夢幻光影森林！「油霞縱走」展開中級山地獄挑戰

從油羅山決定上霞山後，就是地獄挑戰的開始，在瘦陵上不斷陡升、陡降，過了霞山後則開始無止盡的陡下，若有一塊紙板，應該就可以一路飛滑下山，只是結束驚險的陡降後，還有漫長的林道在等著，畢竟想成為遊俠可不是這麼容易。至於我們在山上撿了一名女子下山又是另一個故事了。

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清晨的油羅山之美

清晨4點多我們從台北出發，四人共開兩台車，一台停在林務局羅山分站，一台則停在第一登山口，預計從第一登山口進，回程從羅山分站出來後，再開車前往第一登山口牽另一台車，就可省去多踢2.6k的林道。

油霞縱走全程約20k，大多走在林樹茂密的山中，因此少有展望，若是喜歡登高望遠的大景，可能就只有登山口那麼一處，一旦走入山，就很難從森林間探出視野，但油羅山的美就在陽光穿過森林的虛幻光影間，讓人停下腳步忘了後面路途仍遙遠。

▲ 全線唯一看得到大景的就只有登山口，帶好頭燈我們出發囉！

在第一登山口整裝暖身後，我們約6點啟程，剛開始天還矇矇亮，我們帶著頭燈前行，走入筆直杉木林，正巧陽光升起，原先冷色調的空氣漸漸透出金黃光束，映照在山徑間，隨著行走身子漸暖，我們調整衣物和取下頭燈，乾爽舒適的溫度走起來正好。

▲ 路程中會看見一顆巨大石頭矗立在林道間

▲ 走在樹木包夾的小徑很有味道

▲ 走進森林正巧太陽升起

▲ 謝謝泓學跟David陪我們上山玩，通常都只看得到他們的背影，趁著他們停下腳步拍一張，畫面正好！

油羅山屬雪山山系，從第一登山口爬升600公尺，距離約2.5k後即可到達，這段路程算輕鬆，雖稍有爬升，但路徑清晰且易於行走，在三角點前200公尺是往第二登山口叉路，若純粹走油羅山可以回程從第二登山口出，走個Ｏ型應該也很有趣。

我們在油羅山三角點停留一下下就繼續往霞山前進，一開始的路程還算寬闊，我們悠哉地到處拍拍，走2.1k後會先到達第四登山口叉路，泓學笑著說錯過這次想反悔就沒機會了。

▲ 路程中經過這棵美到讓人失神的大樹，淺色樹幹死去後，後側樹幹依附著向上茁壯

▲ 難得看到登山條和諧地融入景色，這畫面讓我想起經典老歌

▲ 岔路至第四登山口，牌子指示從此處往霞山約150分鐘

▲ 1836峰，我們在這簡單吃個小點心休息

1836峰後中級山的挑戰才正要開始

過了1836峰，路徑起伏開始大增，往霞山的路上我們走在無展望的稜線上，不斷翻越一座一座的小山頭，先攀爬陡升，再又一路下到小鞍部，就這麼不斷上上下下，過程中有多處都是走在瘦陵或窄邊坡上，必須小心踩穩步伐，或是攀著樹幹前行。

由於接下來的路程坡度上下太過劇烈，加上擔心拍攝拖累大家的時間，只好默默把相機收到包包，開始加速前行，這篇照片有不少都是用手機拍攝，加上森林裡光線暗，畫質可能比較不清晰，再請多包涵。

陡上的路程有的坡度將近7、80度，雖有拉繩但有些年久斷裂，不要太過依賴，但都有樹幹、石頭等可抓取，不算太難。

▲ <右上圖>途中會經過高大箭竹。<右下>過箭竹後路徑變得不明顯，可注意布條，需翻過大石塊，路徑就在前方下切。<左>然後又是陡上

▲ 爬升過程中會經過一處難得視野遼闊的地方

▲ 有時邊坡的踩點很窄或陡峭，需要手腳並用

我們在過了1950峰後找了個陽光充沛的平台簡單用午餐，難為我的隊友帶著我這速度慢的嫩手，不然以他們的步伐中午應該早就到達霞山，很幸運巧遇好天氣，陽光溫暖包覆讓冬日的溫度變得剛好，嬉鬧了半小時還是得乖乖出發。

