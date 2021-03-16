走在巨木森林！中橫四辣「屏風山 甜不辣」新路、營地懶人包

中橫四辣的「屏風山」，過去因為路況困難、富有挑戰性，被山友視為四辣中的「特辣」，不過後來開拓出一條新路，很多人走完都認為難度大減，這次我跟隊友也來走走看「新路2天1夜」究竟辣度如何，還好～果然如前輩們所說，現在是「甜而不辣」，有一點點小挑戰，是很適合訓練爬山技巧跟體力的一座山。

這次我們也特地用心拍影片紀錄，針對較危險的岩壁拉繩區、沿路路況、松針營地腹地、水源、以及抵達三角點的過程都有紀錄，並且根據影片拍攝時間記錄時間，我個人行徑速度大概跟上河圖差不多，若你最近打算去屏風山可以參考我的「屏風山懶人包影片」，應該看完後一次上手？或上腳？？哈哈

我們在週六的清晨出發開往大禹嶺，其實每次我都覺得清晨出發好累啊，因為前一天晚上8~9點根本睡不著啊，然後又很擔心凌晨2~3點出發會睡過頭，但假期時間少，山還是要爬，這睡不飽的夜晚只能給它熬下去啦（無奈笑）。

▲屏風山登山口全員合照，入口就是後面黃色柵欄有一個缺口處就是了。

抵達大禹嶺整裝後就出發，登山口位在大禹嶺南側，也就是合歡山隧道往花蓮方向走約 200 公尺處，可以看到屏風山解說牌，黃色柵欄也有一個缺口，這個馬路邊就是屏風山登山口，現場觀察前後路段旁都有平地可以停車，不過若是連假還是早點抵達，以免車要停很遠，而屏風山也不需要申請入山證、入園證，所以可以說是山屋槓龜的好選擇（喂）。

▲前面都是下坡非常輕鬆好走，但回來就有得受了ＸＤ。

起登後一開始都是下坡，路面為松針土徑十分寬敞也好認，不過我們這次有十人可能一不小心聊太開心，沒拐到一個彎，小小走錯路一下，越走草越密覺得不對勁，才趕緊看離線地圖回到正軌，雖然沿路的樹上都釘上反光指標牌，從大禹嶺登山口開始數字是001 一路數到三角點是100，但不知怎麼的一開始我們大家都沒看到指標牌就走錯了，所以建議不論去哪座山什麼路徑，事先載好軌跡地圖最保險！

▲這是槭樹嗎？有沒有人可以解惑一下～感恩。

海拔一路下切600m，路都很好走且在樹林中完全不曬，冬天去也看到美麗的槭樹，剛好我們去的時間是聖誕節，拍起來很有過節的感覺，而最後小小過一下溪，抵達塔次基里溪底後，就會正式展開「岩壁拉繩區」，這裡也是整個屏風山新路比較危險的路況。

▲睽違七年再度跟我小舅爬山，屏風山也是他第96座百岳。

▲塔次基里溪底旁的小瀑布。

因為屏風山樹林茂密，所以岩壁區即便沒下雨仍然挺溼滑的，如果是下雨時就最好不要來，因為在抵達松針營地前這樣岩壁拉繩區共有3段，其中第2段跟第3段的踩點都滿小的，若很濕滑更增添危險。走這裡時睡墊也盡量打直綁在包包兩側，另外可收起登山杖戴上手套，會比較輕鬆，整個岩壁的詳細狀況請看上面影片～因為沒有那麼多手可以爬岩壁又拍照又錄影ＸＤ。

▲影片內有岩壁區詳細路況，雨天會很濕滑盡量不要去爬。

不過每一段岩壁都不會到太長，所以謹慎專注小心通過即可，接著就會接到平緩坡度的森林，裡面有很多非常雄偉的巨樹，我們稱這裡是巨木森林，非常漂亮。

▲中間穿插好走的平緩路段，走在巨木森林非常享受。

雖然過了溪之後要爬升1300公尺才會抵達松針營地，但因為不是「連續陡上」，而是上上下下穿插，所以我覺得走起來並沒有很累，而且大多路況也都是很軟綿的松針路，走起來腳很舒服。

▲抵達鐵線吊橋，旁邊的鐵線營地看起來超讚的....我們瞬間很想直接紮營在這。

過了鐵線吊橋後一下就會到松針營地，腹地非常大且非常平整，我們也就趕緊搭帳煮午餐休息，接著往營地左側小路上去走5分鐘就可以去塔次基里溪取水，溪水很清澈冰涼。

這種不用背水，要取水又很方便，營地又是軟綿綿松針，真的是五星級野營啊！如果時間允許，強烈建議屏風山排3天2夜，在這營地好好Chill 一下～

▲松針營地腹地更大，但若怕人很多變菜市場，鐵線橋營地似乎是個不錯的選擇。

吃完飯後我們也早早休息，因為隔天清晨兩點半就要起登！而清晨的時刻，真的用了極大意志力才願意從溫暖的睡袋中出來，爬出來時還在想：「帳篷、睡袋這麼舒服，外面好冷啊....今天還要陡上1300公尺到三角點....我真的很找罪受ㄟ！」，但當然想歸想、埋怨自己也不是第一天了，這種這麼阧M的爬山興趣還是要繼續下去！

▲清晨兩點半起登摸黑涉溪。

說也奇怪，每次還沒出發前都很不想出發，用想得就累，但實際邁開步伐，身體漸暖所帶來不是疲累而是一種舒暢的快樂，感受到自己在前進、克服了人的惰性，只為更親近山、親近台灣這塊土地多一點，這種感覺我想是每個愛爬山的人樂此不疲之原因吧。

▲ 還有這種光景也是讓我這麼喜歡爬山的原因。

而從松針營地到三角點，基本上路況都算很安全，沿路也都有反光牌跟布條，路況清晰好認，不過就是一連串的陡上，會比較考驗體力，而且這坡度瞬間讓我有回到「志佳陽大山」的感覺，看來到時下坡肯定很硬！（膝蓋阧）。

但由於是摸黑所以也沒辦法拍什麼照片，就這麼從黑夜走到天亮，從樹林中看到的朝陽跟遠方山景，呼～累還是值得的！而到海拔3088處就會是亂石拉繩區，這邊需要手腳併用但踩點都很多，很好爬。

▲看到亂石拉繩區代表三角點快到了！（真的）

接者就會抵達3250m的屏風山三角點！從2點半起登到七點抵達，我們大家也都累了～屏風山三角點雖然沒有展望，但聽說往三角點旁的舊路走3~5分鐘就有一個展望區，可以欣賞非常壯闊的奇萊北壁，但因為我們當天上去已經大白牆了～就沒有走過去啦～看有沒有人可以分享照片給我看看。

▲中橫四辣屏風山ＧＥＴ！愛睏中又帶著開心。

三角點拍完照也速速回程，因為還要回松針營地收帳，加上快要下雨了，所以我們心情也有點緊張，最後再要回登山口的岩壁區果然有點小小飄雨，變得更溼滑，所幸沒有大暴雨。

而回到溪底還要再爬升600公尺回到登山口，也是會讓人比較累一點，最後在下午四點走出登山口，整體而言我覺得屏風山的新路沒有到非常難，主要是岩壁區小心一點，若平常有在爬山，體力上應該也還能負荷，不過若是單攻可能時間、腳程要更快一點。

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