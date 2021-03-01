留心你的腳步！ 台中北屯「大坑登山步道」既有特色又美麗

登山路線：[台中北屯] 大坑登山步道(4號-頭嵙山-5號-2號)

登山日期：2020/10/27

路 程：7.8公里

時 間：約7小時(含休息、拍攝)

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部落格：甄氏Go樂

提醒與感想：

二號停車場- >四號登山口：約1小時20分鐘，沿著馬路前進，進露營區後，開始緩上坡

四號登山口->頭嵙山：約2小時，踩著圓木步道，上下交錯的步道，請小心踩準點，因為枕木間是簍空的

頭嵙山->三號步道口：約15分鐘，圓木步道下坡居多

三號步道口->黑松亭：約1小時，上上下下的圓木步道

黑松亭->1、2號岔路口：約15分鐘，緩下坡的步道

一、二號岔路口->二號停車場：約1小時，陡下坡的步道

影片及圖片如下

今天來到慕名已久的大坑步道，常聽說大坑步道擁有著夢幻步道的美名，終於，今天可以來一窺它的美麗

爬文了許久，最後決定將車停在二號停車場，因為這裡車位滿多的，而且還有公廁，畢竟這兩項，是我們除了研究路線之外，最常留意的事情

停車場對面就是二號步道的入口，但這裡是我們回程的地方，我們預計是要先從四號登山口起登，因此依照標示，順著馬路走往四號步道

二號停車場旁有一個公車站牌：66號，二號登山步道口站

沿途經過了三號步道登山口，這裡也有一個公車亭，亭旁還有好一個好大的”3”

接著路過3號的停車場，這裡空間也不小喔，而且背面也有停車位

而三號停車場旁邊，也有公車站牌：66號，聖母堂停車場站

來到路口，依標示左轉往四號步道

左轉過去就是四號停車場，這裡的停車位也不少喔!

再繼續前進，來到這個路口左轉往上走，由於我們是步行的，所以可以左轉往上走，因為頭上的指標是直走，但應該是給車子看的，車輛不能左轉只能直走，這裡有個台中市露營區的標示當位置參考

走上去後，就來到中正露營區了

經過露營區的停車場，旁邊有往四號登山口的標示

露營區裡面感覺維護的還不錯

只是路過的廁所都剛好因缺水沒有開放

走著走著，感覺今天走了一大段路，才終於來到長青橋了

過了吊橋，再走上階梯，就到四號登山口囉! 終於看到步道了，真是開心啊!

抬頭一看，果然這個步道真的是太有特色了，真的跟其他步道不一樣，美!

來到0.2 K處有個小小的休息區

路過一段在整修中(0.4K)，下次來應該就會有更完善的場地囉!

這步道真的不同於一般的地面，由圓木棧道而組成，踩起來的感覺真的不同，一開始覺得有趣，但踩久了，漸漸地~腳底板開始痠了~~哈哈!!跟平常爬坡的腳酸不一樣，忽然好懷念平地喔!!

路過一處較大的涼亭：忘憂亭

然後又遇到一區休息區，這裡還滿大一片的喔!有好幾座涼亭，人也不少呢!今天是平日耶!竟然還人很多，那假日可能超多人喔!

這裡有一個”便所’的標示，沿著路走下去很近就到了，有一個很簡便的廁所

走到涼亭底，這裡右轉往下前進囉!

在這個1.4K處也有涼亭，這裡休息的人好像比較少，大多集在前面那區

這圓木步道真的很美，但真的要留意要踩到點，別踩空了，不然就…受傷囉!(哈哈不好意思說，免得暴露年齡~~但~影片卻說出來了~ 呵呵 ^^)

走著走著，又遇到涼亭，這步道的涼亭還挺多的耶!而且型式也不太一樣，這個涼亭也是小有規模呢!

終於來到頭嵙山了，這裡視野還不錯喔

而頭嵙山旁就可轉往五號步道囉!

走進五號步道約十分鐘，有一棵好高大的五葉松哦~很美喔!旁邊還有椅子呢!坐著好好欣賞一下吧!

五葉松走下來沒多久，出現了岔路，但不是我們這次要走的方向，就繼續直走，沿著柵欄前進

經過了三號步道口，當時還在修繕中 (已經於109年的11月中開通了)，那就繼續直走囉

上上下下的爬到了高峯亭，又要陡下 (真的很多亭或暫歇的地方)

這步道真的有很多唯美的場景喔！不要走太快，好好的欣賞一下步道的特色，而且周圍的風景也是很美的喔!

來到了”黑松亭”也好熱鬧喔!涼亭旁有個階梯，等一下是要左轉下這個階梯

不過查看地圖時，發現5-1號步道口好像在附近，所以再往前走去看一下，果然，就在黑松亭旁邊

接著就回來左轉往下走囉，標示是往”獅子亭、公共廁所”

來到了獅子亭，順著旁邊的柵欄前進

路過怡樂亭

來到1號、2號岔路口了，這裡的平面空地還蠻大的，可以讓我的腳底板好好的休息一下喔!因為沿途踩了這麼多的圓木，現在踩到平地，感覺特別的開心 ^^

休息完畢就走向二號步道，準備回二號停車場囉!

二號步道還蠻多陡下的喔!但這裡的景色也不輸之前看到的喔!

但是這裡的步道，感覺簍空的圓木路段比例就比較少一點了

越接近出口，出現了常見的腳底按摩步道了

最後，終於回到二號停車場囉!

今天走的步道真的不錯，有特色又美麗，難怪吸引這麼多人；不過，再提醒一下，走簍空的圓木步道時，真的要小心踩，不要踩空喔!