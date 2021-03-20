「合歡群峰」完登全紀錄！百岳石門山最親民、3座山峰景色盡收眼底

近期登山生涯邁入兩週年了，為何會開始我的登山行腳？就要從這次的合歡山登山旅行開始說起

在這之前我都是以單車行腳走遍台灣各個鄉鎮，記錄台灣各地的風俗民情、自然景色，行腳過程中也有爬過不少山岳，但還沒有到正式登山，這次因為要完成台灣本島的鄉鎮，唯獨台灣本島僅剩「南投縣仁愛鄉」尚未造訪，因此將走訪清境農場、合歡山風景區，也是這一次我愛上了高山的景色。

這趟是我生平第一次上到海拔3000公尺以上的高山，就因為是第一次深怕自己會有高山症發生，因此行程前多了解高山症的定義預防還有備妥高山症的藥，以降低發生的機率，並且做好妥善的行程安排，因此規劃兩天的行程來走訪合歡山各個高山步道，閱覽群山萬壑的美景，此趟也是開啟我的百岳生涯的序幕。

本篇主要介紹合歡主峰(H3417)、石門山(H3237)、合歡東峰(H3421)三座百岳，還有非百岳的合歡尖山(H3217)、合歡南峰(H3230)、小奇萊山(H3150)，至於合歡北峰(H3422)、西峰(H3145)的完登詳細記錄請參閱下一篇文章(文章下方有附連結)。

前一天走訪清境農場並住宿在「玩皮家族民宿」背包客房，隔天開始連兩天走訪合歡山

04:00 頂著寒流來襲的低溫，跟著合歡山觀星接駁車一同上山去囉

05:30 到達昆陽休息站拍一張

05:53~06:03 合歡山晨曦

山壁上結冰的冰柱，由於最近寒流來襲，山上氣溫夠低，因此山壁流出來的水，都凍成一根一根的冰柱，太陽照射還會閃閃發光，相當美麗。

兩次走訪合歡山都有看日出

06:48~06:50 第一次在合歡山迎接日出(攝於2019.01.29合歡山步道入口)

第二次迎接日出是在合歡北峰(攝於2019.08.01合歡北峰山頂)

合歡山主峰步道

全長1.8公里，百岳排名36th，山頂下方設置一電信局電塔，很多人將百岳的第一次獻給合歡山群峰，而我也不意外，現在正挑戰我的人生第一座百岳。

上來的一開始為緩坡道路，很好走

周遭雲霧飄渺的樣貌

步道沿途不時會看見金翼百眉鳥出沒

回首剛剛上來的路，沿途能將合歡群峰、奇萊連峰、能高山、南湖大山、甚至中央尖山的景色一覽無遺，美極了！

前方的山頭為合歡山東峰，下方為武嶺

登頂合歡山主峰，海拔3416公尺，山頂上有一顆三等三角點No.6388，人生第1座百岳入袋

合歡山主峰三角點基石

來到合歡山武嶺，為台灣公路通車的最高點

第二次來到武嶺是騎單車上來的(攝於2019.07.31)

徒步往合歡尖山登山口，途經合歡山遊客服務中心

來到3158 Coffee，這裡有如高山上的便利商店一樣，可以採買一些生活用品，還有一些伴手禮，提供咖啡、熟食供遊客享用。

合歡尖山

登山口位於3158 coffee的後方，步道長0.4公里，高度落差僅60公尺，此山為地理學家考證為全台唯一一座「冰斗峰」，又稱為「角峰」，地理學家考證此處為數萬年前冰河時期的遺跡。

下方為石門山北峰、石門山，而兩山之間的鞍部處即克難關，即俗稱的「大風口」

這裡很明顯可以看到中央尖山(H3703)

北一段、奇萊連峰景色

合歡尖山，海拔3217公尺，山頂無基點

接著下到合歡尖山北側登山口後，再走到對面續登石門山。

最親民的百岳石門山

這一座石門山，為合歡群峰最容易親近的百岳，步道僅0.8公里不到，海拔落差約200公尺左右，基本上就是感覺平常在走郊山步道一樣，老人、小孩都能夠親近的一座百岳呢。

石門山登山步道入口處

別被這樣的階梯給嚇著了，沿途主要以木棧道、石階組成，來回僅需1小時的時間

沿途都會見到這座台電電纜溝的牌子，主要提供一條給台電拉電纜的小地下道

步道上看合歡尖山(前)、合歡山東峰(後)

在步道上望合歡山東峰(H3421)，東坡緩斜、西坡陡峭的地形，屬於標準的單面山地形。

昔日第一座滑雪場就在合歡山東峰，成立於1972年，由於東面坡較為平緩，而做為台灣的滑雪訓練場，步道沿途仍能見到滑雪纜車站遺跡(下面會介紹)。

左側山頭為合歡山東峰(H3421)、右側為合歡山主峰(H3417)，兩山隔著合歡山公路通過的武嶺鞍部亭亭相對，直距離僅約1200公尺，兩座山面貌也有所不同。主峰淺竹寬闊，以秀潤著稱；東峰峭聳挺拔，以峻秀成名。

