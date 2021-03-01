快訊

緬甸政變後首度露面 翁山蘇姬應訊又多一項指控

女山友攀郡大山墜谷罹難 驗屍結果出爐了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

留心你的腳步！ 台中北屯「大坑登山步道」既有特色又美麗

健行筆記 / 健行筆記venstin

e40ad83a49c394f818ca2a590f35eae4.jpg登山路線：[台中北屯] 大坑登山步道(4號-頭嵙山-5號-2號)

登山日期：2020/10/27

路    程：7.8公里

時    間：約7小時(含休息、拍攝)

登山影片連結

登山相關資訊：連結

登山GPX：連結

部落格：甄氏Go樂

提醒與感想：

二號停車場- >四號登山口：約1小時20分鐘，沿著馬路前進，進露營區後，開始緩上坡

四號登山口->頭嵙山：約2小時，踩著圓木步道，上下交錯的步道，請小心踩準點，因為枕木間是簍空的

頭嵙山->三號步道口：約15分鐘，圓木步道下坡居多

三號步道口->黑松亭：約1小時，上上下下的圓木步道

 黑松亭->1、2號岔路口：約15分鐘，緩下坡的步道

 一、二號岔路口->二號停車場：約1小時，陡下坡的步道

影片及圖片如下

今天來到慕名已久的大坑步道，常聽說大坑步道擁有著夢幻步道的美名，終於，今天可以來一窺它的美麗

爬文了許久，最後決定將車停在二號停車場，因為這裡車位滿多的，而且還有公廁，畢竟這兩項，是我們除了研究路線之外，最常留意的事情

701c20ee659ceeecd91157ceecf2cc9f.jpg

8fedd609d16cb4b38580ac74d372b4b5.jpg

b77402d8f30d4b7395b5f1d8650d6b1e.jpg

停車場對面就是二號步道的入口，但這裡是我們回程的地方，我們預計是要先從四號登山口起登，因此依照標示，順著馬路走往四號步道

0a77f81e7018d563997aad5fd4e33ae3.jpg

e3c5cb6ce6748d2063a9d46482467302.jpg

152a7a0318ac4f29ae45e6af58e54c00.jpg

7fd5e8ca59fe20707fd8edf63fa091ed.jpg

二號停車場旁有一個公車站牌：66號，二號登山步道口站

94dfb78f2f09a7e40da1fab7d0dcc10d.jpg

沿途經過了三號步道登山口，這裡也有一個公車亭，亭旁還有好一個好大的”3”

c6afbc4fb4a2d3e26cd1024ce277f96e.jpg

接著路過3號的停車場，這裡空間也不小喔，而且背面也有停車位

1822e14622189df33a9d387666ae37d9.jpg

c027a2adb2a2de88dd6d7b48444346b8.jpg

6c1e12e5737a7b556ce87526a6df1d82.jpg

3af1f46c492fef08cf43ad7ee6fce9ad.jpg

49734b6ede78c33c9c12fd3b0218ab73.jpg

而三號停車場旁邊，也有公車站牌：66號，聖母堂停車場站

b47f030e0dfc796aec121023d896edea.jpg

ab9946c02067e018def353058490d72d.jpg

來到路口，依標示左轉往四號步道

5b2d0f9c10a9bdaea13309a88f9575c7.jpg

470217581422a8dbab40eaa2bab85265.jpg

757063702afe2bce4d62a0c312a2a8f3.jpg

左轉過去就是四號停車場，這裡的停車位也不少喔!

