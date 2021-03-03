懶人都能輕鬆爬！台北5條登山路線推薦，最快20分鐘賞美景

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????? - LNT 無痕山林 - ?????從不是我們去征服山，而是山的寬容讓我們前往與探索請大家不要留下任何痕跡在山林！務必要把垃圾帶下山！還給環境原來的樣貌，也留給其他人舒服、乾淨的大自然?

【 北投｜軍艦岩親山步道‧交通資訊 】

-自行開車?導航：軍艦岩親山步道陽明大學登山口。

-大眾運輸?捷運「石牌站」1號出口，步行約20-25分鐘可抵達陽明大學登山口。

?溫馨提醒：登山口沒有廁所唷!開車/騎車去的話，可以導陽明大學停車場再步行10分鐘到登山口。

【 士林｜老地方觀機平台‧交通資訊 】

-自行開車?導航：福正宮（台北市中山區中山北路四段67號），登山口就在旁邊。

-大眾運輸?捷運「劍潭站」2號出口出來直走，約300公尺就可以看到左手邊的「福正宮」，過馬路到對面「福正宮」旁邊就是登山口囉！

?溫馨提醒：福正宮旁有公共廁所可以使用，滿乾淨的。有四個登山口可以上山，如果要路線最短的，可以從「台北市士林區通北街165巷」這個登山口上山唷，大概15-20分鐘就可以抵達老地方觀機平台。

【 士林｜頂山石梯嶺‧交通資訊 】

-自行開車?導航：風櫃嘴登山步道。

-大眾運輸?捷運「劍潭站」轉搭「市民小巴1號公車」步行約20分鐘至登山口。

?溫馨提醒：登山口沒有廁所!路線為風櫃嘴登山口>頂山>石梯嶺>擎天崗遊客中心，也可以考慮反過來從擎天崗走，這條要走比較長一點，但柳杉林跟大草原很美，也很適合溜狗、溜小孩。

【 文山｜仙跡岩登山步道‧交通資訊 】

-自行開車?導航： 台北市文山區興隆路二段220巷65弄。

-大眾運輸?捷運「萬芳醫院站」下車，步行約15分鐘抵達登山口。

?溫馨提醒：登山口沒有廁所!

【 信義｜象山親山步道‧交通資訊 】

-自行開車?導航：台北市信義區信義路五段150巷22弄巷底就是登山口。

-大眾運輸?捷運「象山站」2號出口，依指示牌步行約10分鐘可抵達登山口。

?溫馨提醒：登山口旁有一間公共廁所可以使用。