡上，有著大景在旁相伴，內心仍然充滿期待，好想快點登上桃山看風景呀。

▾▾ 爬的每一步都告訴自己，我這是在捏桃子最後尖尖的尾巴。

▾▾ 08:58 桃山。呀呼！從武陵山莊一路爬升超過1,400公尺，順利登頂啦。

▾▾ 在桃山，有各式名峰當背景，自然可以很輕易地拍出人生代表作。譬如是隨興地走在聖稜線前。

▾▾ 或是，驕傲地在大小霸前張開雙臂。

▾▾ 當然，最經典的也不能錯過，來桃山就是要比個桃子的形狀合照呀。

▾▾ 另外，也可以拿出背包裡的食物，來張幸福的合影。

好啦扯遠了，我們來看看桃山的展望究竟有多厲害吧！

▾▾ 首先是大名鼎鼎的聖稜線。這條連結雪山山脈雪山主峰與大霸尖山的稜脈，不僅海拔高度均在3,100公尺以上，從雪山主峰到雪山北峰之間的稜脊，更在3,580公尺上。

我們透過PeakVisor APP拉近一點看。

▾▾ 左邊淡褐色的草坡上有個房子符號，那邊即是三六九山莊；品田山前方那三角形的山，是池有山；桃山山屋則位在照片右下角建築物那邊。

▾▾ 鏡頭往左移動，才發現，居然最遠最遠也能看見玉山！可惜今天空氣透度不佳，要很仔細才能看見。

▾▾ 我們再往左一點。鏡頭來到了中央尖山與南湖群峰，合稱「北一段」的縱走路線。

陳先生說：「不覺得我們到哪裡都看得到中央尖嗎？如果是我，我就去中央尖，這樣以後到哪爬山，都可以跟隊友說，『你看！我曾經站在那裡哦。』」

有懼高症的我笑而不語。先生，你自己去吧，那可能是我這輩子都到不了的地方。

▾▾ 往喀拉業山的山徑會先下切一段路，接著翻越假山頭後才會抵達；單日往返桃山＋喀拉業山屬於B級路線，建議如果 10:00 前還沒走到桃山，就放棄去喀拉業山吧。

在山頂歇腳了100分鐘，我們於 10:40 踏上返程。

▾▾ 陡下1,400公尺是什麼概念？就是要從桃山山頂，一路下到照片中間的丘陵谷底。

▾▾ 3k～4.5k多為曝曬路段，防曬一定要做好。

▾▾ 繼續瘋狂陡下…要熬回3.5k，才有相對好走的下坡。原本以為雪季上山，滿山盡會是蕭索的景色；沒想到此行桃山，仍能見到紅綠點綴其間，色彩豐富。

▾▾ 走累了，就找個階梯坐下休息。今天登桃山的人不多，前後遇不超過10組人馬，且全都是自組隊。

▾▾ 11:50 再次回到3.1k～3.2k的芒草坡，輕聲地和南湖中央尖說再見。

12:10 抵達2.7k，小休10分。

▾▾ 進樹林，終於沒那麼曝曬了。

▾▾ 桃山的下坡很奇怪，會讓你覺得明明已經走了很久，怎麼才100公尺而已；但看著路樁上寫的數字越來越小，也代表我們離登山口越來越近了。

14:15 桃山登山口 0k

▾▾ 回到武陵山莊，別忘了要把第二份入園證投進箱子裡，這樣雪管處的人才知道你們已經下山囉。

14:35 武陵山莊停車場，全員平安下山！

花費紀錄

登山險 $82武陵農場門票 $160武陵農場入園車輛費 $17 （$50/台）D1 武陵農場露營區空中帳篷 $ 433 （$1,300/帳）D2 武陵富野渡假村三人房 $2,200 （$6,600/間）餐食另計

總花費 $2,892

後記

桃山有很多讓我印象深刻的回憶，像是清晨在 2.7k 停機坪那冷凍庫般的空氣、整條山徑上幾無聲響的靜謐，當然還有在山頂上，被我們一一唱名的每座大山。

從桃山下來是沿路一直罵，罵這下坡怎麼永遠下不完、自己為何一個月沒爬山體力就退步這麼多；但今天又突然懷念起終於登上山頂的如釋重負，以及那個爬不動、又冷又累的感覺。

我想，這就是山的魔力吧。讓我們一而再、再而三地往山裡去。