無盡頭的陡上階梯！台中北屯「大坑三號步道」圓枕木無限延伸練腳力

位在台中大坑風景區「大坑三號步道」，因先前的大雨造成步道損壞封閉，歷時一年多的整修後重新開放

連假第二天和alice相約來走走，也由於1-5的步道群多以圓枕木陡上的階梯為主，3號步道還是讓alice有些疲累，但調整規律的步行 ，這天alice也順利完成

雖然1-5的步道最後的終點都會接上稜線，我們這天就單純的走3號步道，循著導航步道前有處小停車場，停車處也有簡易的流動廁所

停車處距離登山口，一小段水泥道路，公車也可以抵達的3號步道，對沒有交通工具的山友挺方便的

步道口也有大坑風景區步道群的導覽圖

岔路口取右行

沿途都有指標

路旁有果農販售的自採仙桃

一群可愛肥胖的山雞

來到3號步道的登山口，單程距離1.3公里距離不長但沿線幾乎都是陡上的圓枕木，還是有些挑戰性

圓枕木鋪設的棧道是大坑1-5號步道群的特色

整修後的步道，增設了一座吊橋，搭配兩旁的綠意，增加了步道的遊賞視覺

彷若無盡頭的陡上階梯，還得留心階梯之間的縫隙，若不小心踩空的話，就得上演劈腿戲碼，可不只是疼而已

這天天氣晴朗即使有點涼風，放慢腳步讓身體持續保有溫度，走在稜線上還是很舒適的

考量alice的體力負荷，若覺得累的時候就沿路拍照，多少分散些陡行的吃力

來到3號步道與3-1號步道的交接處，3號步道為沿著橫坑溪山脊稜線建置，3-1則下切到橫坑溪谷，可再沿著河床接回4號步道

3號步道只有前100公尺有好走的木棧階梯當熱身，之後就是陡上…再陡上

每每看到距離樁，我就回頭對alice加油的說：快到了…快到了….

遠處稜線上有著人影晃動，那便是接續5號步道至頭嵙山

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最後的100公尺則是此段步道「最為陡峭之處」，最好藉由圓木扶手或架設的繩索，讓自己保持平衡與協調

這回先帶著 alice來試試水溫，先別太操以免信心盡失，我們在終點處小休一下即原路返回

粗細不一的圓木棧道，有點樂趣…但對第一次的alice 來說，直呼: 妳怎麼能走起來很輕盈??

再次回到吊橋處

順利回到登山口

本來還想到9號步道的市集逛逛，結果停車位一位難求，最後只好各自回家覓食

3號步道海拔約在415至795公尺之間，沿著山稜線而上建置，沿途都能欣賞到四季變化的視野，但相對的就得要留意遮蔭的部分

行走陡直的棧道，建議可以帶雙手套，以免藉力沿途的繩索而傷了手 ^.^

城市漫遊。 gina

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