快訊

法國第一個坐牢總統？薩科齊貪腐判刑3年的墮落為什麼

莊人祥：我方至少聯繫一次以上 BNT繼續「已讀不回」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半小時內登頂！老少咸宜的新北「5條登山路線」推薦：桃源谷、基隆山...

健行筆記 / 健行筆記梨子

台北/新北適合帶家人走春的10條<a href='/search/tagging/1013/登山' rel='登山'><strong>登山</strong></a>路線推薦

台北/新北地區，適合帶家人走春的10條登山路線來囉，分為台北跟新北篇，梨子各推薦五條路線，並提供交通資訊、溫馨提醒給大家參考，但需要提醒大家，由於每個人的體力、腳程都不一樣，所以建議可以把時間再拉長評估，讓家人也能輕鬆、愉悅的享受大自然?

 

更多圖文介紹：IG：pearrr_tw 網站：https://pearrr-tw.com/

臉書粉專：https://www.facebook.com/pearrr.tw

 

????? - LNT 無痕山林 - ?????從不是我們去征服山，而是山的寬容讓我們前往與探索請大家不要留下任何痕跡在山林！務必要把垃圾帶下山！還給環境原來的樣貌，也留給其他人舒服、乾淨的大自然?

 

台北/新北適合帶家人走春的10條登山路線推薦

 

【 貢寮｜桃源谷‧交通資訊 】

-自行開車?導航： 桃源谷步道內寮線。

-大眾運輸?搭乘火車「貢寮站」轉搭「F833、F832號巴士」至「桃源谷登山口」下車。

?溫馨提醒：登山口旁有廁所可以使用，360度優質視野的大草原，很推薦這裡。

 

台北/新北適合帶家人走春的10條登山路線推薦

【 瑞芳｜基隆山登山步道‧交通資訊 】

-自行開車?導航：新北市瑞芳區山尖路174-1號旁。

-大眾運輸?搭乘火車「瑞芳站」轉搭「788、965號」至「隔頂站」下車。?搭乘捷運「孝復興捷運站」轉搭「1062號公車」至「九份老街」下車，步行約5分鐘抵達登山口。

?溫馨提醒：登山口沒有廁所，九份老街入口旁有廁所可使用再走過來。

 

台北/新北適合帶家人走春的10條登山路線推薦

【 瑞芳｜鼻頭角稜谷步道交通資訊 】

-自行開車

?導航：新北市瑞芳區鼻頭路99號（這是鼻頭國小地址，但國小沒開放停車唷，請在過鼻頭漁港後路旁的停車格停車(大概8-10個停車格)，旁邊就是步道入口，順著走到國小，國小左側石階才是步道起點。）

-大眾運輸

?搭乘「高鐵或臺鐵」至「臺北站」下車，轉搭「國光客運1811（往羅東）」、「1812（往南方澳）」至「鼻頭角站」下車。

?搭乘臺鐵至「瑞芳站」下車，轉搭「台灣好行856黃金福隆線」至「鼻頭站」下車。

?溫馨提醒：登山口沒有廁所，但步道沿途有許多公共廁所可以使用。

 

 

台北/新北適合帶家人走春的10條登山路線推薦

【 新店｜銀河洞‧交通資訊 】

-自行開車?導航：新店銀河仙境福德祠。

-大眾運輸?捷運「新店站」轉搭「綠12公車」至「銀河洞站」下車，步行約30分鐘抵達登山口。

?溫馨提醒：廟旁有廁所可以使用。

 

台北/新北適合帶家人走春的10條登山路線推薦

【 瑞芳｜無耳茶壺山登山步道交通資訊 】

-自行開車?導航：「勸濟堂」後，有三個地方可以停車：1.勸濟堂門口有停車格，免收費，廟宇旁有公共廁所可以使用，但離登山口最遠。2.勸濟堂收費停車場，每小時五十元（請以實際收費為主），旁有流動廁所可使用，但走到登山口可能還要一小時左右。3.直接停到登山口，從停車場入口左邊的路繼續開，蜿蜒而上開個5-10分鐘就會到登山口，大概可停十幾輛車，假日應該是一位難求，且往登山口的路很窄，可自行斟酌。

-大眾運輸?公車：【基隆客運1062】搭至【勸濟堂】下車，步行約五分鐘可抵達登山口。?台鐵：至【瑞芳車站】轉乘【大台北公車965路】至【金瓜石(黃金博物館）】下車，步行約十五分鐘可抵達登山口。

?溫馨提醒：登山口有一間流動廁所可以使用。

登山 步道

延伸閱讀

走春帶毛寶貝同行 新北17座寵物公園開放自在奔跑玩耍

台版富士山！苗栗南庄「加里山」難易度、行程規劃一覽

登山自治條例促保障 搜救也要使用者付費

山林解禁國旅盛行 中市山域救援案109年倍增

相關新聞

半小時內登頂！老少咸宜的新北「5條登山路線」推薦：桃源谷、基隆山...

台北/新北地區，適合帶家人走春的10條登山路線來囉，分為台北跟新北篇，梨子各推薦五條路線，並提供交通資訊、溫馨提醒給大家參考，但需要提醒大家，由於每個人的體力、腳程都不一樣，所以建議可以把時間再拉長評

惠蓀林場逍遙遊！ 順走「松風山步道」 眺望尾敏山，俯瞰北港溪

惠蓀林場悠遊順走松風山 恩仔2020/12/5 松風山步道登山口在柑仔店旁進入，出口在涉水步道旁，全長2.5公里，爬升約165公尺，步道採之字型緩緩而上，安全易行，沿途有數座觀景涼亭，可眺望尾

留心你的腳步！ 台中北屯「大坑登山步道」既有特色又美麗

登山路線：[台中北屯] 大坑登山步道(4號-頭嵙山-5號-2號) 登山日期：2020/10/27 路 程：7.8公里 時 間：約7小時(含休息、拍攝) 登山影片：連結 登山相關資

把握最後枯水期！台中谷關「馬陵野溪溫泉」　跋山涉水都甘願

冬季枯水期限定的台中谷關馬陵溫泉 (Maling Hot Spring) 因為1999年921大地震，中橫公路沿線大量的土石坍方到大甲溪流而讓馬陵溫泉消失，不過經過多年的溪水沖刷後溫泉終於又出現了。馬

在全台最高瀑布下野餐！南投信義「八通關古道、雲龍瀑布」老少咸宜的景點

八通關古道是台灣清治時期，建造三條橫貫東西部道路之一也是目前唯一僅存一條，是台灣的國定古蹟喔 隱身在八通關古道裡的雲龍瀑布，更是全台最高的瀑布因為從東埔上八通關到雲龍瀑布這一段是不用申請步道完整，難

體力預備備！「干卓萬」橫斷下武界　斷崖、峭壁、攀岩全體驗

久違的分享文終於來了～爬山年資還算資淺的我，在朋友邀約走干卓萬橫斷猶豫超久，原本計畫是請協作輕鬆走，誰知道協作竟然在一周前找理由拒絕了（傻眼）！ 好不容易喬好假了當然還是要去啊，故趕緊重新針對糧食方

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。