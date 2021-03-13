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魔法森林＋無敵展望！南橫小關山林攀登「斯拉巴庫山」　

健行筆記 / 健行筆記陳素恩

南橫小關山林道登斯拉巴庫山    恩仔2021/1/6

    斯拉巴庫山放在口袋已好久了，今日終於由小關山林道攀登，此為熱心山友再度開通，可單日完登。上升約1000公尺，費時約9小時（含休息30分鐘）。

D0（1/5）

    今日12：30離開家往南橫，國三接84號快速道路，於玉井下交流道，接台20線往寶來，再接小關山林道，16：00抵7.2K管制站，填寫資料後再取右續行小關山林道，16：50經13.5K（往十三坑），17：05抵21K工寮，原預計在此過夜，最後還是決定車行至27K，17：50抵27K，停妥車，今夜車宿。   

D1（1/6）

    一早簡單用過早餐後，6：15戴上頭燈出發，一開始先走一段廢林道，6：25抵登山口，取左陡上，一路陡上，約一小時後，終於有展望，可眺望荖濃溪谷旁溪南山、石山等，7：50抵稜線空地，7：55抵稜線展望處，可看到對面飭山、可那部山、我丹山、他果晏山等，還可眺望從玉穗山往斯拉巴庫山路線，包括明日欲爬的留佐屯山、美瓏山；8：10抵崩塌展望處，展望更加；此處崩塌地形，看起來恐怖，走起來卻安全，因偏右入芒草沿崩壁內緣上行，一路看著荖濃溪谷兩旁山頭及雲海，忘卻了陡上的艱辛。

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27K停車處雲海

d08c4ed87b130b1f1eb522ffbb45dd3d.jpg往斯拉巴庫山--27.4K

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往斯拉巴庫山--登山口

10f004d3b9c74372091fd3df8580241e.jpg往斯拉巴庫山

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往斯拉巴庫山

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往斯拉巴庫山展望

44760b7f9e12c3cfc1dd39d1fdb17fff.jpg往斯拉巴庫山展望

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往斯拉巴庫山--稜線空地

fd7017667b5ca43eb10b3945f70ee115.jpg往斯拉巴庫山展望

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往斯拉巴庫山展望

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往斯拉巴庫山展望

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往斯拉巴庫山--展望石山、溪南山

886e0cf6350c62b0d8a7c0351b0fb840.jpg 往斯拉巴庫山展望

54fecee7875ea6c7efba784ae4cef14f.jpg往斯拉巴庫山--崩壁展望

fddc148647d60ba12c6a5aafa947939c.jpg往斯拉巴庫山--展望可那部山、我丹山等

1f980f0a3163f7cd02fc4cd78628013f.jpg  往斯拉巴庫山展望

    之後約9：00進入鐵杉林，為下切腰繞路段，雖路徑較不明顯且不好走，但沿途巨木處處，讓人嘖嘖稱奇；9：40下抵鞍部再腰繞，9：55可清楚看到關山、庫哈諾辛山等南一段及遠處的玉山群峰；10：15已可看到前方的斯拉巴庫山，接著踩著一路的紅葉，終於10：50登頂斯拉巴庫山，標高2757公尺，有顆7188號三等三角點及一顆山字森林三角點，山頂為碎岩塊地形，展望佳，荖濃溪谷及兩旁各山頭皆清晰可見，包括南一段群峰、玉山群峰等。

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往斯拉巴庫山--巨木處處

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往斯拉巴庫山展望

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往斯拉巴庫山

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往斯拉巴庫山--巨木處處

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往斯拉巴庫山--巨木處處

d03d0fe2c20f78aeb308f486c45d8968.jpg往斯拉巴庫山

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往斯拉巴庫山

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往斯拉巴庫山

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肺行草

ef7765d6e9609692de65aa80be3ed3b1.jpg往斯拉巴庫山--可看到對面關山、庫哈諾辛山等

58b94d6eae5ec9c26711915c1d3e1337.jpg 往斯拉巴庫山--可看到前方的斯拉巴庫山 

5476a92b0731b5467a13c71c4a0d5de8.jpg往斯拉巴庫山--滿地楓紅

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往斯拉巴庫山 --滿地楓紅

83f8c2d17e808e83da538cd6f48677d8.jpg往斯拉巴庫山

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斯拉巴庫山展望

4dd287673b53fdf8258b2683002a5b77.jpg斯拉巴庫山

    斯拉巴庫山位於高雄市桃源區，許多年前就想來爬了，礙於路途遙遠，且若由玉穗山上山的話，大部分須重裝二日，於魔法森林過夜；感謝熱心山友再度打通由小關山林道起登，可輕易一日完成。最值得一提的是山字森林點，近一百年從未被人發現，直至2016年3月6日才被山友找出重立。

