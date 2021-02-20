「臺北大縱走」2021全新減脂企劃！7段路程消耗38000大卡，花卉山林溪谷一次滿足

剛過了個好年，是不是覺得體重有些沈重，或是覺得好像「變肉」了不少呢？別擔心，台北市政府全新規劃「臺北大縱走」新活動，只要將92公里分階段走完，就能獲得全新證書以及有機會獲得登山包等超值獎項，一起全民「健康走」！

來自臺北大縱走攝影比賽佳作攝影師利勝章的作品。 圖／臺北大縱走官方臉書粉專

來自臺北大縱走攝影比賽金獎攝影師利勝章的作品。 圖／臺北大縱走官方臉書粉專

「臺北大縱走」活動至今已規劃第三年，至今參加人數也已超過2萬3千人。路線分佈總共分為七段路程，可以串連台北知名風景與各大山林，像是臺北最高峰七星山、竹子湖、白石湖、貓空與四獸山等地，有步道、山林、湖水與各種大自然與人文景致，除此之外，臺北大自然的登山步道其實高達135條，保證讓遊客得以「慢慢」窺探台北的美。

來自臺北大縱走攝影比賽佳作攝影師張一華的作品。 圖／臺北大縱走官方臉書粉專

來自臺北大縱走攝影比賽優選攝影師黃柏雯的作品。 圖／臺北大縱走官方臉書粉專

沿途都有設置縱走logo與指引牌子，只要能搜集12個拓印合照，或利用「健行筆記」App的紀錄軌跡完成規劃路段，就可以兌換運動毛巾，完成能獲得2021全新設計版獎狀證書，並有機會獲得登山包等精美獎品與年度大獎，重點是全程可消耗3萬8千大卡，快不快揪團親朋好友，一起來享受大自然然後消脂健康瘦身吧！更多「臺北大縱走」步道與攻略等資訊可在健行筆記App中查閱。

圖／臺北市政府工務局大地工程處

圖／臺北市政府工務局大地工程處

圖／臺北市政府工務局水利工程處

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