入門百岳推薦！「奇萊南峰＋南華山」路線親民，還有機會賞黃金大草原

奇萊南華是奇萊南峰和南華山的合稱，兩座山位於南投和花蓮的交界；由於坡度和緩、山徑清晰、景色優美，算是繼合歡群峰後，相對親民的百岳路線，很適合安排二天一夜來享受日出雲海，和山談場舒服的戀愛，幸運的話還能看見傳說中的黃金大草原喔！

今天的文章會涵蓋：

山岳與路線簡介 行前準備：天池山莊床位申請、入園申請、 登山 保險、天池山莊訂餐搭伙 行程建議 行程概覽 詳細時程 花費紀錄 後記

山岳與路線簡介

一般人都會安排二天一夜走奇萊南華，第一天由屯原登山口啟登，依循能高越嶺道西段至天池山莊過夜，隔天半夜摸黑輕裝前往奇萊南峰與南華山，最後背起行囊和回憶，自天池山莊原路下山。若行有餘力，可在第一天下午多訪光被八表紀念碑。

?基本款路線Day 1 屯原登山口 → 13.1k → 天池山莊Day 2 天池山莊 → 3k → 奇萊南峰 → 3.4k → 南華山 → 2.4k → 天池山莊 → 13.1k → 屯原登山口

?進階款路線Day 1 屯原登山口 → 13.1k → 天池山莊 → 2.5k → 光被八表 → 2.5k → 天池山莊Day 2 天池山莊 → 3k → 奇萊南峰 → 3.4k → 南華山 → 2.4k → 天池山莊 → 13.1k → 屯原登山口

⛰️奇萊南峰海拔3,358公尺，位於南投縣仁愛鄉，為奇萊連峰中最和緩的一座山岳；百岳#41，「十崇」之一，不需申請入山，但要向太魯閣國家公園申請入園。

⛰️南華山海拔3,184公尺，位於南投縣仁愛鄉與花蓮縣秀林鄉交界，又稱能高北峰；百岳#76，不需申請入山入園。

?能高越嶺道台灣3,000公尺以上的高山數以百計，想橫貫東西並不容易，但能高越嶺道讓你只需花兩天時間，就能穿越臺灣屋脊，從南投走到花蓮。這條道路最早由賽德克族與泰雅族開闢，於日據時期被修築為警備道路；光復後，台電公司搭建東西聯絡輸電線，進行「東電西送」。（參考資料：台電月刊）能高越嶺道全長26.5公里，以西段南投屯原登山口開始，至東段登山口26.5公里處為步道終點，而光被八表碑位於越嶺道15.5公里處，是越嶺道經中央山脈的越嶺點，也是越嶺道西段與東段的分界點。（參考資料：台灣山林悠遊網）

行前準備

✍️天池山莊床位申請

天池山莊採抽籤制，住宿日前5天15:00至60天開放申請，並於30天前的15:00進行抽籤。

山莊內通鋪假日$480元/床位、非假日$450元/床位。假日定義為星期五、六、國定假日前一晚及農曆連假。非假日定義為星期日至星期四。

天池山莊在山界有五星級山屋的稱號。二層式木造建築中，一樓為大廳、廚房、乾衣間、管理室及大型通鋪，二樓則有小型通鋪和陽台，晚上八點前有供電可開燈。廁所位於山莊左前方，為沖水式馬桶。

✍️入園申請

由於奇萊南峰位於太魯閣保護區內，需另外向太管處申請入園。申請時間為入園前5天15:00至30天內，限額平日88名、假日226名。

✍️登山保險

依南投與花蓮縣政府規定，奇萊南華行程需投保基本款綜合登山險。想了解更多登山險資訊的朋友，可以參考之前寫的文章：【登山準備】登山綜合保險｜各縣市規範｜線上投保教學

✍️天池山莊訂餐搭伙

天池山莊有二家提供訂餐搭伙的公司，分別是能高餐坊和天池廚房。能高餐坊：每晚450元，含晚餐、早餐、下山麵點；睡袋每晚200元。天池廚房：每晚500元，含晚餐、早餐、下山麵點；睡袋每晚200元。

行程建議

如果不想第一天清早舟車勞頓來登山，可提前一晚入住山腳下，山友常推的民宿/登山口接駁有馬蘭民宿和春陽麗來小燕子。

自行開車的人請Google導航「屯原登山口停車場」。我們開Tiida上去很ok，低底盤的車小心開應該沒問題；若車位已滿，可將車輛沿產業道路靠邊停放，但請在轉彎處留足夠空間，會有大車經過。

