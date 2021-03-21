賞景健行兼具！台北「天上山系縱走」健腳級路線 展望點一級棒
把握連續假期最後一天的好天氣，本次活動集合時間我配合得上，因此決定再度參與本次北岳舉辦的的郊山縱走的行程，這一條路線與環台北天際線第十段(又名「天上山系縱走」)路線有八成重疊，但不走「烘爐地山」、「成福山」，儘管如此仍將本路線命名為「天上山系縱走」。
從捷運景安站集合出發，上山後一路經過迎日石、國旗嶺、鄧公嶺、五尖山、文筆山、五城山、名列小百岳之一的天上山、石門內尖山東峰、石門內尖山、十八羅漢岩，最後下成福路175巷結束行程，總計約17公里的縱走路程，上升與下降均接近1000，是個健腳路線，是一條兼具賞景與健行的好路線呢！
本活動由「新北市山岳協會」主辦
領隊：黃春吉／嚮導：涂成忠、林秀枝、蔡佳成／山友：83員，合計87員
05:40 搭乘1823路國光客運(竹南一台北)，也是目前到台北最早班可以到達的車班
06:57 下台北交流道後在捷運大橋頭站轉乘捷運
07:24 到達捷運景安站
07:40 出發
07:57 拾階而上，往迎日石、國旗嶺前進
08:05 到達迎日石，周邊設有一座休憩涼亭
在迎日石全體大合照
08:21 九芎和朴樹
08:26 抵達國旗嶺
涼亭旁邊有一顆基石，這裡又稱「外南勢角山」，海拔172公尺，有一顆土地調查局圖根點
接著下階梯後，可以看到前方有一棵巨大的雀榕，2001年重新規劃後命名為榕園，為路過的登山客最佳的休憩點之一。
08:32 繼續拾階而上，在途中不久處的左手測有一鄧公紀念碑，這裡又被山友稱為「鄧公嶺」
山友稱此處為鄧公嶺，這裡有一座鄧公紀念碑，建碑於1976年，從片斷碑文隱約得知鄧公為中國大陸來臺的老國代 (或是老立委)，很喜歡來爬牛埔山，在80歲左右，他的朋友們為他立鄧公碑，石碑上有當時立法院長倪文亞的題字。無人維護，所以字跡斑駁，仍能看到四個大字「崇孝敬老」字樣
步道沿途都可以看到這種石頭，外形像洋蔥可以一片一片剝落下來，被稱為洋蔥石，其地質屬於木山層的公館凝灰岩，夾雜著大量火成碎屑岩，為火山活動火海底岩漿流的產物。
步道沿途有些展望，可以看到八里、五股那邊的觀音山景色
08:42 仁慈寺
不久後下到產業道路再取階梯而上
08:45 岔路取涼亭旁階梯，續往玉皇宮前進
08:50 到達中和玉皇宮天公廟休息一下
前方豎立一座觀音像，還有超棒的觀景點
觀音山、大屯火山群都能夠看見
旁邊有簡單的休憩設施，並擺放幾盆植栽，令人賞心悅目
08:55 出發，廟旁拾階而下續往青雲路的方向前進
09:08 遇岔路取左
09:16 下到產業道路後取左續行
09:20
09:27 岔路取左上
09:32
09:39 文筆山2.5K指示牌直行(中途還會經過五尖山)
09:47 石階旁有一顆台北縣政府四等控制點一顆
09:51 遇岔路取右上
09:58 到達五尖山(又名牛埔頭山)基點，海拔320公尺，有一顆省府地政處三角點
10:02 接著往旁邊的小路下切一段
10:06
10:13 左側上切
不久後經過一座高壓電塔
經過一處裸岩路段，旁邊有繩索輔助通過
10:20
看到一座紅白相間的電塔，表示文筆山近在咫尺了
遇到前方有階梯，上去撿文筆山基點
文筆山，海拔375公尺，有一顆台北測量點基石，但那顆基石也不曉得跑到哪裡去了？因為隊伍行進的關係就不在多停留尋找了......
