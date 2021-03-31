絕美360環景、刺激垂降、幽靜古道！「七堵菁桐縱走」一次滿足

今天預計從七堵健行至菁桐，沿途經過泰安瀑布－＞姜子寮山－＞菁桐古道－＞菁桐車站

從泰安瀑布登山口至薯榔尖登山口（二坑口），共費時5.5個小時，包括拍照、休息

搭上台鐵4022車次，南港站發車時間為8:47，9:02即抵達七堵，接著直接搭計程車至泰安瀑布園區，一車只要NT$145元，省時又省力。接下來就從這裡循著步道入口的地圖，爬往姜子寮山登山口。

第一站先去欣賞泰安瀑布。

橋上觀瀑（更靠近一點有小路可下去瀑布旁邊）

接著回到涼亭區，進入涼亭右側的步道，正式往地圖上的姜子寮山登山口前進

標示上有著多個地點，因為到姜子寮山之前會經過旗尾崙山，因此看到「旗尾崙」便知是正確的方向啦

山徑持續向上，但不至於太過陡峭。步道樣貌原始，沿途蓊蓊鬱鬱，不時有小溪澗伴隨身旁，走在其中令人心情很好。部分路段看起來下雨天會變河道，不過整體來說路跡明顯好走。

溪澗旁出現清代古墓碑 (參考資料: http://www.tonyhuang39.com/tony1037/tony1037.html)

經過一個看起來很像山溝的路段，就來到一處空曠地，有指標指向四個不同的路徑

往姜子寮山要先經過旗尾崙，依指示左轉繼續前行。

開始陡上

沿途展望，可看見基隆嶼

抵達第一個山頭－旗尾崙山 又稱姜子山，這裡沒什麼太大的展望

繼續往姜子寮山前進

這段陡上結束後會與一個階梯步道會合，步道下方是泰安路登山口（下圖的「步道登山口」），為姜子寮登山步道的官方登山口，有開車的人可將車停在登山口停車場，再一路沿著階梯步道向上，不失為登姜子寮山一簡便方式。

石階下方通往泰安停車場

續行約150公尺後，右手邊再遇一岔路，為姜子寮古道的交會口，可通往姜子寮絕壁一代，今日不取，繼續直行前往姜子寮山。

連續陡上。路邊有木樁標示往山頂剩下的里程，陡上的當下每一百公尺都以極為緩慢的速度減少中。

林相開始出現變化，這些樹木讓人有置身高海拔的感覺

開始出現芒花，天空也遼闊起來，山頂不遠了

姜子寮山山頂以擁有令人驚豔的360度遼闊的景致著名。感謝老天賞賜好天氣和能見度，在這裡可以飽覽汐止、七堵、基隆、瑞芳、平溪一代風光。依照指示牌上的標示一一對照眼前所見的山頭，頗有樂趣。

觀音山與陽明山群峰

基隆港與基隆嶼

雞籠山和五分山

平溪地區

最前方山頭是等下會造訪的石硿大崙，石硿大崙左後方尖尖的山頭為平溪三尖的石筍尖 (左) 和薯榔尖 (右)

還看見遠方某座山頭上覆蓋了皚皚白雪，想必是某座百岳吧！

續行要取「姜子寮古道」的方向，最終會通到今日目的地－菁桐車站。

從這裡開始路徑變得不如先前明顯，芒草茂盛，但還在可接受範圍。不久就開始拉繩陡下。

前方遇左右兩叉路，取左（循「五四綜走」牌子方向、或是樹上指標「石硿大崙」方向）

這裡也是五四綜走路線中，從四分尾山走至姜子寮山的路段。

沿路風景 一段上攀路段

往鳥嘴尖叉路，從沒看過如此巨大的指示牌！今日趕路，不去鳥嘴尖

續行，往石硿大崙。拉繩陡下途中看見好風光

石硿大崙到了，無展望，樹上標示字跡模糊

續行。被作為淡蘭古道標示系統的雙葉蕨

途經一狹窄地形，小心通過無礙

茂密原始的林相

到達下切點，視覺上幾乎垂直的岩壁，懼高症者應該會直接放棄。要從這裡下切至圖中的小涼亭

開始垂降後，其實不如視覺上危險和恐怖。沿途風光

回望方才垂降的大岩壁，真不敢相信我們就這樣從最頂端一路攀下來（看得見岩壁上有人嗎）

涼亭休息午餐後，離開涼亭來到汐平路二段，右轉續行，看到一土地公廟後，對面就是菁桐古道入口

菁桐古道的開端。廣闊好走，和先前的鑽芒草陡上陡下迥然不同。周邊安靜的氛圍，引發思古之幽情

走著走著會遇到一叉路，今日取左（此處指示牌設置錯誤，左右顛倒，故不放上照片，前往魔神仔洞取右才是較快較直接的路徑）

原始的林相，陽光灑落下林間，走在其中非常舒服

廢棄機車

抵達魔神仔洞前，一片美麗的綠色岩壁

魔神仔洞，其實是廢棄礦坑，爬進去裡面探探，山璧還滴滴答答的在漏水。由此開始石階一路往下

美麗的午后，愉快的享受這寧靜的步道，連續下坡也不為苦

菁桐古道後段接上薯榔尖登山步道（岔路口取右），會經過相當特別、曾是礦坑的路段（二坑），最後來到雙菁公路上。

左轉沿馬路走３分鐘抵達天燈造型的平菁警察局，在此可使用洗手間、梳洗一番。平菁車站也在不遠處，利用等公車的空檔逛逛車站前的菁桐老街

老街上復古的氛圍令人嚮往，遇見戲劇拍攝。

路邊極可愛的藍眼小貓，應該是有人照顧的吧？

搭上台灣好行木柵平溪線795，可通往深坑、木柵捷運站等地。天氣很好車上滿是出遊的人。

最後加碼深坑閃電遊，來碗臭豆腐、炒米粉，順道在附近逛逛，在美麗夕陽下結束這美好的一天！