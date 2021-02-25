彷彿置身日本神社！臺北大縱走幽徑踏青之旅，還有寶殿配桃紅山櫻

一眼望不到盡頭的石階、石燈籠、林蔭巨木，彷彿置身日本神社參道。貓空壺穴地形，桃紅山櫻花綴山頭...走過長虹橋，2021一路長紅...

出發日期：1月31日2021年，天氣：晴

交通：捷運( 捷運中正紀念堂站 )、二號出口，轉 羅斯福路幹線 (原236線)

)、二號出口，轉 政大公車站→指南宮 步道 →指南宮綠光平台→大成殿步道→茶展中心步道→捷運貓空纜車貓空站

→指南宮綠光平台→大成殿步道→茶展中心步道→捷運貓空纜車貓空站 拍照柱位置：指南宮綠光平台(遊)、樟樹步道彩雲亭(趣)

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◖2019年底走過，所以不再傻傻的從捷運木柵站開始走。直接搭公車，在政大站下車。原本打算先走飛龍步道，但，因疫情關係政大校門無法讓山友進入。所以，只好沿著指標往前走到指南宮步道登山口開始，上次大縱走時還在步道維護，這次來，好乾淨(人也好乾淨，大概都去追花了)哦！

◖據聞，登往指南宮凌霄寶殿，石階有1400階，現在看到的是100，還有1300...加油。別害怕，兩旁都有美美的亭子可以坐下來歇歇腳、喝口茶再繼續。

◖階梯兩旁多了日式風格的石燈籠，彷彿置身日本神社參道。

◖仔細看，階梯旁的古樸典雅「石燈籠」因年代不同，有不同造型。

◖階梯雖多，但兩旁林蔭巨木，走來舒爽，偶而在樹縫間還可一覽台北盆地，望望遠山、山腳下的政大校園。

◖轉個彎，迎來的還是階梯...。難怪，傳聞中男女朋友來指南宮必分手...。登高望遠，好美的景色哦！天氣好觀音山都清淅可見。

◖迎來最後一里階梯，指南宮到了。

◖無敵視野...

◖長頸鹿與101比高下...，還有遠山來作陪。小的像火柴盒的高樓...。

◖經過美美的長廊，

◖來到指南宮的凌霄寶殿。

◖接續往上爬，貓纜指南宮站到了。指南宮綠光平台(遊) - 就在旁邊。

◖12生肖步道，入口有人造山、瀑布的大水池，稱水濂洞。水池中有座迎仙亭，迎仙亭前有一條金龍噴水。金龍旁大石上刻「無爭」二字，主要表達老子的天地大道無為不爭的理念。

◖接續，沿著指南宮後山道路，接大成殿步道。一路下行接茶展中心步道，往上走到貓空茶展中心。一路輕鬆陡下，再陡上。

◖別下的太開心，而忘了要轉彎往上走。大成殿步道結束有個指標牌，記得要左轉往上走泊油路接往茶展中心。第一次走時，因為停了一部大車把指標牌遮住，傻傻的一路往下走，結果從新來回走了一個多小時。

◖茶展中心步道

◖行經長虹橋，祈望2021一路長紅...。過了長虹橋，就是一路上行階梯，剛爽下多少，現在就還多少。

◖走累了，回頭再望一眼美美長虹橋。

◖終於，還完了。

◖又到了三叉路口，上次走三次才走對。

◖給個提示：這條往壺穴平台，看似很美，其實是未完待續的...己經三年了還待續...。

◖續往土地公廟走....

◖桃紅櫻花迎春...

◖無所不在的101

◖貓纜站就在不遠處...

◖經茶展中心，但因疫情關係己經閉館。

◖貓空站到了。

◖就在拍完這張美美櫻花照，迎來一輛下山公車。因為現在魯冰花本人還沒現身，加上政大校園因疫情封閉不開放，我擔心走完飛龍步道無法出去，要來回走。所以，我直接坐上公車下山，結束這段大縱走。「樟樹步道」、「飛龍步道」等魯冰花現身時再續...。