這次走能高越嶺道4k~11k有大量小飛蟲出沒，怕被騷擾的話可以戴網狀頭紗。

第二天由於會摸黑上奇萊南峰，務必攜帶頭燈並提前下載GPX。

二天行程若包含光被八表紀念碑，一共會走40公里，記得穿上舒服的登山鞋和襪子。

行程概覽

日期：2020/10/09（六）～2020/10/10（日）

天氣：晴時有雲?️，第一天午後小霧雨

人數：阿寶、Amanda、Yoyo、Ruby，共4人（平常有運動習慣、爬過10+百岳）

難度：低～中

距離：來回共40公里

時程：二天一夜

D1：10/09（六）步行18公里、喝水1.5L08:10 屯原登山口起登09:45 雲海保線所13:30 天池山莊（午休）14:30 輕裝前往光被八表15:20 光被八表16:30 天池山莊

D2：10/10（日）步行22公里，輕裝喝水1L、重裝0.8L02:20 起床03:30 輕裝前往奇萊南峰04:10 天池05:20 奇萊南峰06:10 從奇萊南峰折返07:20 天池08:00 南華山08:20 從南華山折返09:15 天池山莊（休息）10:40 從天池山莊重裝下山12:40 雲海保線所13:50 屯原登山口

詳細時程

Day 1: 2020/10/09（六）

第一天清晨，天還沒亮便離開被窩，背起行囊驅車前往屯原登山口。原以為八點前抵達還會有停車位，沒想到人算不如天算，07:30 抵達時，停車場一個位子都不剩。

▾▾ 大家捱著邊將車輛停妥在產業道路上。道路會有大車經過，記得轉彎出要預留足夠空間給大車轉彎；登山口前的空地也是拿來會車用的，不可以停喔。

▾▾ 08:10 出發前先來張合照，睽違一年再度踏上奇萊南華之旅，我們都對於自己一年來的成長充滿期待。（一年前來的時候，從奇萊南峰下山那段走得很崩潰xd）

▾▾ 雖然說從屯原登山口到天池山莊這13.1k以緩坡為主，但俗話說的好「萬事起頭難」，一開始0k~0.5k屬於相對較陡的路段，我們一邊欣賞沿路風景，一邊調整呼吸與步伐，慢慢熱身。

▾▾ 看！樹叢間不經意地往外望，發現有雲海。

▾▾ 雲海保線所之前的山徑多有遮蔽，是天然的綠色隧道。

▾▾ 走過這吊橋，就代表快到雲海保線所囉。

▾▾ 09:45 抵達雲海保線所4.5k，海拔2,360公尺，冬季可於此觀賞積雪的能高連峰，夏、秋兩季常有雲海，「雲海保線所」因而得名。這裡地勢寬平又有廁所，來往山友喜歡在這小憩片刻再出發，可是不知為何，這次造訪時小飛蟲多到惱人的地步，加上大家都不太累，我們休息10分鐘後便繼續往前走。

過了雲海保線所，會先緩下一段路，5k處轉為上坡，接著自5.5k起有一小段緩下到5.6k大崩壁。嗯好，聽起來有點複雜，簡單來說，雲海保線所到大崩壁這段路上下交錯。

▾▾ 10:30 來到5.6k大崩壁。還記得第一次來的時候，看到整片山坡岩石裸露，步步驚心；這次二訪多了些膽量，發現原來腳下的山徑其實還挺寬的，穩穩走過即可。

大崩壁5.6k之後，一路到能高瀑布12.5k左右，都是緩上的地形。

▾▾ 11:50 來到9.5k，這附近遮蔽少，較為曝曬。想想從登山口出發也走了快4小時，索性找個樹下乘涼兼賞景，沒想到一坐就是半小時。

▾▾ 剛前面不是有提到小飛蟲嗎？4k~11k沿路都有牠們的蹤影！無論怎麼趕都趕不走，還特別喜歡攻擊眼睛和耳朵，搞得大家七葷八素Orz，甚至還有山友在眼鏡上插雜草驅蟲，說多少有一點幫助。下次再來我一定要帶面紗把脖子以上的範圍通通遮起來。

