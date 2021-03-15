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視覺震憾！ 精彩「靈旗縱走」 欣賞綿延山巒、絶壁奇峰

健行筆記 / 健行筆記Straybirds

旗靈縱走指的是從高雄旗山區的旗尾山(H318m)走到美濃區的靈山(H391)這段稜線，屬於玉山山脈尾稜，一般由旗山糖廠旗尾山第1登山口起登，經旗尾山至靈山後，由雷音寺下山。沿途要上山六個山頭，經過無數瘦稜或裸岩，又有非常多路段需要拉繩或攀爬樹根，沿途可欣賞形似刀鋒的綿延山巒、感受絶壁奇峰的視覺震憾，為山友們稱為高雄五寮尖，是稍具挑戰性的進階行程。ed142cf1d7b14ab17fa222272fd371ac.jpg

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旗靈縱走全長僅約6.5公里，然因全程在稜線上上下數個山頭，曝曬十足，夏季前往要準備充足的飲水，並小心中暑，故不太適合夏季造訪，屬於冬季限定的行程（去年７月即有一起因高溫中暑，猝死的山難事故）。又因為Ａ進Ｂ出的行程，行前要做好二地接駁的安排，否則就要踼一段馬路，走個Ｏ型。d5f899e298977645b5230f00abee5b01.jpg

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2020年冬天，北台灣陰雨綿綿，下得人都要霉了，山不轉路轉，索性隊長邀大家到南台灣一遊他的故鄉～屏東大鵬灣，隔天來趟冬季限定的旗靈縱走，以解大家無山可爬的低山症。02f0e42a8f9e5266480c1ef494572650.jpg

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▲假日才有的開橋秀(一艘帆船正駛入橋下)

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89d210ecf8f1005590012e627cdb7176.jpg▲面對台灣海峽，揮別即將結束的2020年。

大多數人走旗靈縱走，會由旗尾山走到靈山，我們則選擇則逆行，由靈山進旗尾山出（因為爬升比較少可以省點力），在地山友稱之為令旗（靈旗的台語）縱走，當日在稜線上迎面而來的資深山友戲稱說我們是拿令旗的，還丈二金剛，摸不著頭緒，下山後谷哥了一下，才知道意思。706df52daafbeb54bbdd042cf68aee2d.jpg

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▲由美濃的雷音寺出發，一開始是一小段水泥路，緩上至稜線叉路口（有一土地公廟），左轉進入稜線。

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▲坐在土地公廟旁的木椅可以眺望楠梓仙溪流域。

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▲上稜線後進入原始步道，約30分鐘即來到此行第一個山頭靈山(H391m)，又稱人頭(斗)山。

過了靈山之後，就進入此行最精彩的路段，開始上下數個山頭，時而有垂降的陡坡，以及斷崖峭壁，稜線開闊地則可眺望南台之霸北大武山雄偉的英姿，及廣大遼闊的美濃平原景觀，沿途還有巨石竹林，景色多元豐富，毫不遜於其他的名山大岳。

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6a72800428a97ba7721a75755f73db99.jpg▲由靈山三角點拉繩陡下

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▲下切至鞍部後經過一處竹林地形，回望剛才經過的靈山（最尖的那座）

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▲稜線上空曠處眺望楠梓仙溪

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▲眺望美濃平原阡陌縱橫，房舍錯落其中，十分寧靜純樸的客家小鎮。

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經過一段平緩腰繞後，再拉繩爬升上金字面山(H350m)。

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▲眺望北大武山

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▲這段稜線很有五寮尖的FU

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▲福美山(H334m)

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70bedb6af0ac4ca82b455e7a5392c63b.jpg▲很有張力的樹根

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▲斷碑台

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▲旗尾山(旗尾山祠，H318m，三等三角點，小百岳#72)0489d7df471aa5b19b69103751fdaf63.jpg

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▲由旗尾山回望剛才走過的玉山尾稜

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▲離開旗尾山後，還要上下幾個山頭。

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▲摩西分石(厲害)e1eb2086407a6cfa446a1935d95fd877.jpg

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▲眺望旗山巿區

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▲北旗尾山(Ｈ112m，土地調查圖根點)

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▲最後一個山頭，北旗尾南山，H92m，三等三角點。

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▲慶功宴~在地的好味道

玉山 步道 登山

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