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在全台最高瀑布下野餐！南投信義「八通關古道、雲龍瀑布」老少咸宜的景點

健行筆記 / 健行筆記Kitty picnic

八通關古道是台灣清治時期，建造三條橫貫東西部道路之一也是目前唯一僅存一條，是台灣的國定古蹟喔

隱身在八通關古道裡的雲龍瀑布，更是全台最高的瀑布因為從東埔上八通關到雲龍瀑布這一段是不用申請步道完整，難度不高，視野開闊，更有西部錐麓古道之稱每到國定假日便是熱門健走景點，是條老少咸宜的路線喔

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開車抵達東埔停車場從這個東埔吊橋出發

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過了東埔吊橋，是剛修建好走的階梯步道

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從登山口出發，走到雲龍瀑布約4.3公里喔

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大約走了20分鐘看到MIT野生手工愛玉亭1月份氣溫不高，但是剛剛走20分鐘上坡也是大汗淋漓趕緊點一碗野生愛玉梅子是老闆娘自己醃製，非常酸甜好吃在這炎熱的時刻清涼解渴啊(旁邊的梅酒是自己帶來加的店家無提供

)

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來到父子斷崖前段是有碎石小心腳步旁邊已經有圍欄已經算安全了還是盡快通行喔

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走在這山腰路徑一邊是山壁一邊是懸崖邊坡需要格外小心

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有段碎石邊坡沒有圍欄也沒有拉繩要小心碎石前進，不要滑下去了

926729027ff549a95e39dd33ae858ed0.jpg沿著陳有蘭溪而建的八通關古道幾乎都在懸崖邊的路徑有西部錐麓古道之稱

51ee9bb913b34685b35da63e458cddb1.jpg走過一線天與周圍林木相襯

陽光穿透林間非常漂亮

63707c8d4737933afcf9f55e57f0be93.jpg走上鐵橋看到雲龍瀑布第一層了

a77b8abc399dfd56458f0978193df7d0.jpg走下橋的右手邊，有一條小路徑可以更近身體驗雲龍瀑布，氣勢磅礡但是路徑上石頭光滑要小心攀爬喔

沿路無遮蔭的八通關古道，雖然陽光正好單程4.3公里走來，也會令人大汗淋漓的走近雲龍瀑布觸摸這冰涼山池水喝著汽水悠閒野餐真是沁涼舒適啊

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橫跨山林間小巧可愛的雲龍吊橋注意限載三人喔

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在雲龍吊橋上看到第二層與第三層瀑布在山壁間傾瀉而下

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瀑布 古道 吊橋

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