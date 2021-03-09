高雄神祕原始湖泊！ 「石山秀湖」森濤與雲霧上的豐水搖籃山

那是時光被放慢的林場、茁壯而無人打擾的森林。

那是南一段西側伸出的肢足，可觀望南一段諸神沐浴雲海。

那是石山與溪南山懷裡的青年，在風災後、封山無人打擾的歲月裡，

靠著時光悠悠療傷、成長回豐髮的模樣。

石山 秀湖。

在藤枝即將復歸景點清單、而南一段開放前，請容我們打擾、紀錄，期待在開放後山林喧騰的歲月裡，你仍是乾淨而樸真的面目，不見垃圾、不見傷痕。

｜交通方式：

一般建議車輛可停在森濤派出所周邊或道路兩旁。高底盤車輛可以駛至特生中心，但森濤到特生的路途經私人農地及林務局管制閘門，不一定常態開放。

｜行程路況：

石山秀湖單程普遍6~8小時，自藤枝走3公里石山林道至特生中心後，陡上海拔1000公尺的路至溪南山、再下切300公尺至秀湖，坡陡路遙。沿途路跡、布條明顯；但捷徑與林道交雜、岔路較多，建議攜帶離線地圖。

｜路線介紹：

石山秀湖位於高雄藤枝東北方、溪南山與石山之間、一處山窩裡的高山湖泊。初聞其名，是在6年前一串南部山區湖泊的寶藏名單。名聲不若嘉明湖、大小鬼湖馳名，然翻開地圖，距離藤枝不遠，看來是個兩三天可達、面積不小的水域，不似大小鬼湖，得安排至少五天行程。搜尋到訪的紀錄，文字與圖片寥寥可數，可能與八八風災、藤枝封園有關。造訪這塊距離親近、森林原始、風貌近似鬼湖的神祕湖泊，便成為了心頭隱約的願望。

2019年下半，秀湖的紀錄開始頻繁登上網路的版面，幾位朋友去年造訪。捎來了2天1夜可達、路況明顯的訊息，而這些資訊也幫助、踏實了造訪秀湖的安排。

於是在2021年的第一天，揮別舊歲，一群人背上沉重行囊，踏上探訪秀湖、窺探南一段的新路！

▲藤枝、二集團的設立，始於日本時期京都大學演習林的設置、和周邊林業的開發

藤枝的森林之美，讓他在近代成為南部最熱門的避暑聖地。森林如海、風起吹拂如海濤陣陣，故又得一文雅的別稱：森濤。

▲上為2019年舊照片，可以見到近處藤枝的崩山狀況和遠處的溪南山-石山稜脈

八八風災後，藤枝前方聯絡道路崩山，曾經的遊樂區儘管無恙，卻因聯外道路地質不穩、難以通達，讓林務局決定封園、連帶讓南一段的山林休養生息，距今已十幾年過去。

藤枝大門口曾經熱絡的商店也因為崩山，徒留傾斜的屋舍與紅漆斑駁的招牌，見證過去那段遊客如織的歲月。

▲2021的藤枝，重新整治的山坡

此次久違的拜訪，傾頹的房舍已清除大半，山坡重建穩固、並開闢了新的公路，直通藤枝重新開放的日子。 藤枝路況改善、南橫天池段通車，加上寶來小關山林道修繕完畢，都一一降低南一段聯外的交通難度，也代表南一段即將不再難以到達。

▲自森濤高繞私人果園約10~20分鐘後，即抵達猶如歐洲山屋的出雲山管制站

▲石山林道的路況

從出雲山管制站行走至特生中心約莫6公里，耗時約2小時。沿途平緩好走、路況維護良好。時而柳杉夾道、時而崩壁觸目。沿途遇到許多遊客健走，他們信步來回特生中心，享受森林、遙望群山。

▲石山林道東望南一段群峰

▲滯留過去的特生中心門牌：桃源鄉寶山村200號

▲南一段登山口

在特生中心過後不久，左方山坡赫然出現一掛滿登山布條的樹根。在樹根右側，林務局設立了一只南一段導覽牌。這陡上不見天際線的坡，是南一段-也是石山秀湖的入口。自此開始，便是爬升至2300公尺的上坡路。

▲貨櫃屋前路況

這段上坡路並無拉繩的地形，沿線土質小徑明顯，坡度沒有一開始接鄰林道那樣垂直。但坡陡路長，直上幾百公尺海拔的坡，仍然十分消耗體力。

▲溪南山林況

抬頭望，這片特生中心背倚著的山坡可見相當數量的巨木，與高屏地區諸多郊山相較，林相與底棲的植生相當完整。你會驚訝於溪南山的林相豐沛，高聳而奇形的針、闊葉樹，是中海拔山區的典型。此次造訪時節較早，沒有見到水晶蘭的蹤跡，有些遺憾。

