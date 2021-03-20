快訊

風太大？拜登搭空軍一號連三摔 健康狀況引關注

阿里山大火延燒逾1天 天亮還有3處冒煙點持續陸空滅火

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「合歡群峰」完登全紀錄！百岳石門山最親民、3座山峰景色盡收眼底

健行筆記 / 健行筆記Carlos Lee

近期登山生涯邁入兩週年了，為何會開始我的登山行腳？就要從這次的合歡山登山旅行開始說起

在這之前我都是以單車行腳走遍台灣各個鄉鎮，記錄台灣各地的風俗民情、自然景色，行腳過程中也有爬過不少山岳，但還沒有到正式登山，這次因為要完成台灣本島的鄉鎮，唯獨台灣本島僅剩「南投縣仁愛鄉」尚未造訪，因此將走訪清境農場、合歡山風景區，也是這一次我愛上了高山的景色。

這趟是我生平第一次上到海拔3000公尺以上的高山，就因為是第一次深怕自己會有高山症發生，因此行程前多了解高山症的定義預防還有備妥高山症的藥，以降低發生的機率，並且做好妥善的行程安排，因此規劃兩天的行程來走訪合歡山各個高山步道，閱覽群山萬壑的美景，此趟也是開啟我的百岳生涯的序幕。

本篇主要介紹合歡主峰(H3417)、石門山(H3237)、合歡東峰(H3421)三座百岳，還有非百岳的合歡尖山(H3217)、合歡南峰(H3230)、小奇萊山(H3150)，至於合歡北峰(H3422)、西峰(H3145)的完登詳細記錄請參閱下一篇文章(文章下方有附連結)。

e7e1500592ca2c363301e0b65e92c06d.jpg

前一天走訪清境農場並住宿在「玩皮家族民宿」背包客房，隔天開始連兩天走訪合歡山

eec0263e78e3ceb3629790863c4aef32.jpg

04:00 頂著寒流來襲的低溫，跟著合歡山觀星接駁車一同上山去囉

8c2066d1820b77bb28b2c047eb5d443a.jpg

05:30 到達昆陽休息站拍一張

8694dea90248cd0393368973686ed709.jpg

05:53~06:03 合歡山晨曦

507269ef8cddcecc4fcc8e1b626e5c1b.jpg

426310aca61cae5c0c6b01fe3164d2b7.jpg

df0e4857edca8f45fd7591c5f5b09f1f.jpg

山壁上結冰的冰柱，由於最近寒流來襲，山上氣溫夠低，因此山壁流出來的水，都凍成一根一根的冰柱，太陽照射還會閃閃發光，相當美麗。

1cebc2333c8fe7cc1bf27943a137c58a.jpg

兩次走訪合歡山都有看日出

06:48~06:50 第一次在合歡山迎接日出(攝於2019.01.29合歡山步道入口)

272bb5fd0b6d2bc29fe72eed2cc95035.jpg

第二次迎接日出是在合歡北峰(攝於2019.08.01合歡北峰山頂)

b7d04e141d76b46b37b0ce65cdb98c30.jpg466a852f873b0ccfaa6243b615c0194f.jpg

合歡山主峰步道

全長1.8公里，百岳排名36th，山頂下方設置一電信局電塔，很多人將百岳的第一次獻給合歡山群峰，而我也不意外，現在正挑戰我的人生第一座百岳。

0839f3b513d9f4147a7a41d4f5b8d35d.jpg

上來的一開始為緩坡道路，很好走

821a9ae20955ca452567e8a9043d2a38.jpg

周遭雲霧飄渺的樣貌

5a88d83f2fb18d538b4e1d1c3e0f5307.jpg

步道沿途不時會看見金翼百眉鳥出沒

3c9bb00d6884a244417649f83501fd95.jpg0dbc9656e2866debb7580429627c2700.jpg

回首剛剛上來的路，沿途能將合歡群峰、奇萊連峰、能高山、南湖大山、甚至中央尖山的景色一覽無遺，美極了！

33a618bdb52bffa3f0a96fee3931e173.jpg

ef8766fc90a88e5bbadae1a154a2bb9c.jpg

cd3def7b4b2042b5d097cf6dd3e984a6.jpg

前方的山頭為合歡山東峰，下方為武嶺

94499157cc01a10bf4eb875a75410628.jpg

登頂合歡山主峰，海拔3416公尺，山頂上有一顆三等三角點No.6388，人生第1座百岳入袋

2dafac6d2524355ce8a105b91356643c.jpg

合歡山主峰三角點基石

9fb4a9c0600688b9cfcb1e0265ca5dd0.jpg

來到合歡山武嶺，為台灣公路通車的最高點

e7d5b36d3065489fb0207a1c776c78a3.jpg

第二次來到武嶺是騎單車上來的(攝於2019.07.31)