前方這座山頭為合歡山北峰(H3422)，為五座合歡山群峰中最高者，登頂前有一面「電波反射板」為其特徵

另一側可以看到南湖大山(H3740)、中央尖山(H3703)，前者為五嶽之一，中央山脈第三高峰；而後者為中央山脈第四高峰、三尖之首，尖銳錐形似刀刃般的尖峰，有「寶島第一尖」之稱。

此外前頭也可以看見畢祿山、羊頭山(簡稱畢羊縱走的連稜路線)，由左到右為畢祿山(H3371)、鋸齒連峰、羊頭山(H3035)

南湖群峰、奇萊連稜景色

石門山海拔3237公尺，山頂上有一顆三等三角點No.3287，百岳排名66th，第2座百岳輕鬆入袋

小奇萊步道、奇萊山步道入口

位於滑雪山莊的後方，這裡有奇萊連稜縱走的步程圖供山友參考，注意，若沒有事先辦妥入山入園手續和充足的裝備，不宜冒然進入。此行僅走訪奇萊連峰登山步道的前段，也就是小奇萊步道，全長約1.4公里。

一開始進入為箭竹原、土石山徑

啟登後約莫40分鐘就到1.4K處，此處就是小奇萊步道的終點

此處海拔3150公尺，四周視野遼闊，前方映入眼簾的就是綠色波浪般的玉山箭竹草原，後方為奇萊連峰，也就是奇萊主山北峰(H3607)、奇萊主山(H3560)、奇萊南峰(H3358)、南華山(H3184)等山巒景色，峭壁連天、巍峨聳立如屏障！

往另一側看去，可以看到畢羊縱走、屏風山等山景，為中橫四辣中的三座百岳。

位於松雪樓的展望

第一天晚上住宿滑雪山莊，一床1200元，附當天晚餐與隔天早餐，辦理入住在松雪樓櫃台辦理，此處也提供旅客暫時放置行李服務。

滑雪山莊裡面的床型皆為通鋪，每張床均提供電毯

以下為第二天的登山活動：

合歡山東峰

登山口位於松雪樓的旁邊，步道全長1.1公里，來回約需2.5小時，以木棧道、石階為主

步道沿途可見廢棄的纜車轉運站遺跡，翻開歷史可得知東峰東側曾設有滑雪訓練場，1985年因結構遭天然災害損壞不敷使用因此廢棄。

合歡山北峰與北一段的山岳景色

奇萊連峰景色

合歡山東峰山頂

合歡山東峰海拔3421公尺，無基點，百岳排行35th，此行蒐集的第3座百岳

下方為武嶺停車場，前方為合歡山主峰

合歡山南峰、合歡山主峰、合歡山北峰盡收眼底

從合歡東峰往西南方望去，有如雙乳峰的左側山頭，即為合歡山南峰，就是等一下要前往的下一站

徒步下山到昆陽休息站

周遭可以看到奇萊連峰、合歡山群峰景色

在合歡山公路上看合歡群峰

遇到一隻腳綁著鍊條的老鷹，藉這個機會來特寫一下

合歡山南峰

合歡南峰的登山口較不明顯，位於昆陽停車場對面一處不顯眼的登山口，特徵為非常斜且碎石岩壁，上、下山時均須注意安全。雖然非百岳但具有相當棒的展望，不去會後悔唷！

登山步道僅0.5公里，海拔落差約150公尺，難度偏易，可以續走到合歡山主峰

上來不久之後可將整個昆陽休息站盡收眼底

隨著海拔下降的合歡山公路景色

後方奇萊連稜險峻崢嶸的樣態

剛剛登頂的合歡東峰，雄偉壯闊的容貌

合歡主、東峰+奇萊連峰景色

登頂合歡山南峰，又名「南合歡山」，海拔3230公尺，原本有一顆省府圖跟補點，但不見基點，只見一個寫著高度的桿子

下合歡山南峰登山口後，徒步2公里前往武嶺搭回程公車結束行程

自武嶺搭乘6658往清境農場的15:35公車回程，接著轉車到埔里總站，再轉乘6268公車回到台中

這次的旅程閱覽許多百岳景色，還有高山上的珍禽異獸，並一舉蒐集了百岳中的三座，過程中萌生了想要繼續走訪台灣高山百岳的念頭，完登百岳便成為了我的人生目標之一。接下來秉持著迎接挑戰與冒險的精神，繼續用我的雙腳踏遍台灣每一座山頭吧。

至於合歡北峰與西峰的完登是在半年之後，當時騎乘單車從日月潭上來武嶺後，要騎往花蓮的沿途中順便完成的，當時騎完武嶺後還要合歡西北峰縱走對體力是一大挑戰，我行前也做足了功課並且預留12~13小時來完登，上武嶺的隔天從滑雪山莊出發，並且將單車停妥後在04:06啟登，05:16登頂合歡山北峰，到西峰的途中還要翻過六個假山頭才能夠到達，對於體力、腳力是一大考驗。腳程到合歡西峰為09:10，在山頂上休息約2小時候回程，回到北峰為14:00，回到登山口為15:21，總共費時11小時又15分鐘，兩座百岳入袋了，再加上寒假去的三座，合歡山群峰五座百岳全數完成。

※合歡北峰、合歡西峰詳細的完登過程請點以下連接進入：

百岳完登回顧一合歡北峰、西峰縱走(第4~5座百岳)

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