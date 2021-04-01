別名就叫「那是山」！復興三尖那結山　美麗卻粗獷的中級山

當初因為這座山別名「那是山」實在太特別，立刻收到口袋名單裡，不是山會是什麼呢？身為復興三尖的那結山雖海拔高度僅有1520m，但因坡度陡攀爬起來也是相當刺激，是一座相當原始粗獷的中級山，美麗又帶點狂野。

那結山屬泰雅聖山，我們從奎輝村的嘎色鬧部落入山，二月部落櫻花盛開，道路兩旁櫻花夾道相迎，看到奎輝地名時，大恩笑著說這來由該不會是源自臺語「開花」吧！想當然只是開玩笑，但「那是山」、「奎輝」和「嘎色鬧」特別的名字倒是讓我忍不住好奇。

查了一下，奎輝村得名於奎輝社，當時多以狩獵為生，當地多鹿，奎輝即鹿角之意，另有一說奎輝原意為榕樹。至於嘎色鬧在泰雅原意是指最角落的地方，亦有芬芳、雲霧之都、榕樹及異地移居之稱（資料來源：嘎色鬧部落）。

「那結」則是泰雅語中細小的竹子，也就是我們所說的箭竹，至於「那是山」這麼俏皮的來由，我就真的找不著了，若有人知道來由，還請不吝與我分享：）

▲ 村子一路櫻花盛開

正如前言所說珍藏這座山已久，但我們一直等到冬天才來，其實是因為低海拔的原始山林夏天溼熱加上蚊蟲較多，果然冬天的那結山蚊蟲還是不少，若你夏天前來別忘了做好保護喔。

交通及停車資訊

往那結山的位置在Google Ｍap上沒有正確標示，Google 竟導我們到部落生命園區...（打擾祖靈真是不好意思>_<），所以後來直接用登山GPS才找到正確路徑，分享給大家正確位置，千萬別傻傻跟著Google走囉。

導航一開始可以先導「嘎色鬧露營區」，接近後前行就可以注意左手邊有一岔路立著「那結山露營區」的告示牌，左轉進這條路，進入林道後非常狹窄且不易會車，也不建議底盤太低的車進入，看到鐵皮屋後可繼續開，登山口的右側有一小塊空地可停放約3台車，建議可早點出發。

那結山登山口是竹林包覆的隧道，帶有些神秘感，跟著布條勇敢地走進去就對了！那結山因為林相保留原始樣貌，兩側的高大草叢左右包夾路徑，有時會出現枝幹佈滿刺的植物橫生而出，建議可以穿長袖衣褲避免被刮傷，一開始狹窄的路徑地上還有水管陪你向前。

▲ 這次順便穿著MHW的風雨衣上山測試，之後會再詳文分享給大家

若你也喜歡原始而少有人為痕跡的山林，那結山是很棒的選擇，我們趕在年前的好天氣上山，光影與森林間溫柔互動，無須刻意尋找，邁步向前便是風景。

▲ 因為蚊蟲嗡嗡有點擾人，索性便把帽子戴上，透氣性佳很重要

漸漸陽光升起越過山頭，光束強而有力的像聚光燈，從大樹、蕨類、芋葉一層層篩落，我們在這裡看得目瞪口呆差點忘了後面還有重重關卡。

前半段較為和緩，不時在石塊路上上下下，會遇見部分倒樹和岩石路徑，接著便會經過一小瀑布，這裡也有被盜伐的痕跡，樹幹靜靜躺在瀑布旁，長年水氣也在這裡靜育生命。

▲ 巨大的板根高度過膝，優雅的坐落在行經路線上

▲ 盜採所留下的樹幹在充裕陽光下，成為下一個生命的養分

▲ 小瀑布因為背陽佈滿了蕨類和苔蘚

▲ 那是山，是一座任何角度都迷人的山

我們在樹上看到一個告示牌，畫著一隻彌勒佛姿勢的帥氣蜜蜂，提醒山友取左繞道，怕山友錯過標示，在更往前還標示著「毒蜂（兇）」，趣味又貼心的告知千萬別硬闖。

過了蜜蜂區後就會開始坡度漸陡，會經過不少岩壁及樹根爬坡區，多設有繩子可以確保，岩壁有一些垂直裂縫可供作踩點，但對於像我這種愛爬山但又懼高的人實在是又愛又恨，攀爬岩壁相對有趣但心裡明明抖得要命，不知道有沒有人也有這種困擾，和我說說你是怎麼訓練克服的呢？

▲ 像恐龍背脊的巨大岩石

▲ 各式各樣的重重關卡

▲ 鞍部平台

過了幾道攀爬關卡後，便會到達鞍部平台，同時也是岔路處，左往內奎輝部落、榮華山、拉號山及北橫公路，取右繼續往那結山三角點前進。

隨著幾度爬升，地貌漸漸開始轉變為瘦稜，狹窄的稜線上有時還站著一棵樹，隨著時間的移轉變換，樹根緊抓的泥土漸漸被沖刷帶走，踩在漂浮的樹根上，低下頭就能看見懸空的景色，或是深不見底的樹洞。

我們在一處極為狹小的平台上休憩，這裡可以看見廣闊的視野，雲霧快速爬升，瞬間暈染了眼前，氣象預報下午會開始變天，衡量雨後下石壁可能溼滑，加上不想摸黑下山，我和大恩幾經考量後決定和近在咫尺的三角點說再會，上到三角點前有一個幾乎90度的爬坡，就留待下次連走貴妃山或內鳥嘴山再來挑戰吧！

▲ 觀景平台望出的景色

那是山讓我想起一段經典「見山是山，見山不是山，見山還是山。」隨著經歷累積，境界也會隨之轉換，但顯然我們還嫩，還未參透其中的道理。但重要的是，每次上山都讓人感到無比快樂，山給予我們的太多，2021年還請繼續多多指教了！

[★推薦] 桃園復興區另一座美麗山林 >>> 塔曼山｜美麗謎樣的森林女神

原文出處：https://decolifetw.com/that-is-a-mountain/