491a1dc358e23cee004fe901716e5295.jpg

徒步往合歡尖山登山口，途經合歡山遊客服務中心

523ab10dddb633b85d2f31f625deaff5.jpg

來到3158 Coffee，這裡有如高山上的便利商店一樣，可以採買一些生活用品，還有一些伴手禮，提供咖啡、熟食供遊客享用。

3ffdb5b21bce7d722699f5a946dafb4f.jpg

合歡尖山

登山口位於3158 coffee的後方，步道長0.4公里，高度落差僅60公尺，此山為地理學家考證為全台唯一一座「冰斗峰」，又稱為「角峰」，地理學家考證此處為數萬年前冰河時期的遺跡。

24a5f15382e34fb46ed55bdbd7601526.jpg

下方為石門山北峰、石門山，而兩山之間的鞍部處即克難關，即俗稱的「大風口」

964899e886d18ea93081be55da60d5d8.jpg

這裡很明顯可以看到中央尖山(H3703)

5ba13956d4fbd7f8815fb1a5d977ed98.jpg

北一段、奇萊連峰景色

f699a93a185bd0f4e077f7f52ce8b33a.jpg

合歡尖山，海拔3217公尺，山頂無基點

94ee1834b1395a0d6444e6101be47862.jpg

接著下到合歡尖山北側登山口後，再走到對面續登石門山。

最親民的百岳石門山

這一座石門山，為合歡群峰最容易親近的百岳，步道僅0.8公里不到，海拔落差約200公尺左右，基本上就是感覺平常在走郊山步道一樣，老人、小孩都能夠親近的一座百岳呢。

83a60dd3ee9176dafbdd2baf3428e9b2.jpg

石門山登山步道入口處

61c9197df3828f510d0cad63f83dd8f5.jpg

別被這樣的階梯給嚇著了，沿途主要以木棧道、石階組成，來回僅需1小時的時間

8fee8b0218082c47aef8d83abb1899dc.jpg

沿途都會見到這座台電電纜溝的牌子，主要提供一條給台電拉電纜的小地下道

40f9a161f6bcf022b394481afd55e3b4.jpg

步道上看合歡尖山(前)、合歡山東峰(後)

c84ee060340e01dba5f1847de8cd2944.jpg

在步道上望合歡山東峰(H3421)，東坡緩斜、西坡陡峭的地形，屬於標準的單面山地形。

昔日第一座滑雪場就在合歡山東峰，成立於1972年，由於東面坡較為平緩，而做為台灣的滑雪訓練場，步道沿途仍能見到滑雪纜車站遺跡(下面會介紹)。

bec53efaa2a3f1d27b7254657893b043.jpg

左側山頭為合歡山東峰(H3421)、右側為合歡山主峰(H3417)，兩山隔著合歡山公路通過的武嶺鞍部亭亭相對，直距離僅約1200公尺，兩座山面貌也有所不同。主峰淺竹寬闊，以秀潤著稱；東峰峭聳挺拔，以峻秀成名。

7cffd47354934e72753af7bec0f81eda.jpg

前方這座山頭為合歡山北峰(H3422)，為五座合歡山群峰中最高者，登頂前有一面「電波反射板」為其特徵

307fca9bab4b00d6b9d9bf1ad38e0746.jpg

另一側可以看到南湖大山(H3740)、中央尖山(H3703)，前者為五嶽之一，中央山脈第三高峰；而後者為中央山脈第四高峰、三尖之首，尖銳錐形似刀刃般的尖峰，有「寶島第一尖」之稱。

此外前頭也可以看見畢祿山、羊頭山(簡稱畢羊縱走的連稜路線)，由左到右為畢祿山(H3371)、鋸齒連峰、羊頭山(H3035)

3a1b0917beda593cad51f443de123b1d.jpg

南湖群峰、奇萊連稜景色

57fc3d0ac8498c37dc418a6711ae871f.jpg

石門山海拔3237公尺，山頂上有一顆三等三角點No.3287，百岳排名66th，第2座百岳輕鬆入袋

7f31489b90b344c917d765454ec78a12.jpgfafe87b3e6a95cf36e1e7e4774cea6b6.jpg

小奇萊步道、奇萊山步道入口

位於滑雪山莊的後方，這裡有奇萊連稜縱走的步程圖供山友參考，注意，若沒有事先辦妥入山入園手續和充足的裝備，不宜冒然進入。此行僅走訪奇萊連峰登山步道的前段，也就是小奇萊步道，全長約1.4公里。

