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美得太犯規！南疆聖稜線「彎刀縱走」　日出雲海、三塔峰好壯觀

健行筆記 / 健行筆記邱韋竣

時序來到2021年的第一天，最佳的選擇是在寒冷的跨年夜狂歡玩到通宵，然後新年的第一天在溫暖被窩睡到自然醒，我們選擇踏上上這趟未知的旅程，清晨天未亮，正逢寒流來襲，即使是溫暖的屏東也是相當寒冷。

D1:北大武新登山口-大武祠

第一天只是個開始，北大武的步道維護得很好，帶著愉快的心情散步著，比較累的是，必須要在最後水源處取接下來三天的用水，約八公升左右。並且背上大武祠紮營。

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大武祠的夜景相當漂亮，但無法好好欣賞享受，因為明天即將是場硬仗

D2:大武祠-北大武山-三塔峰-石熊尖營地

天未亮，拔營整裝，準備出發

我們依然走在維護很好步道上，即將脫離人工步道邁入原始的叢林之中了

走沒多久就到了北大武三角點，來了這麼多次，沒有重裝來過，不免俗的來張合照

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過了這裡就沒有里程木樁，也沒有繩子可以借力了，一切都要靠自己

我們開始往三塔峰的方向前進，箭竹十分茂密，讓人摸不著方向，走得心煩意亂，所幸接下來的美景，讓一切變得值得。

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5a76ba9079edf1aa6a6350b6fe2f3e29.jpg這日出雲海實在是美的太犯規了

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三塔峰真的很壯觀，有點像是中國的黃山造景，充滿詩意

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回望北大武，不虧是排灣族與魯凱族的聖山，高聳且壯闊

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三塔峰果然名不虛傳，危險程度遠超過我們想像，常常不知道路在何方，看似沒有路的峭壁，卻是往前推進的唯一路徑，像山羊一般貼著山壁向前行。

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接下來就是一場硬仗，今天紮營在石熊尖營地，因為路很難走也很難找，所以並無多餘心思拍照

光是到這個營地就費盡了我們九牛二虎之力，一來是路跡不明布條極少，二來是下午下起了霧雨和強風，更增添了行進的難度。石熊尖根本不算營地，頂多容納一頂兩人帳，於是我們硬劈出一個較大的平坦營地，在兩人帳裡擠了三個人，雖然非常擠，但對比剛剛的驚險與不確定感，此刻在暖的帳棚裡，喝著熱奶茶與泡麵，真的算是天堂阿!

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D3:石熊尖營地-茶埔岩山-霧頭山下營地

早早拔營，因為路況不明，我們決定天亮再出發，昨晚帳棚太擠實在無法好好休息，帶著疲倦的精神繼續這趟旅程，今天是要上茶埔岩山，原本心想應該沒有昨天那麼難走了吧，但事情往往不是憨人想的那樣。今天依然是充滿挑戰的一天，路一樣的難找，許多過地形的踏點更是越來越難少

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回首來時路，是那樣的艱辛與甜美

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從這個角度回望北大武下來的稜線，真的非常恐怖

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茶埔岩山望向霧頭山的稜線也非常漂亮

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登頂茶埔岩山:標高2380公尺，三等三角點7106號，屏東三茶（茶埔岩山、茶仁山、茶茶牙頓山）之一。

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今晚的營地對比昨天簡直是天差地遠，不僅腹地大且乾爽，還有百萬夜景，真是太享受了!

D3:霧頭山-霞迭爾山-阿禮部落

昨晚營地相當舒服，獲得一夜好眠，啟程出發往霧頭山前進

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登頂霧頭山:標高2736公尺，二等三角點1599號，台灣百名山069號。大武三壘之三。昔日由小鬼湖林道起登，因88風災後路斷，變成難以接近的中級名山，成為大武三壘之中，登頂記錄最少且最難的中級山。在南部山友心中，霧頭山與大武三壘同為指標性的名山，期待登頂。

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從霧頭山下來後，考驗尚未結束，依然碰到許多瘦稜甚至是斷頭稜，有的大落差路段，還必須要人包分離才能安全度過。

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在這一段我們花了很多時間在確認下切點，所以也確定了會摸黑才有辦法下到阿禮，路況在過霞迭爾山之後，才會轉好，也比較沒有危險性，在此之前都必須小心通過。

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反正都要摸黑了，前方的路也確定安全了，那就不如放慢腳步停下來欣賞這美麗的夕陽吧。

伴著夕陽我們走下了阿禮部落，結束了這趟永生難忘的山旅。

小提醒:

體力部分：

此路段全程缺水，所有飲用水必須自己背負，也就是自身裝備+糧食，還需要多8-10公斤的水量，唯獨茶埔岩附近有幾攤看天池泥巴水，須濾過煮沸。

技術部分：

此路段危險瘦稜非常多，許多瘦稜更是藏在芒草底下，能抓的樹根多是腐爛不牢固，必須確認腳的踩點與手的抓點。過崩壁的地質也是破碎地形居多，建議腳多踩幾次確保安全。

裝備部分：

GPS航跡不可少，但此路段難在於明明走在航跡上面，但前面就是沒有路可以走，或許是斷頭稜或是是斷崖，必須靠現場判定，十米以上扁繩跟大D扣環在許多大落差的崩塌點，可以幫助人包分離及安全下降，另外還有護目鏡可以確保在鑽芒草區的安全。

另外三塔峰到茶埔岩山之間營地很少，而且迫降的機會很大，所以隊員不宜過多，不然會沒地方睡覺，劈刀帶著以方便砍出迫降營地。

若還有補充不詳盡的地方，歡迎走過的前輩不吝指教，謝謝

感恩此行我的好隊友，大家通力合作，才能完成這趟驚險又壯麗的彎刀縱走

步道 夜景

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