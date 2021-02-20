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「臺北大縱走」2021全新減脂企劃！7段路程消耗38000大卡，花卉山林溪谷一次滿足

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
來自臺北大縱走攝影比賽金獎攝影師利勝章與優選攝影師黃柏雯的作品。 圖／臺北大縱走官方臉書粉專
來自臺北大縱走攝影比賽金獎攝影師利勝章與優選攝影師黃柏雯的作品。 圖／臺北大縱走官方臉書粉專

剛過了個好年，是不是覺得體重有些沈重，或是覺得好像「變肉」了不少呢？別擔心，台北市政府全新規劃「臺北大縱走」新活動，只要將92公里分階段走完，就能獲得全新證書以及有機會獲得登山包等超值獎項，一起全民「健康走」！

來自臺北大縱走攝影比賽佳作攝影師利勝章的作品。 圖／臺北大縱走官方臉書粉專
來自臺北大縱走攝影比賽佳作攝影師利勝章的作品。 圖／臺北大縱走官方臉書粉專

來自臺北大縱走攝影比賽金獎攝影師利勝章的作品。 圖／臺北大縱走官方臉書粉專
來自臺北大縱走攝影比賽金獎攝影師利勝章的作品。 圖／臺北大縱走官方臉書粉專

「臺北大縱走」活動至今已規劃第三年，至今參加人數也已超過2萬3千人。路線分佈總共分為七段路程，可以串連台北知名風景與各大山林，像是臺北最高峰七星山、竹子湖、白石湖、貓空與四獸山等地，有步道、山林、湖水與各種大自然與人文景致，除此之外，臺北大自然的登山步道其實高達135條，保證讓遊客得以「慢慢」窺探台北的美。

來自臺北大縱走攝影比賽佳作攝影師張一華的作品。 圖／臺北大縱走官方臉書粉專
來自臺北大縱走攝影比賽佳作攝影師張一華的作品。 圖／臺北大縱走官方臉書粉專

來自臺北大縱走攝影比賽優選攝影師黃柏雯的作品。 圖／臺北大縱走官方臉書粉專
來自臺北大縱走攝影比賽優選攝影師黃柏雯的作品。 圖／臺北大縱走官方臉書粉專

沿途都有設置縱走logo與指引牌子，只要能搜集12個拓印合照，或利用「健行筆記」App的紀錄軌跡完成規劃路段，就可以兌換運動毛巾，完成能獲得2021全新設計版獎狀證書，並有機會獲得登山包等精美獎品與年度大獎，重點是全程可消耗3萬8千大卡，快不快揪團親朋好友，一起來享受大自然然後消脂健康瘦身吧！更多「臺北大縱走」步道與攻略等資訊可在健行筆記App中查閱。

圖／臺北市政府工務局大地工程處
圖／臺北市政府工務局大地工程處

圖／臺北市政府工務局大地工程處
圖／臺北市政府工務局大地工程處

圖／臺北市政府工務局水利工程處
圖／臺北市政府工務局水利工程處

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