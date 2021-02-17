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竹山一日遊！桃紅風鈴木vs.茶園垂櫻爭艷，再遊走孟宗竹蔭隧道

健行筆記 / 健行筆記Charlene Su (蘇秋菊）C9

竹山紫南宮-風鈴木大綻放今天忙裡偷閒休假一天，一大早七點多，就出發去竹山紫南宮，帶著金雞回去過香火，很多商家都還沒開人潮不多，拜拜完開車去另一邊的停車場，那邊風鈴木盛開得非常美麗，走近一點會聽到嗡嗡的聲音，原來每顆樹都有很多蜜蜂在採蜜，毬狀的風鈴木花掛滿樹枝，陽光照射下來，深淺相間的桃紅色花朵，真是太迷人了!

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原本想去竹山天梯，搜尋了Google map看資料，才發現天梯已經關閉了，途中有經過林爽文戰備古道，但看起來路徑已經很不明顯，也放棄走進去了!

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竹山-八卦茶園-戀戀垂櫻繼續開上山去八卦茶園，從山下開車程約一小時，沿路多為竹林，山路繞來繞去，八卦茶園最後一段路，路面較小較難會車，還好今日上去的遊客不多，茶園裏種了很多不同品種的櫻花，目前只有粉紅色的垂櫻滿開，其他可能要到2月中旬才會開，垂櫻從下往上形成櫻花步道，為了怕垂枝影響了一排一排茶樹的通道，二側的垂櫻樹枝被綁了起來，如果能不綁全部垂櫻都垂下來，整個意境應該會更自然，在台灣與在日本賞櫻的不同點，是台灣賞櫻還要學會與蜜蜂共存，因為一整排頭頂的垂櫻，有許多的蜜蜂忙著採花蜜，拍照時要特別留意，不要驚嚇到蜜蜂了!

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竹山-孟宗竹蔭隧道離開八卦茶園，順路往下去大鞍竹林隧道，途中又看到盛開的山櫻，又停下來拍照，孟宗竹林在陽光投射下，呈現多線條的景緻，順著坡度漫步下去，整片的竹林整理得很好，後面的竹子種類似乎與前面不同，感覺竹桿較纖細竹葉黃澄，入口指標是寫2公里，但走進去約300公尺，有一個往上的岔路用鏈條圍起來，往左下走去是廢棄的茶園跟一個未營業的營地平台，雜草長滿平台，只有一株櫻花在那兒默默地綻開，我們走到營地那邊就折返了，孟宗竹蔭很適合慢慢走，還可聞到淡淡清清的竹炭味!

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竹山 賞櫻 步道

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