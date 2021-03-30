清澈藍天、壯麗山景！ 滿滿雲海之上的苗栗小百岳「加里山」

嗨，我是LYY！下班後的日常是個喜愛運動及登山、露營的野女子，2018下半年是我登山的起點，我愛山、我敬山，我愛山讓我看見台灣更美的每一處角落。

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行程

8:45 抵達鹿場登山口停車場9:00 鹿場登山口開爬9:10 風美溪10:00 避難山屋12:00 加里山三角點（午餐大休息）13:15 下山16:00 回到鹿場登山口

加里山

加里山位於苗栗縣南庄鄉的鹿場部落，是中台灣知名的進階中級山，也被列為台灣的小百岳。加里山海拔高度為2220公尺，全長來回約6.5公里，沿路有人造柳杉木、舊鐵軌和豐富的動植物生態，山頂還可常見壯觀雲海，路途地景多變，是條適合新手但同時具有挑戰性的小百岳。加里山也因外型和富士山相似，因此有「台版富士山」的美名。

註：加里山不需申請入山證

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加里山有兩個登山口，一個是大家比較常走，也是我們這次走的「鹿場登山口」，另一個則是「大坪林登山口」（大坪林登山口上加里山的路程會稍微長一些）。從鹿場登山口上的朋友可以Google「加里山登山口森林露營區」，登山口下方有停車場（約有20台左右的停車位），停車費100元。登山口一旁也有公用廁所可以使用。

要前往加里山的朋友記得到這裡不要走錯條喔，如果要走哈加縱走的話則可以往哈勘尼山的方向。

登山口進來後約莫10分鐘就會抵達風美溪，拉住繩子小心通過即可，若水量比較大的時候有機會要涉水而過。風美溪發源於加里山，水質非常清澈，也有看到有人在溪邊紮營過夜，一想到晚上躺在大石子上看滿天星斗就覺得相當愜意浪漫。

過了風美溪後就是一路向上，3公里的路程爬升900公尺，雖然是條相對適合新手的路徑，但其實還是蠻吃力的，所以極度建議來爬之前一定要好好訓練體能，千萬不能大意！

加里山沿路幾乎都走在人造柳杉林裡，不僅不會直接曝曬，從樹葉縫中偶爾撒下的陽光又相當迷人，雖然沿途陡上，但走起來還算是很舒服的。

走著走著常常會被一旁人造柳杉、蕨類及陽光的畫面給吸引住，具有仙氣的加里山這個名號當之無愧。

正當你開始有點累有點喘時，恰恰好就會抵達避難山屋啦，離登山口大約1個小時的時間，可以在這邊稍作休息，因為接下來就是一路陡上啦！

避難山屋裡還蠻乾淨，感覺有人在維護，可以在裡面小休、躲雨，也可以在裡面過夜，空間大約可容納10-15人左右。

過了這個木棧橋後，開始會有需手腳並用的路段，巨石群、倒木或些微的攀岩，但都不算困難，踩點跟抓的地方都還算清楚。

爬 爬 爬，大家一起向上的樣子真可愛～

越往上爬，偶爾會有不錯的展望，可以看到雲海慢慢湧上來。最後一段200M的路段，有不少拉繩、需手腳並用的路段，好好踩穩，基本上沒有太困難的路段，個人是覺得這種路走起來更有趣好玩！

抵達！2220公尺的加里山，笑容都跟著綻放了！

加里山頂360度都有景，當天上去後一邊是雲海，另一邊則是山景。山頂的腹地不算小，但因為是知名的路線，所以上去的時候完全是滿滿的人，約莫容納了50人左右，要找到好的角度拍照可能會需要耐心等待喔！

加里山上有各式各樣的攻頂牌供大家拍照，比較不會發生只有一個牌子大家排隊的情況，但其實因為人爆多所以還是不能霸佔牌子太久喔。

感謝好天氣，讓我們可以看到清澈的藍天，又有一片滿滿的雲海，還有壯麗的山景，幸運:)

下山，更加需要手腳並用，一步一步踩穩下去。

回到木棧橋旁的大石頭上，陽光正好！

2021年第一爬，從苗栗加里山開始，剛剛好的路程、剛剛好的天氣、剛剛好的夥伴們！

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