驚心動魄的「大霸尖山」 如果再來一次我絕對不會這樣走

我的百岳起點是7年前單攻玉山，當時爬山風氣絕對沒有現在的盛況，原本想延續這個興趣，但卡在「沒有山友可揪」的狀況下，因此爬山這個興趣就暫時擱置，不過這一耽擱竟然晃眼過去7年終於開始爬山，先從郊山開始，中級山，以及常跑健身房，才再挑戰百岳系列，也跟山友們約了個「世紀奇峰大霸尖山」。

這趟下來除了景色，中間的歷程絕對足夠震撼，也是以下會有這張照片的由來，兩張不是同一天拍攝....但是同一趟旅程....，也讓這趟行程無必要的驚心動魄的成分增添許多，所以以下算是個人出入山林，啥事都不懂但很衝動的血淚史。

▲ 小孩子才做選擇，白牆跟好天氣的大霸，兩個我都要！（誒不是啊 白牆要什麼要？）

而我也是出發前做功課才知道，原來500塊鈔票背面藏有這兩座氣勢滂礡的百岳，分別是大霸尖山、小霸尖山。大霸尖山位在新竹縣尖石鄉跟苗栗縣泰安鄉交界處，被譽為「世紀奇峰」，更是泰雅族聖山，海拔3492公尺，山形看起來就像一個大酒桶，但山頂上為尖頂，跟中央尖山、達芬尖山，並列為「台灣三尖」。

想一探大霸尖山的磅礴氣勢，最理想是安排3天2夜行程，並也要提前申請入山證以及抽九九山莊住宿，確定有抽中山屋後才能前往，而因為所屬雪霸國家公園，所以得在出發前2個月就提前申請喔。

▲因為時間是3月初，所以穿著smart wool 250 美麗諾羊毛底層衣，行走期間也多半帶著OR 毛帽（PS 請記得我出發前的容光煥發的妹子照）

▲觀霧山莊是我目前住過最喜歡的山友民宿，一人500元，上下舖床跟枕頭超級軟而且很乾淨，此外床也有拉簾可以有點隱私，包間的廁所竟然還有免治馬桶。

▲外部及停車場空間。

前一晚可以開車前往「觀霧山莊」住宿，距離登山口相當近，若是2~3月時還有機會遇到全台最大顆的櫻花樹盛開，我們這次就很幸運遇到，聽說這棵可是櫻花王呢，非常漂亮。

▲這次3天2夜行程，大家背包都塞滿滿。

進入登山口後就是大鹿林道，這條路也是讓眾多山友「哀哀叫」的林道，因為距離有17公里，背著睡袋、糧食、衣物等重裝，每個人包包至少13公斤起跳，走17公里真的是腳力、心力大考驗。

▲登山口前腹地頗大，停車還算OK，進來後就會看到管制站投遞入山資料。

▲過了這個柵欄就要準備踢17Ｋ 囉 （笑）。

不過其實沿路風景非常好，加上大鹿林道寬敞平坦算很好走，由於大鹿林道過去可以開放車輛通行，目前路況也還ＯＫ，因此很多人會覺得為何現在要禁行車輛，讓去大霸尖山難度提高很多，但我這趟回程時就因為大雨，林道旁的山壁整個崩塌，所以這段路要恢復通行實在有困難，我也認為多了這17公里的考驗，聖山大壩尖山也才真的是「腳勤之人」秘境。

▲沿路平坦，且路面寬敞其實走起來很舒服。

▲中間也會經過瀑布。

▲沿路也有大巨石可以爬上去拍合照。

▲我們就這樣邊聽音樂邊嘻嘻哈哈，一下就走完大鹿林道，跟有趣的人一起走真的不會累。

而在17Ｋ處有一個石桌平台，我們決定在這裡煮點中餐再出發，而過石桌前面綁布條處是山友開發出來的捷徑，石桌右側則是繼續走林道，會要多走2Ｋ，因此大多數人都會選擇走捷徑，捷徑為陡下，但整體路況是安全的。

▲快手炒一個洋蔥豬肉幫大家的午餐加點菜。

▲過了吊橋就準備開始陡上。

吃飽後走過捷徑，緊接著就是4公里連續陡上，爬升高度950公尺，這段路真的會讓人氣喘吁吁，除了有溼滑樹根路也有石瀑區，連續陡上也沒有在跟你客氣。

這時你會感覺肩膀上的背包似乎又更重一點，最後經過一番努力終於抵達海拔2699公尺的九九山莊，看到九九山莊的招牌，也真的會感謝自己一路「堅持久久」啊！

▲終於來到平坦一點的地方也看上帝光乍現，感覺是一路辛苦的最好獎勵。

▲看到這指標覺得喔耶！終於要到了～

而九九山莊有成功堡跟通舖形式的山屋可住宿，可以選擇跟協作包餐或自己煮，吃飽飯後我們也就趕緊睡覺休息。

因為第二天都是天還沒亮約清晨3~4點出發，要從海拔高度2699公尺走到3492公尺，也是爬升高度近800公尺的一天，雖然中間穿插平路緩坡，但清晨出發加上爬越高空氣越稀薄，也是讓人感到很「精實」。

