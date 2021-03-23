不是想爬就能爬！ 百岳新手禮物 冬季攻頂「玉山主峰」時間路線分享

登山日期：2020.12.26(六)~12.27(日)

登山隊名：怎麼把飲料變大杯？ 念大杯咒：）） →報名當天早上看到的笑話成為了隊名

隊伍人數：8人（5男3女）

本人百岳經驗：合歡主峰7/18、合歡東峰7/18、石門山7/19、合歡北峰9/18。

（就是只登過合歡群峰的菜雞，爬東峰甚至喘到呼吸困難，每走五步就休息一次 ）

首先，先感謝人品爆發，第二次抽籤就抽中排雲山莊，從1661人中雀屏中選！

讓我相信，當你真心渴望做什麼事情，全世界都會聯合起來幫助你這種老話，以登山新手還無法單登的情況下，玉山真的不是說想爬就能爬~

關於報名程序、交通食宿、保險等等，會於下一篇文章分享唷！

【出發前的登山訓練】

11/21 新北孝子山、11/28 新竹五指山、12/5 新竹高島縱走、12/19 台北大屯山。

上述這些山最短兩小時完登，最久六小時。有晴天有雨天，有正常步道也有滿地泥濘，甚至手腳並用以及攀繩等等。

這些登山訓練對於登上玉山主峰最後一段路還算滿有用的，讓自己不至於第一次攀登大小碎石時(旁邊都懸崖)有慌亂的情緒產生。

▲玉山主峰前五公尺。

（僅有的片段是從影片截圖下來的，模糊請見諒，大家實在沒手拍照哈哈哈哈）

【玉山主峰時間與路線】

在分享我們實際經驗前，首先你要先有以下地理概念~

▲圖片來自玉山國家公園。

DAY1 12/26(六)

08:00塔塔加登山口→08:45孟祿亭→09:40玉山前峰岔路→12:35大峭壁→13:55排雲山莊

DAY2 12/27(日)

03:00早餐→03:45排雲山莊出發→05:40小風口休息→06:00小風口出發→06:25玉山主峰登頂→06:55離開玉山主峰→08:30回到排雲山莊早午餐→09:55離開排雲山莊→12:50玉山前峰→14:05塔塔加登山口

▲塔塔加玉山登山口。

從停車場到塔塔加登山口走路大概一小時左右，我們選擇搭乘接駁車單趟100元/人，接駁服務時間06:00-18:00，搭乘地點在排雲登山服務中心前面。

※入園許可證於排雲登山服務中心繳交，入山許可證於警察局繳交（在服務中心旁邊）。

（入園與入山許可申請過程於下一篇文章分享！）

登山口出發至第一個休息點孟祿亭1.7K，可以在這邊吃個零食補充能量，繼續往前走就有生態廁所可以上，只是味道偏重，大家如果有上廁所記得把衛生紙一併帶走喔！

到排雲山莊前的路線大致長這樣：

整體不算太難走，只是持續緩坡陡坡交錯向上攀爬，還是會累會喘～

走得慢沒關係，調整好自己的呼吸節奏，在預定時間內慢慢走總是會到的，每經過一個木棧道都可以看看上面的編號，當你數到82，就可以恭喜自己終於抵達排雲山莊！

▲約5K附近的白木林觀景台休息點。

▲約6.7K附近的大峭壁，上頭仍有生痕化石的痕跡，證明台灣是由歐亞板塊和菲律賓板塊擠壓而成。

▲沿途風景。

▲歷經六個小時的努力，終於抵達排雲山莊了！感動哭！

排雲山莊有提供室內拖鞋，個人的鞋子需放在外面的鞋櫃上。

我們有訂晚餐、早餐、早午餐，可依照個人需求訂購餐點，我們除了行動糧以外不想多背食物，所以全部都有訂，連睡袋也一起訂了~只是對我來說這邊的睡袋不夠保暖，但也有同行朋友睡到流汗啦哈哈哈。

隊伍報到的時候，工作人員會發各餐餐券，憑券兌換喔~

（很喜歡山屋裡的每個工作人員，大家都好熱情可愛，又超好聊天的！）

▲晚餐有雞腿飯和豬排飯可以選擇，訂購時就需事先告知囉！

▲晚餐。在山上能有熱騰騰的食物吃真的超級感恩，辛苦協作了！

▲現場有醫療團隊在，若不舒服都可以尋求協助，但不確定是否每次都會有。

由於是聖誕節隔天，不免俗地還是要交換禮(廢)物一下，交換主題：家裡閒置物品 or 賦予意義的廢物。

（登山包都夠重了還要帶廢物上山的概念哈哈哈哈）

禮(廢)物有：超有重量的馬克杯、屌造型按摩器、當兵送的衣服、毛巾、鑰匙圈、小夜燈、驚喜包等等。

結束後就是睡覺時間，七點就熄燈囉，早點整理好隔天的攻頂包，才不用摸黑整理還容易吵到別人。

▲交換禮(廢)物時間~

凌晨三點吃早餐，有熱粥和土司奶茶等，都很好吃，如果覺得第一次盛盤完吃不飽，可以繼續裝，同行友人是大胃王，總是會吃超過兩輪以上，但要注意一下是不是多數人都吃過了喔，或是詢問工作人員能否再多吃。

吃飽喝足之後就開始人生第一次夜爬了！！（冷）

▲在滿天星星中的夜爬初體驗。

▲大家都在排隊慢慢往上走。

我們在小風口休息了大概20分鐘，主要是天還沒亮，過了小風口之後完全沒有遮蔽物，風超級大！

太早爬上去等天亮的話會被冷死，當時氣溫零下負六度......

最後兩百公尺的峭壁挑戰，手腳並用攀石攀鐵鍊，一定要抓好，又陡又難爬，沒有照片可以分享哈哈哈哈哈，下面這張加減看，生命危險之際，無法拍照 (笑)。

▲再走個幾步就可以摸到玉山主峰了。

▲等天亮的山友們，這裡超冷冷冷冷冷冷冷，風超大大大大大大大。

▲阿母，我完成了！痛哭流涕兩行淚，外加兩排鼻水直接墜地。

登頂之後回山莊吃早午餐，有時間還睡了個30分鐘的午覺，爽！

速速收完行囊就速速速速下山了～

推薦大家下山可以邊走邊玩的小遊戲，這樣比較不會覺得累覺得走很久，其中一個人出題目，答案只有他知道，其他人透過問問題來猜答案，出題者只能回是或否。

舉例：台灣藝人，答案是LULU黃路梓茵。其他人問：女生嗎？40歲以下嗎？歌手嗎？有出專輯嗎？等等等等自由發揮～

推推好玩，時間過很快，咻一下就下山了！

分享幾張朋友拍的照片給大家瞅瞅～

耶～～～這是我給自己26歲的生日禮物，謝謝老天爺幫助我完成它，當下覺得攀爬的過程很累很冷，但我沒有一絲絲放棄的念頭，我知道我一定會完成的。

現在過了一個月，我已經想不起來當時的辛苦，抱著滿心期待的規劃下一趟旅程。

登山沒有完結篇，永遠的未完待續！

2020/12/26-12/27 玉山主峰，GET！

我是153毛怪，謝謝看到這裡的各位，感恩的心。

更多影片照片紀錄可以到這邊 IG：circle153_ 精選動態裡