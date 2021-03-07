台北「小溪頭環狀步道」水泥叢林旁的親子生態天堂　還能遠眺七星山、大屯山群

水泥叢林旁的生態天堂。小溪頭環狀步道

步道資訊

所在位置：台北市內湖區/士林區海拔高度：大崙頭山(478公尺)/ 大崙尾山(451公尺)步道最低點高度：約250公尺高度落差：約220公尺步行距離：約5km (O型)攀登路線：大崙湖>>大崙頭登山步道>>大崙頭森林步道>>碧溪步道>>大崙頭自然步道停車位置：大崙湖登山口GPX：健行筆記｜Google Map完整相簿：連結

登山筆記

位於士林與內湖交界的小溪頭環狀步道，藏身於大崙頭山與大崙尾山間200-400公尺的低海拔森林地帶，是台北近郊最完整的森林區域。

源自於台北市政府在此設立的內雙溪自然中心，以都市森林綠活區為設計概念，並將此區命名為『台北小溪頭』。

這次帶著小樂造訪，由大崙湖旁的登山口起登，延大崙頭登山步道、大崙頭森林步道、碧溪步道、大崙頭自然步道，完成一個約5公里的O型路線。

除了可以遠眺七星山、大屯山群的美景展望，

▲遠眺七星山與大屯山群

很幸運看到了許多久違的動物昆蟲，以及許多有趣的植物：翱翔的大冠鷲、臺灣特有種的台灣藍鵲、赤腹松鼠、最愛的小螳螂、斯文豪氏攀蜥、麗紋石龍子...

▲翱翔天際的大冠鷲

▲台灣藍鵲。台灣特有種

▲赤腹松鼠

▲寬腹螳螂

▲斯文豪氏攀木蜥蜴(雌)

▲麗紋石龍子

像白色降落傘般飛翔的錦蘭種子、幾何形狀葉片很像剪紙作品的台灣山菊葉片、有肚臍眼的樹....

▲裝著白色羽翼的錦蘭種子

▲幾何形狀的台灣山菊葉片

▲有肚臍眼的樹

這裏的規劃也有許多讓人驚艷的用心，例如木棧道中保留樹木生長的孔洞，延步道而設立的解說牌，保留原始質樸與美感的整體步道規劃，路線平緩但生態豐富，非常推薦給親子一同前往。

▲木棧道中保留樹木生長的孔洞