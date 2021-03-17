林道瀑布、陡上馬比杉山！四季往比亞毫的「神魔塚縱走」路線

2021/1/23~28 四季比亞毫馬比魔神塚；2020/2/14~20 已走過南湖北稜

從拔都諾府山接到魔葉名病山，俗稱南湖西北稜，以至於後面的神魔塚路線，都沒走過，所以才特地安排從這邊下山

而從四季走比亞毫到馬比杉山，這段路線也想很久了，做了點功課，預計3天應該可以走到南湖山屋，後來參考朋友的記錄，也許比亞毫部落可以多住一晚，所以行程改為6天，幸好這次行程都不用摸黑，爬山目前最大原則，不摸早黑，不摸晚黑，只有前2天夜晚有下雨和霧雨，行程順利

人數：2人

實際行程

D0四季阿亮民宿D1四季國小(接駁)-紅柵門-林道瀑布-霧覽山登山口-鐵牌營地-比野巴宅山-比野巴宅山入口D2比野巴宅山入口-次考干溪-比亞毫部落-高度約1800過夜D3宿營地(約1800m)-敷島山-闊闊庫溪-巴奈良山D4巴奈良山-馬比杉山-南湖山屋D5南湖山屋-南湖北山-巴都服山-拔都諾服山-魔葉名病山-單攻多加神山D6魔葉名病山-塚呂馬布池-塚呂馬布山-塚呂馬布山西北峰-台7甲 登山口(21K)

慶功宴：富美海鮮火鍋

走完後，我覺得可以設定5天走到南湖山屋，會比較舒服，只有d4需要揹水

D1四季國小(接駁)-紅柵門-林道瀑布-霧覽山登山口-鐵牌營地

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鐵牌營地-比野巴宅山-次考干溪-比亞毫部落D3比亞毫部落-敷島山-闊闊庫溪D4闊闊庫溪-巴奈良山-高度約2724M (有個松針營地) 大又平

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高度約2724M-馬比杉山-南湖山屋

6天行程記錄：使用登山APP(登山客)記錄，路程公里數、爬升，僅供參考，時間不含休息時間

D1

四季國小(接駁)-紅柵門-林道瀑布-霧覽山登山口-鐵牌營地-比野巴宅山-比野巴宅山入口

林道瀑布(路程上第一個水源)

鐵牌營地(營地前有水源可以取水)

林道上野狼機車，感覺蠻新的

與我有緣的鹿角，路徑上，沒人看到，就只有我看到

比野巴宅山

有3天晚上吃炒飯+鹽豬肉+香腸+蛋

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比野巴宅山入口-次考干溪-比亞毫部落-高度約1800過夜

快下到次考干溪的路上駁坎

像是抽水馬達的東西

準備下次考干溪，需溯溪

大濁水北溪和次考干溪匯流口，對面是比亞毫部落

比亞毫部落

大石後有一大片駁坎

部落裡有超黃的無患子和山櫻花

離開部落往上爬

路上巧遇地星

在高度約1800M，參考軌跡標示的好營地，可是營地覺得一點都不好，搭完帳，剛好出現陽光，然後觀音圈短暫的出現一下子

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宿營地(約1800m)-敷島山-闊闊庫溪-巴奈良山

敷島山

闊闊庫溪，覺得睡這邊很不錯

從這邊往右上切，有前人綁扁帶

巴奈良山，旁邊有幾塊蠻適合搭帳的位置，也有網路，所以提早搭營了

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巴奈良山-馬比杉山-南湖山屋

離開巴奈良山後，要往右下切，方向抓錯，一時走過頭，又往回走，照片為往下後，往回照

到這前，會經過1大片箭竹林，努力往上撥後，終於走到短箭竹草坡，路上很多看天池，一路陡上馬比杉山

準備回到熟悉的傳統北一路線，回到南湖山屋

走溪底路回南湖山屋，溪底路上還有積雪

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南湖山屋-南湖北山-巴都服山-拔都諾服山-魔葉名病山-單攻多加神山

五岩峰

望向南湖北山

再一次揹重裝經過南湖北山

這次要經由拔都諾府山，走南湖西北稜下到魔葉名病山，意外覺得路線還蠻安全好走的，從照片後往下切

三角點旁可以搭下2頂帳，就決定在這邊過夜了，但今天還要輕裝去單攻多加神山，為什麼不是選擇塚呂馬布山？考量隔日有塚呂馬布池可以用，然後塚呂馬布山登山口又離四季國小停車處比較近

魔葉名病山來回多加神山，上下各快1000，好硬喔

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魔葉名病山-塚呂馬布池-塚呂馬布山-塚呂馬布山西北峰-台7登山口(21K處)

塚呂馬布池，覺得一定要去，覺得很美

塚呂馬布山

塚呂馬布山西北峰，從這邊開始往下，真心覺得路線很難走，開的很爛，尤其到竹林區後，往下走到大水池，真的是又滑又陡，超危險的

行程記錄時間：僅供參考

D10700 紅柵門0800-0832 加羅湖叉路休息0943-0952 林道瀑布休息1036 霧覽山登山口1140-1205 鐵牌營地1336-1349 小活水源休息1520 比野巴宅山入口1528 比野巴宅山1538 比野巴宅山入口 宿D20645 比野巴宅山入口0725 次考干溪0812-0830路上休息0905-1043 比亞毫部落休息1455 過夜 高度約1800D30645 宿營地起登0746-0800 敷島山休息0901-1002闊闊庫溪休息1325 巴奈良山(中華有4G)D40626巴奈良山0958-1026 出箭竹休息1128-1202 馬比杉山休息1248 三叉路1321 溪底三叉路1528-1534 四叉路標示牌休息1555 南湖山屋D50639 南湖山屋0702 南湖北峰叉路0726 南湖北山叉路0730-0747 南湖北山休息0855-0917 巴都服山休息0957 鞍部1045-1106 拔都諾服山休息1209-1253 魔葉名病山休息1422-1430 多加神山休息1712 魔葉名病山D60657 魔葉名病山0858-0906塚呂馬布池0912-0938 塚呂馬布山休息1202 塚呂馬布山西北峰1325 大水池1330 台7甲21K

行程記錄軌跡：僅供參考

https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=download_gpx&id=318769