▾▾ 能高越嶺道到處都有歷史留下的痕跡，像是光被八表紀念碑、數個駐在所（保線所），還有吊橋。

▾▾ 13:25 剛過12.5k，能高瀑布隨即映入眼簾。能高瀑布位於濁水溪支流塔羅灣溪上游，海拔約2,800公尺，是臺灣著名的高海拔瀑布之一；總落差約200公尺，又因其分三層自山壁落下，山友們也稱它為「三疊瀑布」。

▾▾ 續行五分鐘後，在 13:30 終於抵達位於13.1k、有五星級山屋之稱的天池山莊囉！不過 14:00 才開放入住，我們就在山屋外換上拖鞋，邊曬太陽邊讓雙腳解放一下。

▾▾ 天池山莊旁有個石碑，紀錄此處曾為天池保線所，海拔2,860公尺。

▾▾ 休息完畢，我們改背輕裝，從廁所旁的山徑續行，前往光被八表紀念碑。

為什麼在距離都市如此遠的地方會有這個紀念碑呢？原來是為了紀念台灣東西輸電之創舉，蔣中正親題「光被八表、利溥民生」八個字，並將巨大石碑矗立在花蓮與南投縣界上；同時，15.5k紀念碑這裡也是能高越嶺道的東西段分界點。

▾▾ 光被八表距離天池山莊2.5k，一路平緩好走。可能是因為國慶連假，沿路非常多人搭帳篷，有些甚至直接搭在林道路中間，導致山友必須繞道而行…

順帶一提，目前中華電信和遠傳都可以在天池山莊收到訊號囉，有朋友還跟我說網速快到能開直播、看Netflix呢。台哥大通訊狀況還不確定，如果你剛好有去天池的話，歡迎留言分享情報哦！

▾▾ 能高越嶺道每0.5k設有路樁，快要抵達光被八表紀念碑時，會遇到檜林保線所和紀念碑岔口指標牌，我們依指示往光被八表前進。

越嶺道全長26.5k，有山友會安排二至三天的行程徒步走完；西段平緩好走，東段因則位處潮濕、有多處崩塌地形外，螞蝗、蛇、虎頭蜂和咬人貓也會出沒，行走起來必須特別小心。

▾▾ 15:20 抵達光被八表，可惜起大霧，無緣看見綠色山巒從腳邊蔓延，只能在腦海裡想像夕陽斜射，照映在大草坡的畫面。

小休10分鐘後，便啟程回天池山莊，準備享用今天的晚餐囉。

▾▾ 這次入住天池山莊幸運被分到四人房，我們四個剛好包間！天池山莊經過整修後，住起來更舒服了。房間內有置物櫃，通鋪那側還有床頭櫃可以放隨身物品，四個女生睡起來非常寬敞、軟墊厚度也很足夠，超幸福的啦。

上次入住一樓，由於臨近大廳，加上多人共處一室，較容易被其他山友的作息影響；二樓倒是很安靜，而且山屋內很暖，房間裡還有燈可以在17:30~20:00自行打開。

▾▾ 天池山莊有二家提供訂餐搭伙的公司，分別是能高餐坊和天池廚房，都是在一樓大廳用餐。

▾▾ 二家的用餐時間即使錯開了，人還是多到把大廳擠得水泄不通，實際開飯時間比預定延遲了點。2019年和公司山野社來的時候，是搭伙天池廚房，對於能在山上吃到整隻烤雞的經歷念念不忘；這次則是訂能高餐坊，每人每晚650元，包含晚餐、早餐、下山麵點與睡袋；只搭餐不租睡袋的話是450元。以口味來說，我覺得還不賴，算是表現中上的搭伙經驗（目前吃過最好吃的是北大武高山協作工作室）。

Day 2: 2020/10/10（日）

02:20 乖乖離開被窩，準備吃二點半的早餐。早餐時段兩家搭伙是一起吃的，一樣因為人數眾多，需要排隊取餐。

▾▾ 03:30 輕裝前往奇萊南峰。要先往回走100公尺到13k處的岔口，接著取右開始長上坡，黑夜加上四周多有竹林遮蔽，抬頭也看不太到星星，乾脆低頭認真爬坡。奇萊南峰與南華山沿路並無固定里程樁，僅有岔口會有指標牌，記得準備離線地圖喔！

