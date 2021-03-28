搭帳賞美景！「喀拉業北稜O型」順訪桃山神木＋扁柏神殿

2021-02-04~09

抓了很多軌跡，看了一下，原本行程裡，是沒有桃山神木，粗估為6天行程，開始找人，後來又不小心發現有桃山神木，台灣目前發現最高的樹，標高79.1M高，後來想想應該5天內可以走完，多了1天，就把桃山神木加進去，然後桃山山屋比較舒服，所以沒搭在喀拉業半路上。

三角點

佐得寒山：H2082、三等三角點、N06324

塔雅府山：H2600

桃山：H3325、三等三角點、N06327，百岳

詩崙山：H3194，269百岳

喀拉業山：H3133、二等三角點、N01549，百岳

邊吉岩山：H2824、3等三角點、N06316

馬惱山：H2580、3等三角點、N06273

香本山：H756、3等三角點、N06299

實際行程

D0沙韻民宿D1佐得寒山登山口(台7甲 31.6K)-佐得寒山-塔雅府山-章魚樹營地-高山草原約2770M 宿D2高山草原約2770M 宿-桃山步道2.2K-桃山-桃山山屋D3桃山山屋-桃山神木D4桃山山屋-桃山-喀拉業山-扁柏神殿D5扁柏神殿-邊吉岩山-馬惱山-高度約1900MD6高度約1900M -香本山-香本山東南峰-香本山登山口-台7甲23.1K

走過後建議行程

如果單純要走一個O，武陵山莊高度約19XX，香本山登山口約11XX，然後香本上超陡，我會建議桃山上

D1桃山山屋D2扁柏神殿D3馬惱山叉路D4下山

交通

這次總共3人，都搭公車到南山村和登山口，回程也是搭公車

6天行程記錄：使用登山APP(登山客)記錄，路程公里數、爬升，僅供參考，時間不含休息時間

D1佐得寒山登山口(台7甲 31.6K)-佐得寒山-塔雅府山-章魚樹營地-高山草原約2770M 宿

因為是住南山村，早上要踢約2公里多的馬路，攔不到順路車，只好認真的踢了

之前有走過佐米縱走，所以這次算是第3次到來，一路都有布條，明顯的路徑

到塔雅府山叉路後，要往左上走，有標註路跡不明

路上特別的香菇，有一種珍珠的Feel

塔雅府山，就這樣在樹幹釘一個牌子而已

軌跡標註的章魚樹營地，原本以為到這就可以休息了，但我們總共有3人，三頂帳，根本塞不下去，而且這那叫營地，根本就是一塊小又不平的鳥空地，讓給早上才坐公車出發的大哥，我們2人繼續往前找營地

章魚樹

從章魚樹後就是地獄般的密箭竹和一堆有刺的植物，非常難走，時間也差不多快天黑了，這片號稱高山草原，很多小洞和高低差，非常容易摔倒，找了塊超勉強的地方，搭了2個帳，因為進度超前，所以明天可以很晚出發，等大哥到來一起走

嚴重結霜

曬帳蓬，對面是南湖

D2高山草原約2770M 宿-桃山步道2.2K-桃山-桃山山屋

回首來時路，努力的往上爬

左邊是邊吉岩山，右手邊突起一小塊是香本山

建議都沿著低箭竹從右手邊沿稜往上走，快到森林前才直切上去，太早上稜，會有一段超密高箭竹+刺，難以穿越

最後會接到桃山步道，標示木牌，距離喀拉業1.3K，桃山2.2K，旁邊有黑水塘，但我們計劃要去睡桃山山屋，所以最後往喀拉業北稜時，又要多踢2.2K來回

最後往桃山的一段上坡

D3桃山山屋-桃山神木-桃山山屋

軌跡只記錄單程(去)

一路上基本路徑明顯，箭竹路段有被整理砍過，也有布條可以判別，特別的是布條(找樹的人)，感謝這群找樹的人，在桃山神木附近沒有發現記錄的水源，最高的樹也沒有特別標示，當時也沒辦法判斷那一顆是最高的樹，只能憑直覺

這個大空地很適合過夜，被樹林環繞，但不曉得夏天大雨後，是不是會積水

D4桃山山屋-桃山-喀拉業山-扁柏神殿

女隊友提早下山，只剩2人繼續前往

到達喀拉業山，都是傳統步道，走起來特別舒服，第一次揹重裝過來，穿越後方的高箭竹，然後接到右後的森林下坡

路上看到最完整的獵寮

和腦海想像的扁柏神殿，有很大的落差，出發前也沒仔細看別人的照片，大多數都在拍神殿池，沒去好好看旁邊的扁柏，一堆箭竹擋道

有一小片還不錯的空地，很適合搭帳，想不到沒什麼反潮

D5扁柏神殿-邊吉岩山-馬惱山-高度約1900M

離開扁柏神殿的路上

旁邊有塊不錯的空地可以搭帳

記錄上路過的小水池，似乎蠻穩定的，旁邊很多保特瓶，裝了一些水帶著走

三角點前有2塊被整理出的空地可以搭帳，再往上走好像可以接到眉有岩山

離開馬惱山叉路後，天氣就變的很不穩，半路上就下起雨來，只想找塊空地可以過夜，懶的繼續走，而大哥則繼續往下走，踢到登山口，因為下雨的關係，把路上裝的看天池都倒了，接雨水喝

D6高度約1900M -香本山-香本山東南峰-香本山登山口-台7甲23.1K

以為早上會有下雨空檔，乖乖的穿上雨衣雨褲，然後一路超滑的，一直踩到爛泥滑倒，準備往香本山的上坡路上，右下有個叉路，布條好像也蠻多的

似乎是香本東南峰

最後會接到大水池登山口，有快100公尺的拉繩，幾乎快7-80度，根本是硬上…

最後踢到大馬路上 台7甲 23.1K

行程時間

D1 (2人)0627 沙韻民宿0706 司法橋31.6登山口0820-0828巨木空地休息(中華有4G)0915-0935 佐得寒山休息0940 塔雅府山叉路1358 塔雅府山1410 章魚樹營地1602 碎石坡平台1628 高山草原1648 草原迫降 高約2770M(中華有網路)D2 (3人)0907 出發1221-1355 喀拉業傳統路(距離桃山2.2K)休息1408 詩崙山1518-1540 桃山休息1544 桃山山屋(中華有網路)D3 (3人)0632 桃山山屋出發0944-1045桃山神木休息1520-1542 桃山休息1547 桃山山屋D4 (2人)0635 出發0740-0752 詩崙山休息0830-0847 喀拉業山休息1445 扁柏神殿D5 (2人)0622 出發0713 接稜(中華有4G)0811-0828 邊吉岩山(中華有4G)0935-1007 松針小水池休息(中華有4G)1102 叉路1115 馬惱山1128-1156 馬惱山叉路休息(中華有4G)1350 高度約1900 宿 (中華有4G)D6 (1人) 沒開網路0630 出發0720 香本山0746 香本山東南峰0822大水池0843 台7甲21.1K