69ca5516b300e8a1b205d051253bd300.jpg

一開始進入為箭竹原、土石山徑

6a412a76ac634dbcd6860f1274bbf189.jpg

啟登後約莫40分鐘就到1.4K處，此處就是小奇萊步道的終點

a2353fe6df9957ce89e519519b9e64b3.jpg

此處海拔3150公尺，四周視野遼闊，前方映入眼簾的就是綠色波浪般的玉山箭竹草原，後方為奇萊連峰，也就是奇萊主山北峰(H3607)、奇萊主山(H3560)、奇萊南峰(H3358)、南華山(H3184)等山巒景色，峭壁連天、巍峨聳立如屏障！

9b1ce94f22be4c496b46bc513a2d29c7.jpg

6beaeea2974198edd00093c1570b724f.jpg

往另一側看去，可以看到畢羊縱走、屏風山等山景，為中橫四辣中的三座百岳。

748abca213d29de96e6d10a49f8a8c1f.jpg

ee7b53c94bd653e343b504bcec34b318.jpg

位於松雪樓的展望

3c653c2398c30fa4d47e687d5d892aa8.jpg

第一天晚上住宿滑雪山莊，一床1200元，附當天晚餐與隔天早餐，辦理入住在松雪樓櫃台辦理，此處也提供旅客暫時放置行李服務。

d508f9a6126cbb89b2ab1f97596ed79a.jpg

de5c6f0cca2019c1c223480646e05779.jpg

滑雪山莊裡面的床型皆為通鋪，每張床均提供電毯

2545cc6b97e789dcafdc77bb8dd540f6.jpg

c5e9cb81d5c92f6e8ebe01026ee120ee.jpg

以下為第二天的登山活動：

合歡山東峰

登山口位於松雪樓的旁邊，步道全長1.1公里，來回約需2.5小時，以木棧道、石階為主

a7dc2f495b9344d00073cfa673317811.jpg

步道沿途可見廢棄的纜車轉運站遺跡，翻開歷史可得知東峰東側曾設有滑雪訓練場，1985年因結構遭天然災害損壞不敷使用因此廢棄。

17b67ee94a62be77f88400d32ae68aa2.jpg

合歡山北峰與北一段的山岳景色

59571ca7af179f2261a0f8c9dd6727ce.jpg

奇萊連峰景色

b4bf3f529ac1713d642ac9e49d44ff8c.jpg

合歡山東峰山頂

0d68f8ecf796b59582a7d66b252c0981.jpg

合歡山東峰海拔3421公尺，無基點，百岳排行35th，此行蒐集的第3座百岳

63ae75d1741125bb49178ffd545df459.jpg

下方為武嶺停車場，前方為合歡山主峰

b439695c453c89369186703a87ac1432.jpg

合歡山南峰、合歡山主峰、合歡山北峰盡收眼底

ef3039e107a1efde13283b7da4da4522.jpg

從合歡東峰往西南方望去，有如雙乳峰的左側山頭，即為合歡山南峰，就是等一下要前往的下一站

6a353147916a5826c219aba6e5884ee3.jpg

徒步下山到昆陽休息站

60830af54900b5b8121ff476fceba69a.jpg

周遭可以看到奇萊連峰、合歡山群峰景色

daee04e9e619d4f0792192caae59ca37.jpg

在合歡山公路上看合歡群峰

5c20ca00c995cf345873d2b7c50a2645.jpg

遇到一隻腳綁著鍊條的老鷹，藉這個機會來特寫一下

cdd8f0dfdbcf21a0330ffe190207eb15.jpg82c683b312595e1f655d43598ec8e444.jpg

合歡山南峰

合歡南峰的登山口較不明顯，位於昆陽停車場對面一處不顯眼的登山口，特徵為非常斜且碎石岩壁，上、下山時均須注意安全。雖然非百岳但具有相當棒的展望，不去會後悔唷！

登山步道僅0.5公里，海拔落差約150公尺，難度偏易，可以續走到合歡山主峰

045b7d9470fb7ae9931a93445538cec0.jpg

上來不久之後可將整個昆陽休息站盡收眼底

e4aeae7abb6b5fcf273f47a8f8f754d3.jpg

隨著海拔下降的合歡山公路景色

9d3ad4095b668886d095b494b0a89b29.jpg