▲我們在祈禱水氣快散，讓我們可以看到大景啊。

▲不過看來祈禱是沒什麼用，這個水霧越走越濃啊！

不過第二天行程我們剛好遇到天氣不好，山上水氣重一片霧茫茫，大白牆一片，只能邊走邊祈禱，等等上去拜託水氣散掉，出大景啊。

▲有時爬山真的會不斷問自己，我是誰我在哪？我幹嘛沒事找事啊？

最後當我們抵達大霸尖山時，水氣沒有散反而更濃，完全看不到壯闊山景，只好拿出國旗自嗨一下。

▲冷啊！白牆啊！但熱血的肉體只能苦中作樂自嗨啊 哈哈哈。

後來沿路就去了小霸尖山跟加利山、伊澤山，一趟大小霸行程可以讓你搜集四座百岳，但的確當天天氣不好，我們也還是無法看清楚究竟世紀奇峰有多震撼多美。

▲這兩座是回程的時候可以撿，路程都不遠也好走。

▲在滿滿的水氣中行走，雖然沒有真的下雨，但走回99山莊大家也都累了。

而我們返回九九山莊後很不甘心沒看到大霸尖山英姿，就這樣又累又有點遺憾的過了一晚，因此第三天一早起來發現出大太陽，便非常臨時起義決定再上去一次大霸尖山！（但真的不要學，我們太衝動了！真心累）

第三天天氣完全兩樣情，晴空萬里超級棒，而且再走一次才發現哇原來去大霸尖山路上這麼美啊！昨天白茫茫啥都看不見，而且非常乾燥走起來很非常舒適，也會漸漸看到大小霸出現在眼前。

▲越來越近感覺很不真實。

終於皇天不負苦心人，出大太陽清晰壯闊的大霸尖山就在眼前，每走近一步就更能感受它的神聖與莊嚴。

這樣世界級大山大景就在我們的台灣，瞬間心中對台灣更加認同與熱愛，而大霸尖山與小霸尖山能被印在500元鈔票上，絕對當之無愧。

▲終於看到大霸尖山本尊，由於前一天太失落，而今天整個超興奮。

雖然上去看到大景心情很亢奮，但再怎麼亢奮還是要在走出登山口，這遙遠的距離瞬間讓我們腿很軟，也要提醒大家，第三天再上去一次的大霸尖山，這絕對不是常規作法！！除非你又在99山莊過一晚，如果沒有很高機率要摸黑，本團腳程偏快也有做好保暖、補給糧食的準備，但經過這次的經驗，我們也覺得未來我們不會再做這麼衝動的事情，畢竟山永遠都在～下次再來也很好！！

其實我剛爬山時腦波比較弱，也欠缺正確的觀念，所以我認為如實寫出來也是給大家一個借鏡，因為這樣的做法風險極高，尤其是整隊隊友的狀況很難掌握，而每個人體力有別，所以還是依照自己的經驗、體能來評斷喔！

▲走到呆滯，跟一開始出發的妹子判若兩人，其實要不是後面的路況相對好走，若還要高繞或拉繩峭壁一定非常危險，因為精神、體力都很不好了。

尤其是走完4K陡下後想到還要踢17Ｋ林道真的很崩潰，我自己是在林道8K時徹底崩潰，因為腳、肩膀、腰部都非常疼痛，雖然沒哭但可能也含淚走，畢竟也沒力氣哭，而且因為長時間行走精神也不好，真的最後用意志力撐完，隊友們都紛紛起水泡、腳腫脹，肩膀痛，加上行走時間很長，所幸一個隊友身上有多帶很多行動糧跟水，我們補給上才ＯＫ，所以事後想想，這樣的方式實在有點太冒險了！那時剛開始爬山完全不懂什麼是撤退的勇氣跟留點遺憾的坦然。

最後我們也摸黑在晚間十點才走出登山口，每個人都鬆了一口氣，因為所有人體力都幾乎已經到臨界值。（但此時還要再開山路回台北.....）

這就是我驚心動魄的大霸尖山行程，有苦有甜，狂喜、壓力、失望、焦慮、疲憊等所有情緒更迭起伏，所幸上帝眷顧，讓我們全員平安登出，也經歷過這趟行程，我爬山的心情不再總是衝衝衝，之後面對每一次爬山的時間、距離、天氣等都會準備更嚴密，所以我在想如果我出發前若曾經看到有人分享類似狀況，那我應該會比較有概念，因為希望這篇文章在不同程度上給你一點幫助～～也祝大家爬山大景順爬～～

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