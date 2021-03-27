雲海爆發！南投「清水山、金子山」景色美不勝收

一個地點的選擇，對我而言常常是充滿突然的喜悅…

原本元旦假期要往東部圓另一個夢，但因為種種原因換成金子山清水山，雖然這也在我的口袋名單中，卻仍是意料之外。

D1

顛簸的郡大林道，讓清晨上山的我們頓時清醒了，隨著海拔上升，朝陽乍現，一切景致漸漸清晰。23K望鄉工作站的大門已有幾輛前晚過夜的車輛守候，大家在哆嗦中互道早安，新的一年開始流動。

停好車，大家背起三天的行囊邁開腳步，我穿了雪褲走沒多久就覺得熱，原來，沒有想像中冷啊！大家在最後水源取好用水，我也趁機整裝，全員集合後再次在崩塌的林道中行走。新年好彩頭，陽光燦燦，雲海漫漫，重新回到山中的喜悅，暖烘烘地讓我整個都活躍起來。看著潔白如棉絮的雲海從山谷滿溢到山腰，只覺得美不勝收，卻沒有想到那竟然就是我們要去的山頭。

過了35.4K支線叉路後，南三段慢慢浮現眼前，林道上開始有幾座林業時代的建築物，有的只剩下鋼結構，有的還有殘破的木屋遺留，瞇著眼想像以前這條林道轟轟隆隆的車流，把人和樹從平地帶上山又載下山，如今坍方的林道柔腸寸斷，再也沒有大型器械進入，只有山行者靠著雙腳一步一步地推進。

經過「36K支線往中間土場」的指標時，我們要離開主線往支線前進，主線那條是往無雙溫泉、南三段等必經之路。高大的松針林在林道兩旁延伸，錯落的樹影落在土黃道路、綠草如茵和楓紅地毯上，每一個路段都有其獨特的美感，我走走停停地把美好收納在我心上。或許是太愉快了，不但忘了肩上背水的重量，還覺得路程太近，怎麼下榻的水泥屋已經到達！

水泥屋非常舒適，我們是第一隊到達的隊伍，盡情地選好位置，午餐後，準備要前往清水山探探。往清水山有兩條路線，下線林道會經過幾處崩塌，但路程平緩好走，上線林道往停機坪經圈谷再下到林道，路程有上下起伏，稍遠但無危險地形，兩條會交會然後再往清水山的登山口，我們兩條都有走，可以依照時間或者隊員喜好來個O型，時間差距不到10分鐘。

清水山上稜的樹林路跡有點混亂，布條也不多，但方向往上切都可以。一到稜線兩旁的雲海大戲熱烈開演，看的我們目不轉睛讚嘆連連，好天氣可能可以常有，但好天氣又有超遼闊雲海就不是這麼容易見到，新年的第一天，山神就送我們大禮，感謝萬分！

上到清水山南峰，這裡的植被五顏六色，配上後面的雲海與山巒，讓我們以為這就是最美了，想不到後面高潮迭起，先是看到4隻水鹿，再來發現鹿頭鹿角，然後上到清水山時，馬鞍斷崖、金子山和治茆雙峰，夢幻地浸盈在快要被淹沒的雲浴裡，太夢幻的景色了。

回程時，雲海依然還在滾動翻湧，並沒有如以往很快就消散，陶醉在這樣的美景裡，忘卻了低溫與疲勞，整顆心興奮異常，飄飄然地像在作夢。

水鹿的磨痕

D2

黑暗中，我們已經起身整裝吃早餐，每次上山都是起得比鳥早。

月亮高掛空中，山還在沉睡，東方開始出現柔和的橘黃色調。依循著昨天去清水山的路線，即便仍未天明但因路徑熟悉倒也踏實。

一開始的林道非常舒服，平緩好走，沿途一些小崩塌都算好通過，除了一個魔王級的崩塌要特別小心通行，行走直到6.1K的支線終點都不覺疲累，心裡暗想，這往金子山的路也太優質！誰知，這只是開胃菜，接下來「主菜」就要上場了！

我們即將進入連接清水山和金子山的馬鞍斷崖區，大片的崩壁怵目驚心，白花花地在陽光下閃耀，似乎威嚇著沒有膽量勿輕易靠近，所幸我們不用走這一側有極大裸露感的崩稜，另一側有樹林路線可以走，布條不算多，所以我們去回走的路線稍有不同。之後一路上大都是樹林與稜脈交互穿梭，之前看過網誌會遇到盜伐區，想不到非常巨大，一塊塊已鋸好方整如椅的木塊散落附近。唉！第一次見到盜砍非常震撼與氣憤，還會報案給林務局去緝查，但隨著看到的次數愈來愈多，漸漸明瞭這似乎是台灣山林的如常了，只要有這些珍貴木存在，再遠再難的山，山老鼠們似乎都能深入，林道的崩塌或許有時也是一種福音。

