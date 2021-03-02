半小時內登頂！老少咸宜的新北「5條登山路線」推薦：桃源谷、基隆山...

台北/新北地區，適合帶家人走春的10條登山路線來囉，分為台北跟新北篇，梨子各推薦五條路線，並提供交通資訊、溫馨提醒給大家參考，但需要提醒大家，由於每個人的體力、腳程都不一樣，所以建議可以把時間再拉長評估，讓家人也能輕鬆、愉悅的享受大自然?

更多圖文介紹：IG：pearrr_tw 網站：https://pearrr-tw.com/

臉書粉專：https://www.facebook.com/pearrr.tw

????? - LNT 無痕山林 - ?????從不是我們去征服山，而是山的寬容讓我們前往與探索請大家不要留下任何痕跡在山林！務必要把垃圾帶下山！還給環境原來的樣貌，也留給其他人舒服、乾淨的大自然?

【 貢寮｜桃源谷‧交通資訊 】

-自行開車?導航： 桃源谷步道內寮線。

-大眾運輸?搭乘火車「貢寮站」轉搭「F833、F832號巴士」至「桃源谷登山口」下車。

?溫馨提醒：登山口旁有廁所可以使用，360度優質視野的大草原，很推薦這裡。

【 瑞芳｜基隆山登山步道‧交通資訊 】

-自行開車?導航：新北市瑞芳區山尖路174-1號旁。

-大眾運輸?搭乘火車「瑞芳站」轉搭「788、965號」至「隔頂站」下車。?搭乘捷運「孝復興捷運站」轉搭「1062號公車」至「九份老街」下車，步行約5分鐘抵達登山口。

?溫馨提醒：登山口沒有廁所，九份老街入口旁有廁所可使用再走過來。

【 瑞芳｜鼻頭角稜谷步道交通資訊 】

-自行開車

?導航：新北市瑞芳區鼻頭路99號（這是鼻頭國小地址，但國小沒開放停車唷，請在過鼻頭漁港後路旁的停車格停車(大概8-10個停車格)，旁邊就是步道入口，順著走到國小，國小左側石階才是步道起點。）

-大眾運輸

?搭乘「高鐵或臺鐵」至「臺北站」下車，轉搭「國光客運1811（往羅東）」、「1812（往南方澳）」至「鼻頭角站」下車。

?搭乘臺鐵至「瑞芳站」下車，轉搭「台灣好行856黃金福隆線」至「鼻頭站」下車。

?溫馨提醒：登山口沒有廁所，但步道沿途有許多公共廁所可以使用。

【 新店｜銀河洞‧交通資訊 】

-自行開車?導航：新店銀河仙境福德祠。

-大眾運輸?捷運「新店站」轉搭「綠12公車」至「銀河洞站」下車，步行約30分鐘抵達登山口。

?溫馨提醒：廟旁有廁所可以使用。

【 瑞芳｜無耳茶壺山登山步道交通資訊 】

-自行開車?導航：「勸濟堂」後，有三個地方可以停車：1.勸濟堂門口有停車格，免收費，廟宇旁有公共廁所可以使用，但離登山口最遠。2.勸濟堂收費停車場，每小時五十元（請以實際收費為主），旁有流動廁所可使用，但走到登山口可能還要一小時左右。3.直接停到登山口，從停車場入口左邊的路繼續開，蜿蜒而上開個5-10分鐘就會到登山口，大概可停十幾輛車，假日應該是一位難求，且往登山口的路很窄，可自行斟酌。

-大眾運輸?公車：【基隆客運1062】搭至【勸濟堂】下車，步行約五分鐘可抵達登山口。?台鐵：至【瑞芳車站】轉乘【大台北公車965路】至【金瓜石(黃金博物館）】下車，步行約十五分鐘可抵達登山口。

?溫馨提醒：登山口有一間流動廁所可以使用。