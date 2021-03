燈塔、海蝕洞、隱藏象鼻岩！ 北部阿朗壹「鼻頭角稜谷秘境」 非人人皆可前往

一般遊客到鼻頭角遊玩,多半都是從鼻頭國小進入,走小長城步道遊覽但今天要分享的不是這個老少咸宜的觀光步道,而是欄杆外的那片秘境

?警告:此路線並非人人皆可前往,需做足一定準備以及避免惡劣天候時前往戶外活動皆有一定的風險性,你我的安全須自行負責 颱風前後以及浪大時請勿前往,以策安全每年10月到次年4月容易出現瘋狗浪,請避免在此期間前往,文末附上Google Map路徑與GPX檔案指引,請配合登山或是GPS APP使用

?交通方式公車:國光客運 1811、1812基隆客運 886、791於鼻頭角站下車,再步行前往鼻頭角公園

開車:國道一號->六二快速道路(往瑞濱)->鼻頭角漁港附近停車?停車地點地點A(距離最近):鼻頭角漁港內,有兩處免費停車格但不多,鼻頭阿珠海產店旁的停車格

鼻頭派出所旁邊也有幾格可以停車

往這個小洞進去還有一片區域,但靠近民宅建議不要停裡面,會造成居民困擾

但是臨停進來上廁所應該還好些,平日的話

底下轎車左手邊就是女廁與男廁

停車地點B(距離一般):位於前往鼻頭角漁港的十字路口,右手邊的免費停車格座標點:25.121766, 121.916705

停車地點C(距離有點遠):鼻頭服務區收費停車場,需走一段路才能到鼻頭角漁港但馬路對面有7-11可買糧食,記得停車費是一次50元

?登山入口資訊地點:鼻頭角公園

由此處出發,行程所需時間大約1.5 - 2小時便可前往鼻頭角燈塔出發前記得先去公園內上廁所,如果水或行動糧不夠,可在漁港內的雜貨店例如仁華商號等等,購買行動水與糧食哦再次警告,此路線算是「困難等級」,有懼高症者以及惡劣天氣環境請勿前往?建議攜帶裝備與物資:

1.輕裝背包 20 - 30L2.防雨背包套(或垃圾袋)3.雨衣4.化纖手套(建議不要全棉材質)5.飲用水 1000-1500 cc6.行動糧(飯糰、麵包、巧克力、餅乾、鹽糖皆可)7.手電筒或頭燈(看日落的話)8.GPX or 本篇文章所附的Google Map地圖9.預防落石請攜帶岩盔或安全帽 ??開始旅程

一開始要通過潮間帶,如果漲潮時可能就要涉水而過請注意,前半段路程通過的地區岩層較不穩定,恐有落石砸落的風險

請勿逗留拍照或靠近山壁太近,以策安全沿途都會有路線指引,有噴漆的箭頭指示

海蝕洞 - 想拍海蝕洞其實不一定要跑去柴山拍,這裡也很美!

一直沿著海岸線走,走到此處會看到被拆除的繩梯殘骸

此處就要開始上切到山腰的小路,這裡是整段路線中比較困難的一段較早時期有前輩架設繩梯,但因為大量使用耗損關係導致斷裂而有人跌落受傷後來三座繩梯皆被拆除,目前僅能徒手攀岩而上p.s.不管你到哪裡爬山,要使用他人架設好的繩索設備之前都要先再三確認穩固性

上切到一定高度就是沿著山腰的羊腸小徑前進,旁邊底下就是海路寬很窄,大約人一寬而已,請小心慢行

走到一半的時候記得回頭看,你會發現東北角的隱藏象鼻岩呢

其實路上就可以看到遠方的圍牆,朝著它前進即可

接著就會來到一處開闊的海景大平台,非常好拍攝的絕佳地點也可以選擇在此處休息吃個點心看看海,但切勿太靠近邊緣,風浪太大恐有墜落危險

千萬不要漏掉,海景大平台前不遠處,有一隻很像國王企鵝的岩石

接著開始上切

岩壁上部分有水流與青苔,在攀登時請務必注意,小心溼滑

上切到一半後會到此處小凹洞,可以略作休息看看來時的風景,很美吧!

接著繼續上切後,沿著山腰小徑走就會到達圍牆,此處離燈塔已經不遠了

到達圍牆後,只要再花不到五分鐘就可以到達燈塔上方平台與岩峰囉!沿著明顯的路徑往上攀登到燈塔上方平台與岩峰

燈塔上方平台

燈塔岩峰往下拍,適合帶廣角鏡或超長自拍桿,方便與燈塔合照上圖右方白色欄杆的步道為鼻頭角步道燈塔線,也是接著要前往的路線

從燈塔岩峰離開後,續行往前,會通過這一段被封閉的鼻頭角步道燈塔線鼻頭角步道燈塔線因地勢陡峭、目前岩層石風化龜裂嚴重有土石崩落之危險,為維護遊客安全,故此無限期封閉⚠️請勿在此路段逗留

最後於此鐵門旁邊繞出後,即可接回鼻頭角步道稜谷線,走一個O型回到鼻頭角漁港或是乾脆不要爬升,直走往鼻頭國小的方向前進,但個人推薦走O型回漁港如果純粹只是想去燈塔的朋友,可由此處逆走進去....2021更新,鐵門已經加大加寬

?旅程文字紀錄

正常觀光步道入口處位於鼻頭角國小,而鼻頭角稜谷外秘境入口位於鼻頭角公園從台二線轉進鼻頭角漁港後一直走到底就會看見公園了一開始的崩壁亂石與垃圾沿岸要小心通過,因為岩壁時常會崩落碎石下來如果可以,還是帶個岩盔或是安全帽以策安全,所謂不怕一萬只怕萬一即使是很小的一塊石頭掉下來砸到頭,都可能會有生命危險

走一段路後會碰到上攀的岩壁,右方岩石縫間徒手上攀到腰繞小徑此處如果下過雨沒多久泥土地較為濕滑請務必走好每一步,因為摔下去大概非死即傷吧腰繞小徑過後回望會看到另一處象鼻岩,以及一處觀景大平台仔細找找附近你還可以看到一隻像是國王企鵝還是孔雀的石頭呢之後就是要上攀一段路後,穿越廢棄營區鐵網的破洞繼續沿著山壁走沒有多久就會看到水泥白護欄當你走到這邊就已經離鼻頭角燈塔不遠了

到達燈塔後可繼續上攀到燈塔岩峰如果有超長自拍桿或是空拍機取景,就可以拍像封面圖一樣的美景囉回程路上就是走被封閉的那一段燈塔步道會穿越兩道封鎖鐵門,就會接回往望月坡的一般遊客觀光步道此時你可以選擇不爬升的走法往鼻頭國小前進或著是走O型走法,右迴轉走上小長城步道,一路走到底接回鼻頭角漁港

除了部份環境較危險請小心盡速通過以外我只能說處處都是美景還有人譬喻說是北部的阿郎壹古道呢腳程不含休息拍照大概一小時到一小小時半可以走完含拍照與休息大概抓三到四小時絕對夠

附上:Google Map自訂地圖指引https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Kx9VaD-y-EHSEWxPeLjKrjjZoiuv5zxV&ll=25.126592319037087%2C121.91959300000002&z=17

GPX檔案 Google Map轉GPXhttps://www.gpsvisualizer.com/convert_input?convert_format=gpx在"Or provide the URL of a file on the Web: "欄位內貼上Google自訂Map網址即可下載

本篇文章編撰於2019.05

