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隱身深山的神秘湖！巴托蘭溪上游「甜甜圈谷」視野遼闊　下切探勘牛頭谷

健行筆記 / 健行筆記柯玟曲

我們花一天時間下切巴托蘭溪，一睹甜甜圈谷的優美遼闊、以及沿途的優美谷地、高山池水，隱藏在深山中約40公尺長的神秘湖，如果還有時間說不定能探索到更多，未知的高山靜謐。

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*小提醒* 這邊即使有gpx參考也須具備地判、以及微探勘能力，否則不建議前往。

                                                                                                                                                                                

影片中有附上紙本地圖位置，可以看到甜甜圈谷是位置在磐石中峰南稜下切，不到2公里的花蓮木瓜溪上游支流巴托蘭溪。甜甜圈谷是一整片遼闊的谷地，中央隆起一個小丘長著幾棵松樹，遠看就像畫一般的溫順祥和。過了甜甜圈谷繼續下切往牛頭谷&神祕湖

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去程時我們走稜線，回程走乾溪溝路，稜線路跡不明，且是滿滿的箭竹，多半時間都是在箭竹林中自己開一條路走。

D2 路線時間資訊 /→ 8:44  驚嘆號水池 3325 M→ 9:52  磐石中峰營地3120 M (稜線下切)→ 10:11 水鹿大操場  (休20min)→ 12:08 甜甜圈谷 (大休1hr)→ 13:41 牛頭谷→ 14:48 神祕湖  (休40min)→ 16:11 回甜甜圈谷 (乾溪溝回程)→ 摸黑回驚嘆號水池

                                                                                                                                                                                

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