後方奇萊連稜險峻崢嶸的樣態

36ae91bdc4c21c67c105d98713f5d5e1.jpg

剛剛登頂的合歡東峰，雄偉壯闊的容貌

23351b2ff8ca645d4e625738067a3fcd.jpg

合歡主、東峰+奇萊連峰景色

08dbcf0938a67e5f84d26c5c5b136929.jpg

登頂合歡山南峰，又名「南合歡山」，海拔3230公尺，原本有一顆省府圖跟補點，但不見基點，只見一個寫著高度的桿子

6618560d4f56195930d73233dad01647.jpg

下合歡山南峰登山口後，徒步2公里前往武嶺搭回程公車結束行程

fc441fd173d9852f734e9b175b653cc8.jpg

自武嶺搭乘6658往清境農場的15:35公車回程，接著轉車到埔里總站，再轉乘6268公車回到台中

這次的旅程閱覽許多百岳景色，還有高山上的珍禽異獸，並一舉蒐集了百岳中的三座，過程中萌生了想要繼續走訪台灣高山百岳的念頭，完登百岳便成為了我的人生目標之一。接下來秉持著迎接挑戰與冒險的精神，繼續用我的雙腳踏遍台灣每一座山頭吧。

至於合歡北峰與西峰的完登是在半年之後，當時騎乘單車從日月潭上來武嶺後，要騎往花蓮的沿途中順便完成的，當時騎完武嶺後還要合歡西北峰縱走對體力是一大挑戰，我行前也做足了功課並且預留12~13小時來完登，上武嶺的隔天從滑雪山莊出發，並且將單車停妥後在04:06啟登，05:16登頂合歡山北峰，到西峰的途中還要翻過六個假山頭才能夠到達，對於體力、腳力是一大考驗。腳程到合歡西峰為09:10，在山頂上休息約2小時候回程，回到北峰為14:00，回到登山口為15:21，總共費時11小時又15分鐘，兩座百岳入袋了，再加上寒假去的三座，合歡山群峰五座百岳全數完成。

53be455171c5b495c2741e28c99876d0.jpgd0a4621208bd718136e499d167360507.jpg

※合歡北峰、合歡西峰詳細的完登過程請點以下連接進入：

百岳完登回顧一合歡北峰、西峰縱走(第4~5座百岳)

上一篇：清境農場尋幽攬勝暨賞櫻之旅

下一篇：嘉義縣義竹鄉古蹟巡禮

合歡山 步道 登山

延伸閱讀

從校內都要叫計程車，到5年破50座百岳？26歲女嚮導：要開始才能很厲害

最強婚紗照 女山友9個月登12座百岳自拍婚紗

合歡山追雪高山症發作 女被救後「10倍奉還」謝警

合歡山昆陽派出所整修當遊客中心 最快3月施工

相關新聞

「合歡群峰」完登全紀錄！百岳石門山最親民、3座山峰景色盡收眼底

近期登山生涯邁入兩週年了，為何會開始我的登山行腳？就要從這次的合歡山登山旅行開始說起 在這之前我都是以單車行腳走遍台灣各個鄉鎮，記錄台灣各地的風俗民情、自然景色，行腳過程中也有爬過不少山岳，但還沒有

網美都愛爬！台中「大坑四號步道」　遠眺城市美景的小百岳

2021/01/25(一) 熱愛爬山的姐姐，把我拖來台中，陪她爬台中的第一高峰頭嵙山。查了一下IG，覺得大坑四號步道好像還蠻特別也蠻好拍的，可以去試一試。原本我們是想坐公車來的，不過後來姐姐發現騎車

隨處都是打卡點！宜蘭礁溪「猴洞坑瀑布、白石腳步道」親子玩水好去處

猴洞坑溪全長約有5公里，是礁溪及頭城的界河早年為了農田灌溉及水土保持，而修築河岸堤防及灌溉水圳。現在是可輕鬆親近山林，又不會太累的景點，走上瀑布頂就是IG上有名的打卡點喔 如何去GOOGLE

林道瀑布、陡上馬比杉山！四季往比亞毫的「神魔塚縱走」路線

2021/1/23~28 四季比亞毫馬比魔神塚；2020/2/14~20 已走過南湖北稜 從拔都諾府山接到魔葉名病山，俗稱南湖西北稜，以至於後面的神魔塚路線，都沒走過，所以才特地安排從這邊下山

走在巨木森林！中橫四辣「屏風山 甜不辣」新路、營地懶人包

中橫四辣的「屏風山」，過去因為路況困難、富有挑戰性，被山友視為四辣中的「特辣」，不過後來開拓出一條新路，很多人走完都認為難度大減，這次我跟隊友也來走走看「新路2天1夜」究竟辣度如何，還好～果然如前輩們

視覺震憾！ 精彩「靈旗縱走」 欣賞綿延山巒、絶壁奇峰

旗靈縱走指的是從高雄旗山區的旗尾山(H318m)走到美濃區的靈山(H391)這段稜線，屬於玉山山脈尾稜，一般由旗山糖廠旗尾山第1登山口起登，經旗尾山至靈山後，由雷音寺下山。沿途要上山六個山頭，經過無數

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。