先下降一大段後，便開始一路上升，約1.1k後會先經過羅山林道南線三叉口，繼續前行0.8k便是霞山三角點，右側則是回程下山。過程中會先經過一處小工寮，最後攀上一個小坡才是三角點，雖毫無展望，但對於久未挑戰稍有難度路徑的我和大恩，還是覺得很值得給自己鼓勵。

再前行其實可以前往東南峰跟麥巴萊，連走就是更進階的油霞麥縱走，走過油霞後就心滿意足，當下想著這輩子絕對不再來第二次，但誰知道呢？也許未來的哪天想不開就又跑來自虐了。

▲ 中級山的樣貌總是帶點狂野

▲ 示範什麼叫走到厭世跟眼神渙散XD

不可思議的是，這次上山居然都沒有遇到其他山友，在過了林道叉路後遇到一個獨行女子，我們又驚又喜的跟對方打招呼，後來還把人家給撿下山，這個故事就留帶最後再說吧。（放心這不是個鬼故事XD）

▲ 走回岔路處選左下山囉

下山才是步步驚心的開始

接下來回程便是一路陡降至溪谷，也許是天氣乾燥及走這路線的人不多，下坡土壤非常鬆軟，加上20幾公分的超厚枯葉，踩起來雖然舒服，但卻毫無止滑力，每一步都踩的驚心，必須聚精會神尋找陡坡的踩點，但厚厚一層樹葉實在難以判斷，只能阿Ｑ的快速猜想這一步如果走滑了，止滑點落在哪，畢竟若滑倒偏離航道，可能是會直接摔下去的。

▲ 回程大家都專注地低頭不斷前進，只剩下彼此踏踩樹葉的清脆聲響

也許是土壤太過鬆散，走在後方的大恩一不小心竟踩崩了一顆大石塊，因為坡度太陡，石頭快速向下墜落，幸好我正巧偏向另一側，否則被擊中應該挺慘，我笑著跟大恩說，你是不是幫你老婆偷保了鉅額保險啊！

這段3.6k的路程下降約900m，尤其快到溪谷前，路徑變為溼滑的邊坡，加上雜草蔓生，滑倒時順手抓了一旁的雜草止滑，銳利葉片就這麼劃破手指，不斷冒出的鮮血弄得滿手是，止血後我請夥伴幫忙消毒無名指，並包上繃帶，心滿意足的繼續前行，結果下山後我才發現割傷的明明是中指啊.....XD

▲ 當聽見溪流聲時，乾燥森林也改為溼滑樹叢，因為山友不多，茂生的草叢很容易蓋住原本山徑，加上坡度較大，時不時必須確認路徑

我們到溪谷時水量不多，可直接行走在乾涸的水壩上，需注意的是，過溪谷左切前行一段後，因為岩壁雜草荒蕪，又有些崩落，我們一開始找不著路徑，抬頭一看才發現岩壁上方有布條，需爬上左側岩壁上才會接到林道。

此時天色漸暗，我們戴上頭燈開始趕路，但林道有多處崩塌，有些地方變成狹窄邊坡，或是必須高繞，雖大多平緩，但經歷先前長時間的行走，7k林道也是會讓人走到極度厭世，但想想之後若走大小霸，這等距離應該只是小菜一碟了。

▲ 站在水壩上望向溪谷

▲ <左圖> 發現前面沒路可走，所以回頭。<右圖> 回頭時拍攝此岩壁，正確路徑應該是一開始就左切爬上此岩壁

▲ 回程會有不少崩塌處，有的地方甚至狹窄到只能巴著岩壁爬過去，但感謝有前人留下繩索，至少可增加一些安心度，因為天色太暗就無法拍攝紀錄

出林道會有一道鐵欄杆，記得走右邊上行就可到達羅山分站囉！也算是順利通過遊俠考驗。這時我們發現暗夜裡路燈下站的那名女子不正是山上唯一遇見的山友嗎？

原來她的夥伴臨時決定加走麥巴萊，但她不想跟進所以便一人獨行，不知她的夥伴何時才會下山，於是便順路載她回新竹，事後才知道這位年輕女子可是完百之人，難怪有這般勇氣獨自在暗夜裡前行。

下山後我們立刻衝去新竹買珍奶配汕頭火鍋壓壓驚，藏身在小巷裡的火鍋店可是高朋滿座，也推薦給大家囉！

西市汕頭館（總店）沙茶牛肉火鍋

地址：新竹市北區西安街70號

營業時間：11:00 - 23:30

電話：(03) 524-4430

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