通過小高點2704峰後，之後就是陡上300公尺直達金子山，聽起來似乎不難，但高海拔的陡升300公尺，跟中低海拔的陡升300公尺，卻有不一樣的感受，尤其紛雜多變的路徑，還要時刻留意路條、尋找路跡，試著讓呼吸平穩，但腳卻異常沉重。稀薄的空氣中，混合曝曬在芒萁叢中的炙熱，大家都略感疲憊，依稀記得過了芒萁後，金子山三角點就不遠了，一查GPS，芒萁路段爬升100公尺，直線距離約300公尺，看來還得賣力提腳，原本綠油油的芒萁，在冬天一片枯黃，了無生氣，像是也垂頭喪氣的我們。

「金子山到了！」

要撿金子可真不容易啊！遠方山脈萬里無雲，對照昨日的滿滿雲海，讓我們感受兩種不同的風貌。回程再次經過芒萁路段時，不若來時的蕭瑟枯黃，卻有一種暖色調的烘托，尤其搭配前方昂立的清水山頭，倒是另類的「金子」啊！或許是完成了夢寐以久的路線感到愉悅，回程竟不覺太過疲累，大家還悠閒地在盜伐區休息了一會兒才慢慢走回馬鞍斷崖，走回林道。

西方的霧氣在午後慢慢如絲縷般飄揚，夕陽漸漸西斜，少了驕陽的照拂，氣溫很快地降下，在林道中行走又如清晨出發時冷冽。回程經過清水山登山口時，走了下線林道，一來好奇，二來想體驗不同的路段，幾處崩塌算易行，大家愈走愈快，因為我們知道，溫暖的水泥屋就在前方不遠處。

D3

一輪金球從無雙山的坳處迸射出來，顫抖的心與身，寒冷與興奮交揉。

山上的日出與日落，是大自然神聖的一刻，寧謐純粹，豐富多貌。最後一天，伙伴們放棄溫暖的被窩，待在停機坪等候旭日東升，當光束從闇黑的山稜線背後輻射四散，再為樹葉鑲上金邊，雖然無聲，卻有如群山歡騰般一聲聲迴盪在天地之間，寂靜的力量穿透一切，一天的開始就是希望。

大夥兒從瑟縮的寒冷中甦醒，開始玩起影子遊戲，踢腿、彈跳、比愛心，愈誇張的動作愈能回應陽光的熱情。我們穿過松針林看到水泥屋前已熄滅的火堆，那些在柴火邊的談天說地，凝結成美好的往日回憶。我們的影子拉得長長的，交疊在樹影上，尚未啟程，思念卻已種下了。

上山和下山是兩種不同的心境，但我都希望把「探索」的元素放進去，因為那是我的初衷。林道上幾座林業時代的建築遺構，也不用擔心時間細細觀看，甚至猜測用途為何。而尋找支線廢棄木棧道，更把我們帶往幾無人跡的森林，隨興地四處遊走，看到喜歡的樹或景，大夥兒就分享留影，若不是氣溫冷吱吱，若不是回家路迢迢，在森林裡的時光是那樣浪漫愜意。

出來望鄉工作站後，到神木前的土地公廟敬拜，感謝給了好天氣和大景，感謝保佑平安順利，車程時再次回望山頭，「啊！那不就是馬鞍斷崖嗎？兩旁就是金子山和清水山啊！」昨天都還在那裏，今天竟然在這裡了，不可思議的感覺油然而生！

「謝謝大山們，讓我們可以親近您，向您學習！」

2021 元旦 清水撿金子

Day10530起床→0600 出發0k「郡大檢查哨」→0730 到23k「望鄉工作站」(吃早餐、等0800放行)→0928 郡大林道33.5K→0950 -1010 34.2K水源(取水)→1055 36.6K叉路取左→1114 -1215 支線1K水泥大工寮(午餐)→1220停機坪→1250清水山登山口→1355 清水山南峰-→1444-1515清水山→1607 清水山岔路回→1644 停機坪→1650支線1K水泥大工寮(C1) (約需時7小時)清水山南峰、清水山的來回約4小時35分鐘，來回總長度約：8.4公里

Day20430起床早餐→0535水泥大工寮出發→停機坪→0625清水山登山口→0750支線終點6.1K→0845 -0903伐木區→0922 2704峰→0940 猴板凳→1116-1205 金子山→1340 帆布營地回→1458支線6.1K →1620清水山岔路(下線林道)→1655 林道支線1KG水泥大工寮金子山輕裝來回約11小時，來回總長度約：15.1公里

Day30805 水泥大工寮→36.6K叉路→1150郡大林道33.5K回到停車點午餐