接著往文筆山旁邊的小徑續行
10:31 不久後遇到岔路取左續行（紅色箭頭方向）
10:47 天上山3.1K／山中湖0.2K岔路，續行天上山
10:52 途經「風口歇腳亭」
10:55
林口臺地、觀音山景色，下方為淡水河流域的蘆洲、三重、新莊、新莊、板橋高樓大廈盡收眼底
又經過一座紅白相間的高壓電塔
11:01 拉繩路段
上來後一處展望點
11:05 五城山，海拔418公尺，無基點，旁邊有一練武嶺，而山名由來與南側山腳下新店安坑一帶的五城地名有關，是天上山與文筆山之間的中途站。
五城山有一座休息涼亭「英雄練武嶺」，故又名「練武嶺」，周圍有大片草皮及各種練武設備，也適合泡茶、嗑瓜子。
練武嶺涼亭旁邊小路一路下切，續往天上山方向
11:17 遇岔路取左路徑(紅色箭頭方向)
11:21 可以走下方的路徑還有走青苔石階
11:27 前方又一座高壓電塔
11:34 登頂前陡升路段
11:35 登頂天上山，又名「內坡山」，海拔430公尺，有一顆三等三角點No.1099，為土城山系的第一高峰
這裡可以看大台北盆地的景色
此地可傲視大尖山、二尖山、五城山、石門內尖山等山岳，又位居中央位置，具有領袖、帝王之勢，因此又名「皇帝山」。
這裡望過去三峽、烏來等地的山景
11:46 位於下方的一座涼亭也有一處展望
續往望月亭前進
中途繞到「福音石」展望點，需要拉繩攀岩
展望點一級棒
旁邊有塊大石頭刻著「福音石」字樣
從福音石另一側小徑下去後，可與剛岔路會合，續往望月亭
11:59 抵達望月亭，休息吃中餐
12:25 繼續往單槓旁邊的小路續行
先上切一段
接著再下切
12:47 遇到岔路取左上階梯
12:49 展望點
12:51 往善息寺方向續行
12:53 火燄山660公尺岔路，不取，續往善息寺方向
看到石門內尖山1170公尺指示牌，續行前方
12:57
13:00 距石門內尖山760公尺指示牌
13:11 往三峽、烏來山區的展望點
觀景點旁邊有一顆台北縣政府GE61四等三角點
續行，過GE61基點後約莫再走10分鐘左右就可以到石門內尖山東峰
13:22 石門內尖山東峰，海拔408公尺，有一顆台北縣政府GE62四等三角點一顆
這一側的展望可以看到大台北盆地、林口臺地、觀音山景色
過石門內尖山東峰後，先下切一段後，再經過最後的上升路段大概就到石門內尖山了
13:29 石門內尖山，海拔408公尺，有一顆土地調查局圖根點
過石門內尖山後一路下切
13:49 十八羅漢岩(左)／龍泉路(右)岔路，取左側續行
13:59 成福路203巷出口岔路，距十八羅漢岩0.8公里
14:03
14:18 遠遠的看到需要手腳並用的攀岩地形，大概要過兩段，上去之後就是一片良好的展望了
這段攀岩算是安全的，踩點清楚且周圍設有穩固的繩索輔助上去，對於喜歡攀岩地形的山友反而覺得有趣呢！
由於登山小徑旁羅列著大小不一的奇岩異石景觀，與剛才的「石門內尖山」同屬插天山系西斜面山頭，因頂峰被纍纍的石堆疊成高峰，故得名「十八羅漢奇岩」
14:28 十八羅漢岩上方展望，可以欣賞三峽市區，以及長壽山、鳶山、溪南尖、金面山等山巒美景。
十八羅漢岩，海拔301公尺，山頂有一顆台北縣政府GE70四等控制點
14:43 成福山岔路，不取，直接往成福路175巷方向下山
14:46 經過竹子林
14:56
15:02
15:08 從步道下來後會經過一座水池
15:16 出成福路175巷出口
位於路旁成福派出所站牌搭乘779號公車回程
接著在介壽路口的橫溪站牌轉乘往板南線的公車(往捷運頂埔站)
15:50 搭車到捷運頂埔站下車後轉搭捷運
距離原定的18:30回程客運還有2.5小時的時間，坐捷運到府中站吃個東西吧
出府中站景觀陸橋後會看到一朵朵巨型蘑菇裝置藝術，是2020年新北耶誕城活動留下來的裝置藝術，有如置身在蘑菇森林的場景。
位於公園街的紅蔥頭麵食館，從路邊攤晉身到一個店家空間，算是府中商圈內知名的小吃店
店家菜單
我點了兩碗麵還有一碗味噌湯、燙青菜，走完一趟全程消耗蠻多體力的，吃飽一點再回家去囉
18:03 在捷運府中站搭乘捷運到捷運台北車站後轉成國道客運賦歸
18:30 搭乘國光客運回家
今天又是晴空萬里的好天氣，陽光非常溫和，不會太悶熱，空氣品質良好，是一個適合登山的好時機，路線橫跨中和區、新店區、土城區、三峽區等地，往山區看去，土城、三峽、烏來地區的山巒景色一覽無遺，往市區看過去，可以看到可以看到淡水河流域景色，一路上林口臺地、五股觀音山、台北大屯山系景色陪伴著，還有沿途山友的拍照賞景、聊天，讓行程不至於單調無聊，而行進的路況良好，跟上禮拜相比較沒有太多泥濘，走的過程很安全順利。
這次因為沿途拍照、做記錄點耽誤太多時間，加上領隊腳程較快，一開始我都走在最後面，後方響導催著我趕快走，直到後面的時候速度加快就追到前面去囉，因此參加這種跟團縱走行程對於拍照時間的掌控我還是需要訓練的！
由於郊山岔路眾多，此行為第一次在軌跡上做一些記錄點，此為大略位置，並且搭配本文章圖片，希望能夠幫助到山友不致於走錯路，祝各位山友都能夠有趟愉快的登山健行，我們下次再見！
★★★參與北岳登山行腳回顧★★★
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