新竹尖石童話森林！「北得拉曼巨木步道」一日健行

自從橘小編被山友揪去觀霧走檜山巨木群步道（點我看文章），就深深地被這種壯觀又有神秘感的巨木、森林景色給吸引，所以這次約了大家去新竹尖石收服號稱童話森林的北得拉曼巨木步道，讓橘小編更確認這片美景就是我要的！

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關於北得拉曼巨木步道

海拔高度：1300公尺 全長約2.6公里

難易度：●●●○○ ｜ 來回約6小時

位於新竹尖石鄉的北得拉曼巨木步道，是全台灣海拔最低的檜木巨木群落，但生態和景色完全不比其他高海拔步道遜色，從林地、闊葉林、檜木林的生態到迴音谷、小瀑布的景色，步道沿途豐富的變化都是北得拉曼的看點。

北得拉曼交通方式

1. 自行開車（從台北出發）：走國道3號和中豐公路/内山公路/台3線前往橫山鄉的中山街一段/120縣道。走竹60鄉道和秀巒道路前往尖石鄉的錦路至養老聯絡道路，即可抵達養老登山口。

2. 包車（從住所出發）：出發前於 橘子貓旅遊包車官網上訂購包車服務，即可於指定時間從住所出發，直達目的地。

3. 揪團（含交通）：【童話森林】北得拉曼巨木步道一日遊

北得拉曼行前準備

1. 防水且抓地力好的雨鞋或登山鞋

2. 舒適排汗衣褲

3. 防雨、防風衣物用品

4. 水（建議至少準備1000CC以上 ）

5. 登山杖及手套（有陡坡及拉繩路段）

6. 行動糧（建議攜帶不易腐敗且好食用的食品 ）

7. 確認氣候（中央氣象局：https://ubin.io/am9k7Z）

8. 簡單的體力訓練（此路線健行時間較長，建議大家可在平日養成每日至少30分鐘的運動習慣 ，讓身體保持在習慣運動的狀態）

9. 充足的睡眠

登山路線

健行當天早上六點從台北出發，大概九點抵達步道登山口，登山口旁邊有空位可以停車但不多，如果沒有位子的話只能走遠點找路邊停車，因為這次來回要走6個小時，建議大家早點出門，務必保留體力在天黑前下山。

進入登山口後隨著上爬的腳步，周圍的景色也逐漸被樹木包圍，前段路線多為土階、土石路和部分枕木階，好走但是需要慢慢走，因爲土路步道都被樹根給佔據，所以一個不小心很容易拐到，稍微有點耗體力但還算很好走。

在經過一連串的爬升之後，約0.6K處會遇到「好漢坡」，路如其名就是各位好漢要開始陡上了，開始會需要手腳並用，沿途會有輔助繩所以建議大家可以自備手套。沿途會經過從步道旁延伸出去的樹幹非常特別，大家可以留意一下，約1K處有木椅可以休息，而且這裡有個瞭望點可以看到走出森林後的第一個景。

約1.2K會抵達北得拉曼巨木步道裡的一個熱門點「迴音谷」，經過這裡的人都會對個遠方喊個幾聲，雖然橘小編覺得似乎沒有什麼回音，但是這裡的景色非常值得停下來捕捉，天氣好的話還能遠眺大霸尖山唷！所以經過這裡可能會小塞因為不少人都在等稜上那片岩石的絕佳空位。

從迴音谷前往巨木區還有約半個小時的路程，這段沒有特別的景色但卻是橘小編印象最深刻的，因為走在稜線上陡上陡下有點挑戰性，還有非常原始簡易木梯，景色也充滿綠意，搭配老天爺賞臉給的藍天和陽光，光是走這段就覺得有夠療癒。

抵達巨木群入口後先看好要逆時鐘還是順時鐘走，因為這裡是環形（O型）步道，總共有一到四號神木，其中一號神木讓橘小編都非常震撼，這棵神木又稱「飛鼠神木」，形狀就像飛鼠展開的飛模一樣，走靠近看發現中空的神木裡面像是被燒過一樣，據嚮導說法是被雷打到，但別看它樹幹焦黑且中空，它其實還是活的，而且還在繼續生長，默默在心裡期許下次來它長得更高更壯。

在神木區又一段岔路是往「內鳥嘴山」，如果時間充裕的話可以先去內鳥嘴山回程再逛神木區，大概會多一個小時的路程，當天我們因時間關係沒有走訪，結果隔兩天去的同事遇到霸王寒流說有看到殘雪，放些雪照分享給大家！

橘貓貼心提醒

北得拉曼算是山友討論間CP值很高的一座中級山，海拔不高但能一次擁有神木群、闊葉林和迴音谷這種特殊景色的網美拍照熱點，非常適合平常有運動習慣、對爬山健行有興趣的人，可以作為入門山，而且這樣的CP值很有可能讓你一爬成主顧！