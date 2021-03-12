賞景健身皆宜！台中后里親子型 「鳳凰山觀音山步道」休閒好去處
位在台中后里的鳳凰山步道，原名為仁里村休閒步道，步道最高點可與觀音山步道串聯
即使是冬天，中部的天氣依舊晴朗。雖然有點微涼，猶能欣賞藍天白雲。大好時光…就出門走走
這天行程安排后里區，離家不遠，跟著導航來到鳳凰山農場
看到鳳凰山民宿，步道旁有處小停車場，車再往前開則有更大腹地的停車場，不用擔心停車的問題
步道口就在農場前的紅磚路前進
循上的木棧階梯
步道旁超迷人的土地公廟
步道一路就是木棧階與石階交替，也設置了不少的涼亭可以歇憩
步道由私人土地經農委會水土保持局出資整治，沿途步道也是伴隨著果園而行
除了石階、木棧階梯、鵝卵石，沿途有樟樹林、果園、涼亭、休閒廣場…景觀多元性
步道空曠處還能遠望火炎山
來到鳳凰山、觀音山與圳寮路的岔路口，循右邊前行
一段平坦的山徑，走走拍拍視野極佳
民家果園旁，喜見梅花綻放
山頂前最後一段的木棧道，距離稍長些微陡峭
這裡也有一小處的梅花園
步道旁一棵樹木，彎形的樹幹，很有型的姿態
幾個棧道轉彎後，山頂豁然開闊的視野
山頂處有座觀景台，還提供了幾張椅子，據資料表示，山友會在此觀賞日出、或者迎夕陽….
鳳凰山頂與觀音山步道交會處，發現樹上有塊后里觀音山的手寫牌
小憩片刻後經與身旁山友詢問後，不採原路返程，續往觀音山步道前進
觀音山步道則會經過更多的梅花園，加上天氣正好，覺得山徑的景色很美
接著便有較陡的下坡木棧道，但我很喜歡這一處的景致，隨風搖曳，沙沙作響的竹林，陽光穿透更顯幽靜
從鳳凰山接續觀音山，才看到的導覽圖
接續下坡的水泥路岔口，則要往下
P.s.也因為沒有指示牌，因為不放心，我還是前後走看看才確定
步道上的電線桿才看見~觀音山頂的指標
往前一小段路則有往停車場
繼續循著木棧階梯往下
木棧階梯結束後則取左轉
這段水泥山徑，因路徑上許多的落葉，還以為是沒人走的路徑
最後接回停車場，原來是觀音山的停車場，而非鳳凰山的停車場
沿著水泥路經過民家，幾隻沒有栓綁的狗，讓我的腳步都不敢停下，就怕被追趕…
來到觀音山登山口，則需再循著柏油路，回到鳳凰山的停車場，這段路約走了10來分。在山頂覺得迷人的藍天白雲，這會行走在柏油路上，沒有遮蔭就有些曬人
鳳凰山觀音山步道，被台中市政府列入百里登山步道~重點整治步道(提升登山步道整體安全與舒適環境)
海拔496公尺有不錯的視野，加上步道的規畫完善，可以賞景又健身，是一段適合悠閒的親子型步道^.^
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