▲繽紛的布條、南一段亮眼的橘色銘牌指引。顯示他早已不是人跡罕至的山路

▲當你遇見了林道橫亙眼前；代表已經走過了大半陡上的坡

石山林道曾經纏繞於溪南山南側山腹，讓高雄縣時期的溪南山比現在還輕易到達。然林道再無整修的狀況下，便衍生出如今上切上山頂的便道。供山林工作人員值勤、最後衍生成新的登山步道。

▲隆冬的季節裡，林道是一條柔軟而多彩的大地毯。舒緩著陡坡的喘息與大腿酸疼。

▲貨櫃屋是南一段路上重要的休息點

遮風避雨的貨櫃屋是南一段末端重要的休憩點，走到貨櫃屋，代表路程已經走了一半、也完成大半的爬升。屋內留下過去山客的塗鴉，關於南一段、關於隊友的評語。他們還散落著南一段個三角點的名牌，被隊友們拿去拍偽登頂照。

▲向酸梅一樣的奇異樹頭是貨櫃屋到三角點的中途休息點

▲鄰近山頂的泥塘與松蘿

從貨櫃屋走道溪南山快則1.5小時即可抵達，這裡松蘿披覆，昭示常年雲霧繚繞的環境。蕨類蔓佈、楓葉豐厚猶如赭紅地毯，令人想起北部司馬庫斯的秋天。

▲溪南山，海拔2650M，是昔日高雄縣的十大名山。也是秀湖路線全線的最高峰

▲向北望去，左方是玉山群峰，右方是巍峨的「南臺首岳」-關山及小關山。南二段的名山-向陽山，則藏在關山右側，顯示著南二段的地理方位

溪南山或許是觀察南一段最棒的眺望點。你會驚嘆於溪南山十分優秀的山頭位置。距離夠遠、高度夠高，足夠仰望北至玉山、南一段群峰、乃至眺望南方的大武山。當雲海捲揚，猶如山神沐浴，你看見他們舒服仰躺、浸淫溫柔，別於平日大山高聳難親的形象。

▲夕照關山

▲向東望，秀湖、石山及南一段的脊梁

在石山如小霸氣勢尖聳的身形背後，是聖山-卑南主與其延伸的支稜。卑南的肢足迤邐，便延伸成為我們腳下的溪南山。也只有到溪南山，才能一窺周圍大山、石山與秀湖間的關係、全貌。

▲雲霧掠過的秀湖

秀湖在石山與溪南山環抱的搖籃裡，安安靜靜涵養水源、陶冶成為山窩裡的文藝青年。祂繪製天空的藍色，在青翠的山林中特別顯眼。當雲霧翻起浪湧、半掩面容，人們便覺得祂神祕莫測，於是有著溪南鬼湖的別稱。然溪南鬼湖並不存在於魯凱的傳說，魯凱文化上的三大鬼湖據所知應是：大鬼湖、小鬼湖及紅鬼湖。這傳說般的領域還分布著萬山神池等...神秘湖沼及生命豐沛的原始森林。

▲東南方的大武山與低鞍區

我們看見南方千島點點、猶如臨望大洋，而其中最高聳、獨立的兩座島嶼，由左至右分別為南、北大武山，他們沐浴於雲海，看著同一片日落與晚霞。在島嶼前方那片雲霧覆蓋不見森林的中央山脈陷落低鞍區，好茶的社群稱之：靈魂安息的巴魯古安、其他魯凱社群亦有神靈居所Kaliala的說法，為山林塑造了一塊傳說的領域。

▲下切秀湖捷徑的路況

從溪南山下切至秀湖的路相當不好走。在既有盤桓之字形的林道之間，山友闢出一條近乎垂直的下切捷徑。高牆一般的坡度、濃密蔓延的樹根、濕滑鬆軟的石塊，沒有架繩的狀況下，路況難度更勝來時路。

▲右側下切秀湖的捷徑與林道叉路口

原先五點半開始自溪南山下切，預計七點左右應該即可以抵達秀湖。但這段路線天黑之後並不好走，林道交錯導致路跡迷亂，濕滑的樹根讓隊員跌跌撞撞。一路上秀湖露營的人聲隱隱約約，難以判斷遠近。先鋒紮營的隊員等不及、直接上山來領路。全員走到接近八點才抵達秀湖。建議如果不貪戀晚霞，下切路最好天黑前走會比較安全。

▲令人慰藉的晚餐時刻

元旦連假，大概四組人馬造訪秀湖，營地腹地夠大，容納了至少10頂2至4人帳。我們最晚到，平坦而視野最好的水岸第一排早已有人填滿，在寒冷直逼5度的天氣裡升起溫暖的營火。當我們從陡下的山路、濃密的叢林撥開看見人潮沸騰的營地，是一種到家的安穩但又詫異怪誕的獨特感受。吃火鍋、喝熱紅酒、鋪好柔軟睡袋，酒足飯飽溫暖了徒步十小時的疲憊身軀。

