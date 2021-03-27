老少咸宜爬山去！「觀音山硬漢嶺步道」走階梯登高點　賞八里美景

上一次帶踢那爬完了台北大縱走第四段後，我們約定好之後要每個月都一起去爬一座山！（臺北大縱走第四段// 風櫃口至捷運大湖公園站。帶著踢那去山上玩泥巴XD）2021年的第一爬就決定去爬小百岳之一的觀音山硬漢嶺步道了！

2021/01/30（六）

在一月底總算約好了時間一起去爬山，也很幸運的是個太陽天～我們約在蘆洲捷運站集合，結果很不巧的時間對不上要轉搭上山的公車「橘20」。最後只好改搭「785」號公車，只是搭785上山的話離登山口比較遠，要多走一小段約400m的上坡。

⬇搭785號公車到凌雲寺站，一下車就有登山步道圖

⬇凌雲寺站這邊是個大停車場，但如果自己開車來登山應該可以停到更上面

⬇凌雲寺這邊的欠東缺西補給站，可以買點東西再上山

⬇我們跟著指標往硬漢嶺的方向走（距離1980m）

⬇還沒到登山口就要先走一堆階梯向上了

⬇上完階梯看到橘20「凌雲禪寺」站的站牌，如果搭到橘20就能少走這段QQ

⬇接著沿柏油路走一小段就看到登山口了！

⬇正式開始爬觀音山囉～～

⬇途中有開的很漂亮的花

⬇我們在走硬漢路！聽起來就很硬！

⬇硬漢嶺步道就是無限的厭世階梯

⬇從縫隙中能看到市景

⬇一直努力的向上爬，終於看到雙亭這個大涼亭，可以在這邊稍作休息

這邊的階梯都維護的很好，沿途也看到很多老人、小孩來運動，真的是老少皆宜的步道！

⬇上次來只爬到這個弱者俱樂部

喝口水，經過弱者俱樂部繼續往上爬，這次終於不是弱者啦！

⬇還有台灣黑熊幫大家加油呢！

過弱者俱樂部之後一直覺得應該快到了，爬起來也感覺比較輕鬆。

⬇途中經過的奉茶，觀音山有一群很強的背水隊，讓山友能在山上喝水，真的很感人～

⬇在快到硬漢嶺之前會先經過一個大平台，好像叫做眾樂園

⬇這邊有大公廁

⬇還有垃圾桶，真的規劃的很好，適合家庭出遊

⬇廁所旁邊的景觀台也能看風景

⬇接著再走一小段階梯，這邊不會太陡

⬇終於看到硬漢嶺的拱門

⬇門上寫著「走路要找難路走 挑擔要揀重擔挑」，超不適合我XD

⬇通過拱門往上還有小小單槓區

⬇最後終於看到最高點的硬漢碑，成功攻頂拉～～～

⬇拿標高的牌子跟硬漢碑拍一張（八里觀音山 小百岳005 H616M）

假日晴天的觀音山真的人超多，完全無法拍到沒有路人的照片，只好幫大家都馬一下。

⬇從最高點這邊可以清楚看到八里漁人碼頭那邊，我們還看到了之前公司辦尾牙的餐廳XD

⬇看著介紹圖找找地標們在哪

⬇換個方向可以看到遠遠的101

⬇還能遠眺陽明山

⬇拿標高牌跟風景拍一下

⬇天氣好的風景真的很棒！

雖然天氣好，但其實風很大，站在山頂拍照越拍越冷。於是拍完我們就趕快下山了！

⬇拱門的背面也有字呢！

⬇對我們年輕人來說，下樓梯真的輕輕鬆鬆

⬇下山我們改走「楓櫃斗湖步道」，走出步道後還有一些小攤販可以吃吃東西

⬇後面就沿著小條的柏油路往下

⬇結束楓櫃斗湖步道段

⬇轉個彎就能看到觀音山遊客中心

遊客中心這邊其實也有公車會到，但我們抵達時末班車已過QQQQQQ 我們真的跟橘20超沒緣分。在遊客中心晃一下之後，我們繼續往下走回我們一開始下車那附近搭785。超羨慕開車來的其他人，超悠閒也不怕沒車下山

⬇這是我們走的路線，後來發現我們下山多繞了一點路

最後總算順利搭上785，而且還蠻多人跟我們一樣是搭公車下山的。785不只開到蘆洲捷運站，他最遠還有開到捷運北門站。後來我們決定搭到寧夏夜市附近，去寧夏夜市好好飽餐一頓！期待二月跟踢那的登山之旅～～

原始文章連結：台北小百岳 不開車也行// 觀音山硬漢嶺步道。老少咸宜爬山去

（照片貼過來有時無法完整呈現，建議至原文觀看）