5a8559fbe27ba1e426f472c5ee1f06fe.jpg

ef80675c9e41eda55b4ecbd44bcae5cb.jpg

再繼續前進，來到這個路口左轉往上走，由於我們是步行的，所以可以左轉往上走，因為頭上的指標是直走，但應該是給車子看的，車輛不能左轉只能直走，這裡有個台中市露營區的標示當位置參考

31caf1c0df92ccc3bbb6aac16e326a0c.jpg

1fb244e17b67b097354e9044c3630248.jpg

08847854a8f478dc690928a279dd913c.jpg

走上去後，就來到中正露營區了

fbabb5cc716e1e9bdde2e89471eaf718.jpg

fc96d0dd8b65927fb2aa820b3573cf55.jpg

8bf5d8a81d64a9c09d4b1b6e55cefe69.jpg

經過露營區的停車場，旁邊有往四號登山口的標示

2b5991ffcbe1ae2aaac3b1cd471a9b95.jpg

256a6bdbf41d80c08d96bef4e5dfa3ba.jpg

8d7661253b880ec52ede0cbbfc460e0c.jpg

露營區裡面感覺維護的還不錯

cde34e5019a354ae0f8e8ac98766a4b2.jpg

0bbfab04c0af61b15877b827497ea0ea.jpg

b6ef99005b313fa263bbf34263980781.jpg

只是路過的廁所都剛好因缺水沒有開放

26ffbc4b0d95bc8f0fd0e0c9e57d68a7.jpg

97f0b8c9fc07dae1ac0a0ed2785dce98.jpg

走著走著，感覺今天走了一大段路，才終於來到長青橋了

ab89d83f19f91ea84cfa1993718f1dd4.jpg

5b1d7dc5683a8e78b492e8524924b920.jpg

00c8434f2e4e9a84c23ef0df80bb3474.jpg

過了吊橋，再走上階梯，就到四號登山口囉! 終於看到步道了，真是開心啊!

30851a74bdf1d5f0f0075cd317221154.jpg

6f4632610ec92d0371a43fd403a6e25f.jpg

抬頭一看，果然這個步道真的是太有特色了，真的跟其他步道不一樣，美!

0d1f014b6f616ee201120ec48d6361bb.jpg

17d42060143c8c4cce6a0ad9b44bfe37.jpg

dd48466599c3f46060723a6f3ae691c6.jpg

來到0.2 K處有個小小的休息區

0e589ee36f6c6002aed516e3715bc6a7.jpg

33d4c916044c7950b455852a1ad53b3a.jpg

22390bcb0aeab5e04fda9ab6d5f89323.jpg

路過一段在整修中(0.4K)，下次來應該就會有更完善的場地囉!

40e67ae7baee47e7fbf93a3a7e58c10f.jpg

這步道真的不同於一般的地面，由圓木棧道而組成，踩起來的感覺真的不同，一開始覺得有趣，但踩久了，漸漸地~腳底板開始痠了~~哈哈!!跟平常爬坡的腳酸不一樣，忽然好懷念平地喔!!

ad73807fb16cf6deee9ebab71f517d24.jpg

e6ec98941ac657aff839126c93e63792.jpg

f894a642d9d4a8ae16571d0abdabb786.jpg

cd94e6e02a8a08abc0c9792c31abb1c9.jpg

路過一處較大的涼亭：忘憂亭

b1c7d30cd55e35d3453a81e30a87b5a9.jpg

然後又遇到一區休息區，這裡還滿大一片的喔!有好幾座涼亭，人也不少呢!今天是平日耶!竟然還人很多，那假日可能超多人喔!

f5ccddfbb7364e297013b4d483fbb05d.jpg

03ec6753f02bc65165889e9e8255e6e1.jpg

d35bea1e2f6f8b362a105a5014114adb.jpg

這裡有一個”便所’的標示，沿著路走下去很近就到了，有一個很簡便的廁所

4c200f10408c40c5d25923bb8038cad0.jpg

ca7090b8bf6b81c52e16b3188f0dbb21.jpg

bea76234ce124f95f09d6c72ea12dd82.jpg

走到涼亭底，這裡右轉往下前進囉!

0286f846bdc63a4f97e321568fd8d030.jpg

45b5c99d9d16b9fcd37957563cb310d6.jpg

在這個1.4K處也有涼亭，這裡休息的人好像比較少，大多集在前面那區

2f3aebe4560f89124f7334ccf8e1f8c4.jpg

這圓木步道真的很美，但真的要留意要踩到點，別踩空了，不然就…受傷囉!(哈哈不好意思說，免得暴露年齡~~但~影片卻說出來了~   呵呵 ^^)

1272d7695491d165ca2d3fae5a823947.jpg

264e97855b4e0506b69208d74bb72fd0.jpg

f67190433f4af18886053276588dfaf6.jpg

走著走著，又遇到涼亭，這步道的涼亭還挺多的耶!而且型式也不太一樣，這個涼亭也是小有規模呢!