▲秀湖畔的月光

夜晚的秀湖溫度陡降，冷風吹散了頭頂的雲層。星圖大展、皎月明升，月光照亮石山森林、倒映在秀湖的明鏡。山窩裡安靜沒有聲響，只有秀湖鋪滿銀白月光，清冷幽深。

▲秀湖清晨

陽光尚未翻上南一段的早晨，松杉的樹形描繪山稜輪廓，楓紅則豐富了色彩。秀湖倒映著這幕中海拔典型森林的秋色，延展了秀麗的風景。倒木橫陳揭櫫過往林業開發的歷史，延續至今成為表情豐富的湖水造景。

▲湖畔的毛細冰柱(Niddle Ice)

早晨的第一眼，驚嘆於倒木橫陳、水景深邃的秀湖風貌；第二眼，奇異於湖畔散落的冰柱。

原來這是當土壤溫度高於0°C且空氣表面溫度低於0°C時，地下液態水通過毛細作用上升到地表，遇到低於0度的空氣、結冰形成針狀冰柱。秀湖水岸濕度高，夜晚溫度在0度左右徘迴，才能見到的這難得的現象。太陽出沒、氣溫回升，就又會化成水、融於泥濘的灘地。

▲7:30 秀湖早晨

一束晨光開始照耀秀湖，抹去鬼湖別名的神祕、也抹去歌謠-鬼湖之戀的哀愁。猶如溫帶湖濱周末的明亮閒適。輕輕快快，藉由時間與光影的遞移傳達祂的青春與秀麗。

▲秀湖西側營地全景，平坦而腹地足夠，是個露營的好地方

▲秀湖日出。

秀湖或許是南部高山湖泊中最好到達的一個。如果想安排上石山，建議安排三天兩夜的行程，也能好好繞行秀湖一圈、或是登上猶如小霸尖山的石山。許個願，下次造訪想帶個小船、毫無目的地在秀湖漂泊，耗去半天光陰，好好欣賞秀湖半天的雲霧與光影，如同程壁的歌/李元勝的詩-[我想和你虛度時光]：

我還想連落日一起浪費，比如散步

一直消磨到星光滿天

我還要浪費風起的時候

坐在湖畔發呆，直到眼中烏雲

全部被吹到窗外

我已經虛度了世界，它經過我

疲倦又像從未被愛過

但是明天我還要這樣，虛度

▲整裝回程，露營範圍尋了數次，記得垃圾一定要帶下山

離開秀湖的時間不斷展延。原定早早起床上石山、後來改八點離開，但日出的美讓大家快門閃爍、早餐也吃得悠哉，在湖邊一直待到近十點半，抱著摸黑走林道的心理準備，依依不捨地揮別秀湖的美好。

▲回望被森林覆蓋、不見蹤影的秀湖。林道仍是當年寬敞的模樣

聽說秀湖曾經很好到達、人潮如織。聽說秀湖曾經是林場的水源區，伐木的工人跟我們一樣，在水邊取水煮飯。林道與年輕的樹木、人工的杉樹透露著歷史，那段與平地沒有隔離、人們也頻繁造訪的歲月。

▲再度回到松蘿滿布的原始森林

經過昨晚的遲歸，這次下山隊員們互相照顧走過路基較複雜的路徑。上來秀湖這段路，遇到上行至南一段的叉路，路跡較複雜，晚上看錯布條，或許就會一直走到石山。

▲再度登上溪南山，展望早晨萬里無雲的石山、秀湖

十大名山毫無虛名，當再次登上溪南山，你能展望萬里無雲的山稜、聆聽熟悉的風嘯聲響，這樣的感官經驗，只有在特別聳立於群山之上的山頭才能聽見，具有十足的大山氣勢。

▲沿路艷紅的楓樹與芒花夾道

▲沿線南一段的銘牌指路

▲下切特生中心的路段

這趟秀湖最令我開心的，是沿途山路幾乎沒有垃圾。或許是本來就少人拜訪、或許是近期無痕山林觀念開始紮根。在藤枝開放後，或許有一天石山秀湖會跟北部的松羅湖、鄰近的嘉明湖一樣，成為登山朋友間口袋必去的打卡勝地。如果後會有期，希望仍然可以口袋空空地下山。

▲我們再度摸黑，走到了星光滿天的時光。

第二天行程原路折返，這趟行程有第一次重裝登山的朋友，腳程上較慢，從早上10:30走到晚上19:30離開藤枝。如果是常爬山的山友，或許6個小時就能完登。當天回程也有遇到單攻秀湖的人馬，並與南一段的山友比肩，可以體會到這條路線人氣的升溫，或許會回到八八風災前、那段人潮如織的風光。

那是南部山區、溪南山與石山懷抱裡曖曖發光的新星，石山秀湖。