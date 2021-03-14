清澈泉水、彩壁好療癒！十坑野溪溫泉初體驗　枯水期限定之行

1100124十坑野溪溫泉

十坑野溪溫泉位於高雄寶來溪上游,也是冬季限定的野溪溫泉,一般溫泉與野溪不同的感受及樂趣不同,常玩野營的明福,詢問是否有興趣到十坑野溪溫泉,哇~太棒了,約好說走就走~~喜歡這灑脫~~

我們車子直達七坑停車場,整裝好起程已9點了,預計到十坑得走3小時(十坑到十三坑也要3小時)~到七坑時,有幾台車已昨晚在此地野營泡湯,好享受喔~問我們要到十坑,說佩服,我沒來過,真不知七坑到十坑到底多遠,既然來就跟著走~…開始我們野溪溯溪之旅~這是枯水期限定之行喔~

感謝明福帶領,野馬的我,這溯溪過溪還不是問題,所以直跟著明福腳步,而歐陽託嘉明一路照顧,小心翼翼過溪~~真謝謝貼心!!

相關紀錄:

柳丁妹的家:

https://blog.xuite.net/janics0930/twblog/589584050

相關相片:

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相關GPX:

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▼我們車子直接停在七坑前停車場~

▼一開始就要下水溯溪~

▼七坑溫泉的營帳及車子~

▼哇~好先進,直接在車子後面泡溫泉,也有影像可看喔~

▼明福之前自己去過十坑,所以此行由明福帶領

▼最佳飲品~

▼看歐陽表情~有這麼可怕嗎?

▼瀑布,但怎不見水~仔細看,有水啦,只是小水管狀..

▼我們辛苦步行,哇~居然有人開車直達,太幸福了吧~

▼我們真的好渺小~

▼冒煙處就是十坑溫泉~哇,真黑皮,終於快到了~

▼就為了這十坑溫泉,走了快3小時的路程~一定要來體驗泡一下~有黑,白,綠,黃相間的彩壁~

▼開車來的朋友,自己接搭的溫泉池

▼明福直接下水~男人真好,可以帥性的全濕~

▼我先來體驗泡腳~真舒服

▼我的野溪溫泉泡麵~小幸福喔~

▼我們的簡單午餐~再加上泡茶~

▼時間關係,我們不像開車進來的山友,我們得再步行回程,不敢太晚,13:45就整裝回程~

▼一路上都有人堆石指示路~真貼心~

▼回到瀑布,表示已走一半路了~

▼看到營帳~真高興,表示七坑溫泉到了,也表示我們見到署光,到了~

▼都是四輪傳動的車子,適合玩野溪