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斯拉巴庫山

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斯拉巴庫山展望

    說到這基石，我們因愛上它，所以全省去看它，爬了近40年的山，也就拜訪它近40年了。

台灣的基石（三角點）

    日治時期，為了實際管理需要在台灣總督府設立臨時臺灣土地調查局，快速地以三年時間在明治36年 (1903年) 完成基本土地測量，埋設三等三角點標石1028顆（因用途為地籍測量，故俗稱「地籍三角點」）、圖根點標石約 2300 顆，製圖成果為《臺灣堡圖》。明治42年 (1909年)，大日本帝國陸軍參謀本部陸地測量部開始實施數次更正式、更詳細的三角測量，埋設一等至三等三角點標石共約1176顆 (俗稱「陸測三角點」，因繼日本本土之後測量，故編號相接)，製圖成果為《臺灣地形圖》。（資料取自維基百科）

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斯拉巴庫山下山途中

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斯拉巴庫山下山途中

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斯拉巴庫山下山途中

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斯拉巴庫山下山途中

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斯拉巴庫山下山途中

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斯拉巴庫山下山途中--回抵巨木區

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斯拉巴庫山下山途中

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斯拉巴庫山下山途中--回抵巨木區

    在山頂吃罐八寶粥，休息30分鐘後，11：20原路下山，一路踩著楓紅，12：50再次欣賞著巨木鐵杉林，13：30經崩壁，13：50回抵稜線展望處，一路隨伺在側的石山、溪南山加上雲海，可說是看飽看滿。接著一路陡下，不久聽到有人聲，阿全說應是小關山的隊伍下山了，果不其然，於15：00巧遇洲湖、淑娟賢伉儷及雅倫，他們有20多人登小關山（2日），竟如此有緣又碰到，便邊聊天邊一起下山。

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斯拉巴庫山下山途中--回抵巨木區

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斯拉巴庫山下山途中--回抵巨木區

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斯拉巴庫山下山途中--回抵巨木區

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斯拉巴庫山下山途中

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斯拉巴庫山下山途中

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斯拉巴庫山下山途中展望

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斯拉巴庫山下山途中展望

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斯拉巴庫山下山途中--回抵崩壁

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斯拉巴庫山下山途中--回抵稜線

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斯拉巴庫山下山途中--展望石山、溪南山

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斯拉巴庫山下山途中

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斯拉巴庫山下山途中

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斯拉巴庫山下山途中--巧遇洲湖賢伉儷、雅倫

6be61a36949d33bdd52a54fab2d47b8e.jpg回抵登山口

    15：30回抵27K停車處，換下裝備後，開車前往21K工寮處，碰到有位台南騎摩托車上來的，他原預計去十三坑，但因時間不夠，中途撤退，回至工寮燒水沖澡，因此我們就延續著拿木柴燒水，燒至50度，之後沖了個熱水澡，爬山還有熱水洗澡，舒暢地難以言喻；晚餐則伴著火紅夕陽，吃著薑母鴨，真是人生一大享受啊！

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回抵停車處雲海

5c4e693465e88a49bf87faff2044cb57.jpg21K工寮

b7ebc93e26c43f93d5c1557ed72d2da3.jpg晚餐薑母鴨

後記

    斯拉巴庫山山高地遠，今日終於完登，享受沿途絕佳視野，觀賞雲海及欣賞高山原始巨木林，真是收獲良多；此山除了較遠外，個人覺得是萬分值得一登的中級山。

航跡檔

交通路線

國3接84快速道路→玉井交流道下→接台20線→寶來（台20線78.4K）→右轉寶來二巷→小關山林道→寶來檢查哨→小關山林道27K。

https://suan1219.blogspot.com/2020/07/2020626-28.html

石山秀湖夢幻仙境悠遊行   2020/6/26-28

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健行筆記：陳素恩

 Instagram：anchen1219

登山 玉山 薑母鴨

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