20efd99ebccdadae3ae50ab8bfafa602.jpg

9192f0d99d2cff693f0dcbfcfd3d6494.jpg

終於來到頭嵙山了，這裡視野還不錯喔

5314ab16595d69cb7537f748c06e7dd6.jpg

50e807efb27914c27676540acaaf2c68.jpg

而頭嵙山旁就可轉往五號步道囉!

58b7583430517525410f5e971da3d3a1.jpg

走進五號步道約十分鐘，有一棵好高大的五葉松哦~很美喔!旁邊還有椅子呢!坐著好好欣賞一下吧!

4fe8bef53c1c5f2026c4106112af6077.jpg

c9120475bf5428d3de21f64e73d08d99.jpg

d116c73cd2597cab7cfe02340f35b5bf.jpg

1c04e4e363e943975876b7a04da52031.jpg

五葉松走下來沒多久，出現了岔路，但不是我們這次要走的方向，就繼續直走，沿著柵欄前進

88fada251f4b64648016cf10083b2678.jpg

經過了三號步道口，當時還在修繕中 (已經於109年的11月中開通了)，那就繼續直走囉

22fc74334b16221e700b27341b60474e.jpg

上上下下的爬到了高峯亭，又要陡下 (真的很多亭或暫歇的地方)

8c56f1372f282bfe8def655f831286f9.jpg

597f1e69dfa0fd47c5c58e04112820e8.jpg

f7d2035069b72c5e6b6fb1f2f244abde.jpg

這步道真的有很多唯美的場景喔！不要走太快，好好的欣賞一下步道的特色，而且周圍的風景也是很美的喔!

23bc7076396e4beccb922a86398ea7d5.jpg

3f2b12013ad2bb3079266439f2c3ac13.jpg

932e94f6850ac3e0870283a7a5b818b2.jpg

ef211af890f0562b98d52d6e9d08357b.jpg

36a86f9174f24ff9c914c1906b21c9c5.jpg

來到了”黑松亭”也好熱鬧喔!涼亭旁有個階梯，等一下是要左轉下這個階梯

6f6f349206e5725403fb5830ee9b4301.jpg

不過查看地圖時，發現5-1號步道口好像在附近，所以再往前走去看一下，果然，就在黑松亭旁邊

e3110f404e861b19bc540ccb3933cb2d.jpg

77422de0d725d928c7ff28bc52a46c9a.jpg

b8cbe89abc897a16643774c98f7bc42b.jpg

接著就回來左轉往下走囉，標示是往”獅子亭、公共廁所”

44ccb08e7df516ba234b2d5ed5063bdf.jpg

來到了獅子亭，順著旁邊的柵欄前進

984287cd65ffb59065314f7378e3125e.jpg

fb303a4b702e024fcb80d90184c3bea9.jpg

7ed0ff850ce943ba3c1eb698382dcd8e.jpg

路過怡樂亭

5fba20a34f5a2bcb1ed0821de9324642.jpg

163dd4cde27b91818f30f263d8a71b6d.jpg

來到1號、2號岔路口了，這裡的平面空地還蠻大的，可以讓我的腳底板好好的休息一下喔!因為沿途踩了這麼多的圓木，現在踩到平地，感覺特別的開心 ^^

3c9dcddb53ad85d9827da222a65d2cbc.jpg

aa06446b97a867d9aad783a3ae35d283.jpg

55ecb583e6ad83330e59ad73fe87661d.jpg

休息完畢就走向二號步道，準備回二號停車場囉!

15e3c069f7f2121d9f2b6f14b713e84a.jpg

15785cf08bd09db55d8b596798bb5100.jpg

二號步道還蠻多陡下的喔!但這裡的景色也不輸之前看到的喔!

