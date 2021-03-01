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把握最後枯水期！台中谷關「馬陵野溪溫泉」　跋山涉水都甘願

健行筆記 / 健行筆記陳柔妏

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冬季枯水期限定的台中谷關馬陵溫泉 (Maling Hot Spring) 因為1999年921大地震，中橫公路沿線大量的土石坍方到大甲溪流而讓馬陵溫泉消失，不過經過多年的溪水沖刷後溫泉終於又出現了。馬陵野溪溫泉屬於碳酸泉，溫泉水跟冰涼的溪水混和起來的溫度非常的剛好，水質也非常乾淨，終於知道為什麼那麼多山友會跋山涉水來泡溫泉。

馬陵溫泉位於台中和平中橫公路，停車處在台8線37公里處有下切入口，開車導航定位設定到台中市和平區東關路一段電廠巷，然後往前開到分岔路口後下切到停車處。

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要抵達馬陵野溪溫泉單程約4公里，大約需要溫泉行走2-3小時，一路沿著大甲溪的河床溯溪到上游的溫泉處，步行在大大小小的大理石上，有的石頭很滑一定要穿溯溪鞋。雖然全程手機都有訊號，還是請記得要事先下載離線地圖。這次去馬陵是在2021的一月中，大概有2個溯溪路段的水深大概到大腿處而且水流湍急，所以非常建議帶登山杖 ，因為溯溪時可以先用登山杖測量水深再行走會比較安全。為了防止攜帶的物品及電子產品浸濕也可以背防水背包。

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途中會經過一個人工瀑布，要注意的是大甲溪上游有德基水庫和幾個發電用水壩，可能會有不定時放水的可能，一定要注意安全。

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行走約20-30分鐘就可以看到因為921大地震土石崩落而嚴重受損的大甲溪發電廠的遺跡-壁上紅廟。

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一路上都沒有遮蔽物，一定要記得防曬。

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一邊行走一邊欣賞沿路溪谷的景色。

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大自然的鬼斧神工之作。

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步行於溪谷一定要注意水深以及水流。

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水非常乾淨且清澈的大甲溪吸引了很多釣客。

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一路上都有貼心的山友所堆疊的小石塔，是用來指引方向跟標示路線，雖然路線明確還是要隨時注意下切點或渡河處。

17676321685d9f52e6d05c94ea0af03a.jpg有堆疊小石塔的位置才是正確而且比較安全的路線。

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在乾枯的河床行走，兩側是高聳的山谷峭壁。

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這次去馬陵溫泉大部分溯溪路段的水深大約到小腿處，溪水冰冷也請穿著防寒衣物。

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大甲溪的大崩壁，一定要隨時注意落石，可以戴安全帽保護頭部。

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看到這個小瀑布就表示溫泉區要到了。

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馬陵溫泉就在這個岩石下方，周圍還有幾個山友們用石頭圍起來的的溫泉池。

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岩石下方的溫泉溫度非常的剛好，而且在岩石下方泡溫泉也不會曬到太陽。

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馬陵溫泉的風景真的很漂亮，可以邊泡溫泉邊欣賞獨特的風景，真的很chill。

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馬陵溫泉的岩石也吸引了喜歡攀岩跟抱石的朋友。

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帳篷建議搭建在空曠而且遠離河流跟山壁的空地，紮營的地方請避免選擇溫泉區的周遭，因為溫泉區隨時可能會有落石的發生。

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折返的時間最好是下午2點半左右，避免摸黑溯溪很危險。

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享受大自然的同時也記得要愛護大自然~自己的垃圾要自己帶下山~ #LeaveNoTrace#無痕山林 

溫泉 溯溪 登山

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