▾▾ 04:10 抵達天池，這裡是奇萊南峰與南華山的岔口，我們依計畫先去奇萊南峰看日出後，再去南華山。國慶連假加上好天氣，來天池搭營的人居然超過30帳，非常熱鬧。

▾▾ 過了天池後，山徑一路平緩到奇萊主山與奇萊南峰的岔口。由此往奇萊主山6公里、奇萊南峰1.3公里。

▾▾ 輕鬆愉快的路走到了盡頭，接下來得先下切到溪谷，這段是我認為在黑夜中相對難走的部分（照片是回程天亮時拍的，所以Yoyo是在爬上坡）。

▾▾ 過溪谷後，再爬最後一段長上坡，就會抵達奇萊南峰。山徑偶有二岔，像正前方這條是較陡的直上，左手邊這條是之字型緩坡，二條路殊途同歸。

▾▾ 山徑上遍佈大大小小的石頭，須稍加留意腳下步伐。

▾▾ 05:20 奇萊南峰。從天池山莊出發步行近三小時，成功趕在天亮前抵達山頂。看！右下角那微微亮光，是山友的頭燈正緩緩前行。

▾▾ 找個位子坐下，靜待斗轉星移、太陽升起。

▾▾ 05:50 日出。高山的日出很奇怪，即使在不同地方看了好幾次，每次看到，內心還是會有滿滿的感動。

起初我不懂，以為大家口中說的黃金大草原，是小草枯黃時，被鏡頭捕捉到的模樣。後來很笨地問了朋友：「欸你們是在奇萊南華哪裡拍到黃金大草原的？」聽到他說日出的時候到處都有，我還是不太明白。▾▾ 直到此刻親眼見到，才突然頓悟…喔！原來初陽灑在低矮箭竹上，就是所謂黃金大草原。

▾▾ 2019年的國慶日在合歡北峰、2020年在奇萊南華；能連續二年與Amanda和Yoyo在山上度過，真的非常幸福。謝謝前面的山友慷慨借我們國旗合影！

▾▾ 奇萊南峰展望極佳，能看見合歡山系、奇萊連峰，還有雪山山脈。

▾▾ 06:10 在山頂大休50分鐘後，心滿意足地從奇萊南峰折返，準備前往南華山。太陽已高掛天邊，草地轉為鮮綠色，配上遠方的白色雲海，完全是場視覺饗宴啊。

▾▾ 在之字型緩坡上，被能高鞍部間不斷傾瀉而下的雲瀑吸引，路過的旅人紛紛拿起手機紀錄這壯闊的一刻。左側山峰即是此行的第二座百岳：南華山。

▾▾ 07:20 回到天池，指標牌寫由此往南華山1.4公里。

▾▾ 一開始為平緩山徑，陽光曝曬。

▾▾ 後段轉為上坡，但仍算好走。

▾▾ 08:00 抵達南華山，海拔3,184公尺。

▾▾ 剛才從奇萊南峰下山時看見的雲瀑，此時近在腳邊。我們還錄了縮時攝影，真的很像瀑布！後來下山想想，如果選擇先來南華山、再去奇萊南峰其實也不錯，可以避開大多數人。

▾▾ 在南華山打轉了20分鐘後，啟程返回天池山莊，路上遇到滿滿要上南華山的人。

08:50 回到天池，取左往天池山莊。由天池往天池山莊的起段下坡有點滑，須注意行走。

09:15 回到天池山莊。

輕裝出門近6小時，喝水1公升。搭伙的麵點非常好吃，我吃了整整二碗，之後又拿出從山下背上來的星巴克蜂蜜蛋糕，幫Ruby慶完生，才心滿意足開始收拾行囊。

10:40 從天池山莊重裝下山

12:40 雲海保線所，休10分。

13:50 回到屯原登山口，全員平安下山！

花費紀錄

山莊床位 $480能高餐坊搭伙 $450登山險 $135

總花費 $1065

後記

奇萊南華常被視為入門級過夜百岳首選，山徑雖然鮮有危險地形、坡度也相對平緩，但由於步行距離較長，阿寶覺得此路線難易度其實和雪山主東二天一夜差不多。

若你還是百岳新手，建議先去合歡群峰（合歡西峰除外）和郡大山走走，判斷自己有沒有高山症；中級山的話，可以考慮去水漾森林或加里山練練體能，做好準備再上山哦。

以上報告完畢，謝謝收看，我們下次見！