041c2a15db22f3d3c5f666ff28910d0f.jpg

6ebbfc861b94419ceec4ccfcca2db1fb.jpg

a958cf220ab39340918f0d142f6371aa.jpg

4b7b2155ff82db46a56fc080d65ba16c.jpg

fcd8ebcbfbf3f82174345da44111a6cb.jpg

d649c299bef895e708e472e2131460d7.jpg

但是這裡的步道，感覺簍空的圓木路段比例就比較少一點了

3efd9602832031f7aaa3b52bffb42d02.jpg

a718ed9a12aba4e04f717df2c4ce30cf.jpg

越接近出口，出現了常見的腳底按摩步道了

3dc71372269a2998b05dac95d46bac8a.jpg

28dae94798a43858da1eb13b84eeb352.jpg

7308d7525fca2c353ce5c8037403cdb8.jpg

最後，終於回到二號停車場囉!

0226283ea69581d0521bc499c15da301.jpg

2ce5c5ffbae059329afea6b0bb686aeb.jpg

7f9c11aef9682384062beb08db544c8c.jpg

今天走的步道真的不錯，有特色又美麗，難怪吸引這麼多人；不過，再提醒一下，走簍空的圓木步道時，真的要小心踩，不要踩空喔!

步道 登山 露營

延伸閱讀

一女子台東登山失聯 消防人員漏夜搜救中

眺望聖稜線！苗栗大湖「馬那邦山」交通、行程規劃、所需腳程懶人包

登南投守關山扭傷腳 搜救隊摸黑將人救下山

台中大坑里長家有喜事！次女今文定 盧秀燕莊競程見證

相關新聞

留心你的腳步！ 台中北屯「大坑登山步道」既有特色又美麗

登山路線：[台中北屯] 大坑登山步道(4號-頭嵙山-5號-2號) 登山日期：2020/10/27 路 程：7.8公里 時 間：約7小時(含休息、拍攝) 登山影片：連結 登山相關資

把握最後枯水期！台中谷關「馬陵野溪溫泉」　跋山涉水都甘願

冬季枯水期限定的台中谷關馬陵溫泉 (Maling Hot Spring) 因為1999年921大地震，中橫公路沿線大量的土石坍方到大甲溪流而讓馬陵溫泉消失，不過經過多年的溪水沖刷後溫泉終於又出現了。馬

在全台最高瀑布下野餐！南投信義「八通關古道、雲龍瀑布」老少咸宜的景點

八通關古道是台灣清治時期，建造三條橫貫東西部道路之一也是目前唯一僅存一條，是台灣的國定古蹟喔 隱身在八通關古道裡的雲龍瀑布，更是全台最高的瀑布因為從東埔上八通關到雲龍瀑布這一段是不用申請步道完整，難

體力預備備！「干卓萬」橫斷下武界　斷崖、峭壁、攀岩全體驗

久違的分享文終於來了～爬山年資還算資淺的我，在朋友邀約走干卓萬橫斷猶豫超久，原本計畫是請協作輕鬆走，誰知道協作竟然在一周前找理由拒絕了（傻眼）！ 好不容易喬好假了當然還是要去啊，故趕緊重新針對糧食方

禪寺、橘黃花墻、親子公園都能順遊！「出磺坑古道」探訪亞洲第一口油井

你們的篳路藍縷，就是我們的顛沛流離 排灣族詩人莫那能，曾其與好友，《美麗島》之歌的作曲者李雙澤聊天時提到：你們（漢人）『篳路藍縷，以啟山林』的時候，也就是我們（臺灣原住民族）族人顛沛流離的時候。

俯瞰台北盆地、遙望屯山積雪！台北北投山行路線

真的很久沒上山了，上次上山是去年10月的大屯五峰，之後隨著玲玲的情緒起伏太大，同時也開始找尋護理之家……這又是一段故事，有空再說吧。玲玲入住護理之家，無論內心有多少不捨，讓自己的身心更強大，才能一直成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。