俯瞰台北盆地、遙望屯山積雪！台北北投山行路線

真的很久沒上山了，上次上山是去年10月的大屯五峰，之後隨著玲玲的情緒起伏太大，同時也開始找尋護理之家……這又是一段故事，有空再說吧。玲玲入住護理之家，無論內心有多少不捨，讓自己的身心更強大，才能一直成為玲玲的支柱，上山是個很好的選擇，但一來荒廢太久，二來寒流來襲，自己也算是心血管疾病高危險群，不敢太過大意，於是選了一條很簡單的路線。

其實我的路線很簡單：天和公園→天母水管路→愛富三街往磺溪溪畔步道→陽明山前山公園(午餐後秉謙先離開)→紗帽山→大埔登山口→明玄宮→半嶺水圳步道→半嶺、猴洞產業道路→天母圓環、天和公園，背負重量含相機大約8公斤，聽起來很厲害，但其實是走走停停，而且有點忘了山行攝影的心情與感覺，這需要時間慢慢恢復。

這是一條相當大眾化的路線，不多介紹，看圖說故事吧。

1.天母水管路登山口，平常運動走到這裡還好，背負個8公斤就覺得腳步很沉重，看來體能也是砍掉重練。

2.走到番婆嶺，降血壓藥的藥效開始作用，休息順便拍拍路邊的羊蹄。

3.過了番婆嶺之後的大陡坡來到大水管，終於重新上漆，一整個好看許多，當然聆聽大水管裡面的流水脈動是一定要的。

4.請秉謙幫我拍一張。

5.抵達自在亭，俯瞰台北盆地雖然有很多電線，但這其實也是生活中的風景。

6.自在亭後方的這條路被清得很乾淨，秉謙去探了探路，接到電塔後就沒有路了，應該是保線道。

7.路上才跟秉謙聊到前幾年看到大約二十來隻的猴群從樹叢中攀越而來，一下子就把自在亭給佔領的壯觀畫面，接著就看到幾隻猴群嬉鬧，看到溫柔理毛的畫面，一下子就想到玲玲。

8.一邊想著玲玲一邊拍，才剛想著拍下來回家給玲玲看，一下子就想到玲玲不在家。

9.沒關係，已經跟google相本同步，下次探望玲玲再拿給玲玲看。

10.旁邊的感覺是青少年，在想著什麼時候輪到牠嗎？

11.好像還要等很久喔。

12.另外一隻也是眼巴巴的望著。

13.透空處遠望屯山積雪，山嵐盤旋繚繞，屯山積雪看得不夠真切。

14.枯木舞太極。

15.來到第三水源區入口，去年因為疫情影響，天母水道祭停辦一次，希望今年能夠開辦之餘，也請北市府高抬貴手，別把這裡開放成觀光區，因為稀有所以珍貴，因為珍貴所以珍惜。

16.磺溪溪畔步道廢棄的水管橋。

17.我自己還蠻喜歡這段步道的，人不多又好走，景觀雖無大美，但頗能鬧中取靜。

18.磺溪隨拍，沒帶腳架，真的就是隨便拍。

19.貼近，即見奔騰。

20.來到前山公園，七星雙峰雪景映入眼簾。

21.忘了以前也愛拍青楓，這一年來發覺自己忘記了許多曾經的感動。

22.跟秉謙簡單吃過午餐(其實是還不餓，加減補充熱量)，秉謙有事先下山，我繼續往紗帽山前進。

23.陽光乍現，光影婆娑。

24.山徑旁似乎經過清理，拍不到什麼植物，紅果金粟蘭加減拍。

25.清咸豐年間大稻埕仕紳陳霞林祖母與婢女墓前的旗桿座，附近最近除草除得很乾淨。

26.來到紗帽山觀景台，山嵐比起先前壓得更低，屯山積雪的大景難見。

27.鏡頭拉近來拍，山頂雲霧繚繞。

28.三角點到此一遊。

29.葉子很有特色的火炭母草。

30.太子亭到此一遊。

31.往大埔登山口下山，這段路坡度較陡，也比較濕滑，要稍微小心點。

32.岩石的節理。

33.楓香落葉看著浪漫，走起來可多了幾分濕滑。

34.看到這命案現場，不禁想起這陣子很夯的動物權或動保權入憲的話題，要是動物權入憲，眼前所見會不會變成刑事案件？隨走隨想，不必認真。

35.一路小心不敢貪快，下到大埔登山口。

36.解下背包稍事休息，接著循紗帽錄下行，就會看到這個路標，往半嶺水圳步道與明玄宮。

37.水圳步道與田園風光。

38.半嶺水圳除了主線之外，印象中還有三條支線，可以灌溉的範圍很廣，與草山水道系統年代相近，若非已改三面光工法，很有成為另一個活水古蹟的價值。

39.青楓光影。

40.這天運氣不錯，天氣越走越好，還能見到些許楓紅。

41.五爪金英(王爺葵)，好久不見。

42.半嶺水圳的石棚土地公，翻新了應該有十幾年了吧。

43.這裡是半嶺水圳步道的終點，斜對面的慈母橋可以接往翠峰瀑布與翠峰步道，走了半天路，拍拍磺溪就下山吧。

44.磺溪一景。

45.喔……懶得查了。

46.不趕時間，就這麼賴著拍拍照也不錯，我好像快忘了這種感覺與心情。

47.雪大概開始融了？遠觀看不出雪。

48.拉近來拍，總是要有章屯山積雪的相片當結尾才切題。

玲玲剛進護理之家，我很清楚自己其實是最需要調適的人，可能需要些時間，可能有些空掉的地方永遠無法補上，有些感受與感動或許就再也回不來，就當作是留白也好。

這趟路走下來，深深感覺到自己畢竟是個心血管疾病患者，山慢慢爬，路慢慢走，一切就慢慢來吧。

需仁．2021/01/11