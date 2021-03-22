攻頂雪山翻越黑森林！ 台灣最大「雪山一號圈谷」兩天一夜行程

雪山 是我人生中第一座百岳，台灣的第二高峰，標高3,886公尺，與玉山、秀姑巒山、南湖大山、北大武山合稱「五岳」，為台灣最具代表性的五座高山之一。雪山主峰與東峰位於台中市和平區與苗栗泰安鄉的交界，由於鄰近中橫公路、開發較早、路徑清楚、指標和山莊等設施完善~~通常會安排在三六九山莊過夜，隔天凌晨輕裝攻頂時還會經過全台海拔最高的冷杉純林，俗稱「黑森林」；走出黑森林之後，可看見台灣最大、最完整的冰斗地形─雪山一號圈谷，若有幸在春夏之季來到這邊，還能欣賞到高山杜鵑花海~~

雪山 兩天一夜行程安排

因為是從台北出發趕在周五大家下班的時候集合出發

18:30台電大樓一號門口集合出發，21:00抵達南四村住宿，先行住宿在山腰以防高山症，以及準備明天一早攀登~~

Day1

06:00起床.早餐06:20出發–>08:00登山口–>12:30雪山 東峰(H3150M)–> 15:30三六九山莊(本日住宿)

Day2

02:00起床.早餐03:00出發–>06:30雪山主峰(H3886M)–>09:30三六九山莊–>14:00七卡山莊–>15:00登山口.慶功宴.返會台北。

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雪山登山分享

在踏入步道之前，會先經過雪山登山口服務站，在此要先繳交入山入園證並觀看「登山安全影片」，看完後到雪山登山口就可看到一個大水池，這邊是大家必拍景點，水池倒影著好天氣，希望這兩天旅途平安~~

過了七卡山莊後，高度開始往上爬升，也是有點考驗了，視野隨著高度漸高也變得遼闊，不久後就來到大名鼎鼎的雪山哭坡了（約4km處）在哭坡之前先在旁邊的觀景平台吃午餐~

到山上最開心的時候就是吃東西了，冷冷的山頭最適合來碗泡麵了~~

還有隊友帶上芋圓及地瓜圓來煮~~再上山吃就是特別好吃~~

一邊吃飯一邊遙望著哭坡~~哭坡路徑約400公尺，20分鐘的陡上就可以上去了，左邊雲霧已快飄向山頭~~

約須爬升300公尺，還要背上超重背包的確比較喘了點，據說早年救國團辦暑訓時，一群未經磨練的學生，背著背包爬這一段路時，因坡陡而垂淚哭叫，於是便有了哭坡之名。

老天對我們很好~~在休息一下之後撥雲見日~~看到美麗的山景

東峰上面好多箭竹~~

離開東峰後加緊腳步前往今晚的落腳處~~繼續今天最後2公里

沿途還有看到一小點可愛的杜鵑花，因為我們爬的季節有點晚了~~~6月底所以杜鵑數量不多了

到達369山莊約下午四點了~~真是又冷又餓~~

一上來就有暖暖的薑湯還有山粉圓可以喝~~~覺得好幸福

第二天凌晨兩點起床，吃完早餐，離開三六九山莊，開始之字坡向上，這時候天都還沒亮，為的就是趕到山頂欣賞日出，所以雖然又冷又想睡，鼻涕直流，還是要繼續向前，幸好這時攻頂已是輕裝~~只要帶上衣物及飲水少許補充能量食物就可以

在頭燈的帶領下穿過黑森林，穿過黑森林後天空出現幾絲光亮

天漸漸亮了~~我的媽呀這雲海也太美了，天邊那一到到射向山頭的光芒~~

已經分不清其實我們已經摸黑走過黑森林這麼危險的路程了，只想趕在日出之前抵達主峰

四周安靜到我只聽得到自己的腳步聲，以及看見前面人的頭燈閃亮，其餘的都是黑暗

天空的亮度讓我看到四周好美的風景~~~隨便手機拍都好美~~

層疊山巒，雲層湧入~~只見碎石好像隱約在山頭在腳下踏著

天空越來越明朗，我的鼻水似乎也開始能止住了~~心情越來越興奮

陽光這時已經斜射在圈谷上，被染了一片紅~~

來不及走到主峰看日出的一行人，坐在圈谷裡欣賞日出，這樣的美景，一生一定要來一次~~

日出的美景~~~怎麼拍都美。從雪山一號圈谷底部開始碎石坡陡上，雖然是輕裝，但這段路真的不好走，僅1.1公里就要上升約350公尺，而且碎石坡會滑，但只要過了這段就可以到達主峰了。

在峰頂附近，則只有玉山圓柏、玉山小檗等植物能夠生長,在杜鵑叢以上的海拔區域，最高大的植物為玉山圓柏，但主峰頂附近常年風勢強勁，使得這些圓柏只能低矮彎曲的生長，雖然環境嚴苛，但卻為數眾多的生長於坡頂的邊緣。

壯闊的山景盡收眼底~~~

終於到了~~~主峰的那塊石頭XD

標高3,886公尺的雪山主峰，百岳排名第2，一定要跟石頭照相的

山頂真的好冷~~其實近看我的鼻水直流~~~已經分不清是淚水還是鼻水，這一路來真是太感動了，因為是人生第一座百岳，只是當下的心情是….想罵髒話加上以後都不想爬山了~但下山之後回想此次旅程還是繼續下一座大山XD

結語：

這次雪山行雖然之前有吃丹木斯，但是我居然忘記帶毛帽，導致爬到一半休息的時候頭吹到風高山症發作，第一次爬高山，高山症發作加上負重又要跨步向上，一整個很想死……..

但是跟著大家又不得不往前走，幸好在抵達山莊睡了一覺後隔天就好了，不然我的雪山行就要停在山屋了~~

然後這次爬雪山之前因為天氣遇報會下雨，所以我穿了雨鞋，結果一整個好天氣，只有剛起登的時候天氣陰陰~腳快悶死了之外一切安好

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