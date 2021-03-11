沿途展望超壯觀！埔里六秀老么「橫屏山西峰縱走」還能賞干卓萬群峰

埔里六秀為守城大山(H2420)、有勝山(H2105)、關刀山(H2017)、南東眼山(H1876)、舊武界越山(H1668)、橫屏山(H1508)合稱之。

繼上個月造訪埔里六秀老三「關刀山」後，這次要來造訪埔里六秀中的老么「橫屏山」，是六座當中最矮的一座。

這次從舊武界檢查哨啟登，沿途會經過武界山(H1509)、獅魯凹山(H1587)、接著就會來到埔里六秀的橫屏山(H1508)，並且撿橫屏山西峰(H1450)，接著沿著橫屏山林道下山，終點位於青山橋。

本次活動由「台中市長青登山協會」主辦

領隊： 黃稽興 ／嚮導： 林政志 、 羅仁傑 ，山友18員，總計21員

06:00 在國立台灣美術館集合出發，參加人數18員。

08:05 本車下愛蘭交流道途經超商後經埔里南安路、中正路、武界路並且進入武界產業道路續行到舊武界檢查哨，到達目的地時下車整裝。

今天(11/28)適逢國際跑山越野賽，有幾百名選手參與這次的越野賽，從埔里到武界，我們可以邊走邊為他們加油打氣唷。

暖身後準備出發

08:15 出發前合照

08:17 往旁邊的產業道路開始往上走

沿途的展望，可以看到干卓萬群峰景觀（ex：干卓萬山、卓社大山、十八岩峰），為岳界四大障礙之一

08:23 左側一高壓電塔

不久後就轉為土石路徑，林道一路緩上，沿途不但好走也能欣賞周遭景色

武界茶園梯田景觀，壯觀景色讓前來造訪的遊客直呼壯觀

此處可以看到治卯山(H2909)、日月潭四兄妹之大尖山(H2017)、水社主峰(H2112)、水社大山(H2059)

下方為武界聚落，後方則是干卓萬群峰，不用上去干卓萬也能欣賞百岳之美

08:45

08:56 山東大白菜園

位於武界山頂上可以看到整片種植山東大白菜的景觀

大白菜屬於十字花科，這類農作一到春季就開花，因此一定要在春季前採收。而高山地區因氣溫低，產季較長，高山地區，尤其位在海拔1500公尺以上的山區方可種植。大白菜具消痰、止咳嗽、利小便、清肺熱等功能，此外本身具有抗氧化物質，可防癌。

前方用帆布蓋著，為灌溉周遭菜園的蓄水池

武界山基石就位於廢棄瞭望台的旁邊

武界山，海拔1509公尺，一顆山字森林三角點

拍個幾張照片留念

下方的就是我們剛才上來的武界檢查哨，周遭中級山的景色一覽無遺

09:13 過菜園之後沿途均走在林蔭遮蔽的步道，非常舒爽

09:20 一路為緩上坡

步道旁掛著國際跑山越野賽活動旗幟，途中遇到很多選手來回穿梭，每位選手奮力的向前衝，沿途有選手上下山都會讓道讓選手優先通過。

10:00 到達獅魯凹山（獅凸魯山），海拔1587公尺，山頭無基點。本來這裡有掛一個山頂牌子，但疑似被人拆掉了，因此我們為了找尋這座山在此路段打轉10分鐘，直到領隊想起來大略位置就在這裡拍照休息一下。

10:11 回到岔路，繼續前往橫屏山

前往橫屏山的路上大部分為下坡路段，直到登頂前路段才轉為上坡

前往橫屏山路上有幾處展望，可以看到埔里六秀老大之守城大山、老三關刀山

經橫屏山／橫屏山西峰岔路，先往橫屏山

10:45 到橫屏山為緩上坡路段

10:49 登頂橫屏山，海拔1508公尺，有一顆聯勤二等三角點內埔055，為埔里六秀的老么

全員合照

11:02 前往橫屏山西峰的途中會經過一處茂密草叢

不久後右側有極佳的展望

在此處可以看到同為埔里六秀的關刀山(H2017)、守城大山景色，還有位於兩者中間的守關山(H2323)

下方為埔里盆地、市區

11:10

11:15 橫屏山西峰、橫屏山林道岔路，取橫屏山西峰續行，橫屏山西峰旁邊也有一條路徑能夠下到橫屏山林道，因此不會再回來這裡

11:31 到達橫屏山西峰，海拔1450公尺，山頂有一顆省府圖根補點還有一根水泥柱

全員合照後下山

12:24

12:28 橫屏山林道，左側為下山方向，右側往橫屏山，取左側續行

12:32 兩旁聳立的竹子林非常優美

12:35 廢棄工寮

12:42 林道兩旁蕨類植物

12:56 岔路，取右側下山

13:02 經過一間度假民宿

13:03 岔路取右

13:34 下到後面會經過一處鐵柵欄，需要從右側繞過去

13:40 到這裡後過沒多久就會下到產業道路

沿途有些展望

13:44 途經一座工廠

13:47 到達青山橋，結束行程

此行總共費時5.5小時完登(08:17-13:47)，沿途沒有困難地形，由於我們啟登的地點在舊武界檢查哨，是從高處起登，因此海拔爬升較少，反而下山的時候海拔落差較多，膝蓋較不好的山友建議穿戴護膝以減少關節軟骨的耗損的機會，再者此路線採兩地接駁，需要留守人員開車到另一處出口接駁。

當天風和日麗，飽覽沿途美景，除了行程一開始的武界茶園梯田景觀外，還有周遭中級山還有百岳系列像是干卓萬群峰，層巒疊嶂，甚為雄偉，還有埔里盆地街區密集的街屋景色都能夠一覽無遺，是一個賞景的好路線，除了是埔里居民登山的好去處，更值得山友來訪，整體而言是個休閒度假的登山旅行，說它是入門縱走路線也不為過。

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